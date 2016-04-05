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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:09
detroytred написав:
Ні.
Ви ж не закінчили речення.
Правильно буде - " Ось один і вирішив допрацювати на 100%..." НА СЕБЕ.
Я ж кажу - кіосакі не допоможе...
Для Вас яка різниця що НАБУ вирішила на 100% добре відпрацювати на Державу і затримала Суддю Верховного Суду з хабарем в 4 млн доларів...
Адже хабар давав один олігарх , щоб виграти в другого олігарха..а де тут Ваш інтерес?
Точно так само і в приведеному мною варіанті1...
Ну відпрацював би полконвик/пожежник на 100% на Державу і ЗАБОРОНИВ використання приміщення?
В чому інтерес дейтройта? в тому що його дочка втратила місце роботи бо якраз в цього підприємця і створювалось для неї робоче місце
Чи в тому що Пенсійний отримає менше від заборони? і дейтройт не отримає повністю пенсію
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 28 чер, 2023 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:09
budivelnik написав: Letusrock написав: budivelnik написав:
чи поціновувачі мадярщини а-ля летсугорк
будівельник себе позиціонує альфою і омегою цього форуму, а мислить шаблонами і стеріотипами як сільська бабуля 30-х років що черпає інфу від сусідок і партійної газети
Я аналізую і бачу хто який наратив просуває
І по принципу - шукай кому вигідно - роблю висновки
Всі три (лад, ви , андрійчик777) поміченні в надмірному просуванні тез як все погано...
Для лада все зрозуміло , при совку він був начальником + молодий+ здоровий - тому погано в Україні для нього дорівнює треба вернутись в совок
Для вас - якщо все погано то існує можливість що угорщина буде мати більше впливу на Україну і мукачевЕ вернеться в Угорщину( те що історія не знає прикладів коли закарпатські українці розстрілювали угорців, зате знає як угорці розстрілювали українців- для вас не показник)
І останній андрійчик777 - крайнім націоналістам не потрібна сильна влада в Україні...бо вони самі хочуть стати владою, тому вони й не проти щоб розвалити Україну відокремивши від неї території компактного проживання не націоналістів..
Я пояснив свій алгоритм?
При цьому , цей алгоритм не заперечує того що всі ви можете бути на утриманні в педераційників.
Ну отже абсолютно зі стелі ви вигадали для чого це потрібно кожному.
Навіть якщо припустити, що кожен надмірно! просуває негатив.
І цю надмірність чим визначили-то?
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:10
budivelnik написав:
Так я ж вже описував...
Це прямий наслідок терорії що можновладці недопрацьовують...
Ось один і вирішив допрацювати на 100%...Я даю 99,99% що в приміщенні БУЛИ ПОРУШЕННЯ протипожежної безпеки...
по тій простій причині що ці порушення є в 90% ВСІХ приміщень України
В 2000-х , коли чиновники зрозуміли що якщо діяти згідно прийнятого законодавства то всього три служби -пожежники
-санепідем
-охорона праці
наглухо закриють УСІ підприємства України , то почався пошук алгоритму який би з одного боку дозволив незгоріти/неотруїтись/не зробити інвалідами всіх працівників
можна навіть напевно написати б і 100%, тому що є різна купа нормативок та ще й від різних відомств, які дуже часто протирічять одна одній. виконаєш одну, буде невідповідність іншій, чи навпаки. так що зробити так щоб все відповідало, не вийде, завжди виявиться хоча б одна, а то і більше, за яку можна ви... прогодуватися відповідним "контролювальникам". от вони і годуються. чому ніхто не поспішав та не поспішає це змінити, думаю, теж цілком зрозуміло.
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Сер 28 чер, 2023 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:12
detroytred написав:
Ну отже абсолютно зі стелі ви вигадали для чого це потрібно кожному.
Так, відкрито , без дулі в кишені, без шкоди для ЗСУ чи Держави...
І якщо ця моя відкритість змусить описаних персонажів переглянути свої повідомленні і зробити висновки( памятаєте кожен нехай подивиться в зеркало
) - то може після того якщо вони трошки щось в себе підправлять - виграють і вони і ми? якраз на цих так необхідних всього +5%
А от якщо умовний долярчик повірить у ваші тези і почне чекати коли ж можновладці виправляться - то він ризикує померти в злиднях..
Ви про це хоч колись думали?
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:14
Letusrock написав: budivelnik написав:
чи поціновувачі мадярщини а-ля летсугорк
будівельник себе позиціонує альфою і омегою цього форуму, а мислить шаблонами і стеріотипами як сільська бабуля 30-х років що черпає інфу від сусідок і партійної газети
А яка різниця ким він себе позиціонує? Проте викладає власні думки, які цікаво читати, погоджуючись із ними, чи ні.
А з вашої цитати видно, що в його тексті ви не побачили нічого крім неповаги на свою адресу, і відповіли порожніми образами, не сказавши нічого по суті.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:20
budivelnik написав: detroytred написав:
Ні.
Ви ж не закінчили речення.
Правильно буде - " Ось один і вирішив допрацювати на 100%..." НА СЕБЕ.
Я ж кажу - кіосакі не допоможе...
Для Вас яка різниця що НАБУ вирішила на 100% добре відпрацювати на Державу і затримала Суддю Верховного Суду з хабарем в 4 млн доларів...
Адже хабар давав один олігарх , щоб виграти в другого олігарха..а де тут Ваш інтерес?
Точно так само і в приведеному мною варіанті1...
Ну відпрацював би полконвик/пожежник на 100% на Державу і ЗАБОРОНИВ використання приміщення?
В чому інтерес дейтройта? в тому що його дочка втратила місце роботи бо якраз в цього підприємця і створювалось для неї робоче місце
Чи в тому що Пенсійний отримає менше від заборони? і дейтройт не отримає повністю пенсію
Дійсно Кіосакі не допоможе, якщо його розуміти отак - *Досвід кіосакі треба просувати на засіданні кабінету міністрів..*.
Кіосакі і Кабмін))))
НАБУ - лише один з елементів комплексної системи держави. Елемент покарання порушників. Ніхто й не каже, що задача вирішується тільки покаранням.
Також само і з тим полковником.
Але коли не виконує свою функцію НАБУ, або отой п-к сам бере хабарі, то ВСЯ система втрачає функціонал.
Не працює карбюратор.
І Вам-то що з цього?
Залили поганий бензин і вам-то що з цього?
Отака ваша логіка.
Для нормальної роботи системи (машини) потрібна справна робота усіх елементів системи.
І один елемент здатний псувати, зруйнувати весь функціонал системи.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:22
budivelnik написав: detroytred написав:
Ну отже абсолютно зі стелі ви вигадали для чого це потрібно кожному.
Так, відкрито , без дулі в кишені, без шкоди для ЗСУ чи Держави...
І якщо ця моя відкритість змусить описаних персонажів переглянути свої повідомленні і зробити висновки( памятаєте кожен нехай подивиться в зеркало
) - то може після того якщо вони трошки щось в себе підправлять - виграють і вони і ми? якраз на цих так необхідних всього +5%
А от якщо умовний долярчик повірить у ваші тези і почне чекати коли ж можновладці виправляться - то він ризикує померти в злиднях..
Ви про це хоч колись думали?
Нема в мене про умовному Успіху чекати, коли можновладці змінять свої цілі.
Нема.
Не будуйте на вигадках зі стелі.
Краще спробуйте зрозуміти, чому ніхто не прислухається до ваших порад, і не підходить до дзеркала.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:27
detroytred написав:
Роль чиновників ви самі ж підтвердили)) -- "В 2000-х , коли чиновники зрозуміли що...".
Коли чиновники зрозуміли...
Чиновники. Зрозуміли. То і зробили, як треба, як повинні. Для ринку.
Вибачте, що другим , бо тільки дочитав..
1 Чиновник зрозуміли - це змінили нормативні правила , які б перетворили 99,999% порушників у 100% правильних підриємців....
2 Але вони не змінили нормативні правила, правила вони залишили - вони просто Законом ввели заборону перевірок....тобто виходить якщо в підприємця/підприємстві - нічого не сталось - то підприємець працює і сплачує податки
Якщо ж сталось(зловили) - то те що він НЕЗАКОННО ПРАЦЮВАВ і так само НЕЗАКОННО СПЛАЧУВАВ ПОДАТКИ - чиновників вже не ццікавить, вони ФІКСУЮТЬ ПОРУШЕННЯ і вішають всіх собак на підприємця...
От і виходить
Ви особисто підете вкладати пару мільйонів гривень у власний бізнес...якщо його нереально зробити легальним?
Тому й кажу
Чим більше людей буде думати про себе
Тим більше цих же людей буде бачити які закони їм заважають
а значить
Тим більша кількість можновладців буде працювати на ЛЮДЕЙ а не на ВИКОНАННЯ НЕГРАМОТНОГО ЗАКОНУ
ПС
а в 2000 , росія вже не могла дещевими цінами на енергоресурси утримувати Україну в орбіті свого впливу і почала переходити на світові ціни , а перехід на світові ціни різком зменшив кормову базу можновладців , от вони й прийняли рішення яке не вирішувало проблему для підприємців, але протягувало можливість і далі утримувати таку ораву нафігнепотрібних можновладців
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:29
detroytred написав:
Краще спробуйте зрозуміти, чому ніхто не прислухається до ваших порад, і не підходить до дзеркала.
А з якої стелі ця теза?
Я незручний - тому відкрито мене підтримувати = зайвий клопіт
Але відсутність відкритою підтримки зовсім не говорить про те що 10% тут присутніх зі мною не погоджуються.
Люди почули що їм потрібно , а далі зєднують почуте від мене з власним досвідом і отримують якусь СВОЮ власну унікальність
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:32
ЛАД написав:
Сэ
Там же:
Раніше повідомлялось, що окупанти могли вдарити по Краматорську С-300.
Меньше нашим СМИ надо торопиться с непроверенной информацией. И тем, кто её предоставляет тоже. Или хотя бы оговаривать "возможно/вероятно".
Думаю с выводом поспешили из-за постоянных обстрелов приближённых к фронтовой линии городов из систем с 300. Но здесь нужно было попасть очень точно, а это не про с 300. Пришлось использовали искандер, поэтому наверное просили видеоподтверждение в уже заранее известном месте. Напрашивается вывод, что место кто-то из местных ждунов слил заранее.
В том заведении пострянно много иностранцев, не только военные инструкторы. Даже трёх колумбийцев зацепило.
ПС
Я не могу понять почему показательно не объявляются приговоры коллаборантам, корректировщикам, ждунам и другому скоту. Это же очевидно, что пару десятков нужно посадить от 15 и до пожизненного без права досрочного освобождения в колонии строгого режима. Создаётся впечатление, что не только казнокрады и коррупционеры чувствуют себя полностью безнаказанно.
Востаннє редагувалось hume
в Сер 28 чер, 2023 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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