Додано: Сер 28 чер, 2023 16:52

detroytred написав: Так ви дописали, як робити краще для ринку далі. Як розвивати далі.

Чиновникам робити. Які рішення їм приймати далі. Щоб мільйони вкладали ... Так ви дописали, як робити краще для ринку далі. Як розвивати далі.Чиновникам робити. Які рішення їм приймати далі. Щоб мільйони вкладали ...

Якщо в дітей чиновників цих мільйонів немає - то жодний закон який допоможе ці мільйони вкласти -прийнятий не буде.Тому і є кілька простих тверджень , наприкладЯ можу відчитатись за кожен доллар...але з другого заробленого мільйону..( тобто перший зароблявся точно незаконно)чиУ питанні офшорів в 2014-2019 роках , підприємець Порошенко довів Президенту Поршенко - що працювати без офшорів неможливо...От і виходитьЧим менше влади в чиновників - тим більше свободи в підприємців, а чим більше свободи в підприємців - тим більше населення захоче цим займатись - а чим більше населення захоче цим займатись - тим більше партій буде відстоювати це право....І точно так само навпакиЧим більше чиновник буде впливати - тим менше...Я ж Вам описавСтаном на сьогодні ВСІ працюють під ковпаком нормативів з допомогою яких ВСІХ можна закритиНе закривабють не тому що не можутьНе закривають вибірковоАле для того щоб 20-30 років створювати капітал знаючи що тебе в будь-яку мить закриють - треба бути з залізними нервами і максимальним авантюристом( з кулеметом під ліжком і розумінням що при потребі ти цей кулемет( родича суддю) ти приміниш + максимально широко розповсюджувати цю тезу...Чи багато Ви знаєте людей які будуть з одного боку відбитими на всю голову а з другого профі в галузі?Тобто ще разМи не пройшли ще стадії формування підприємництва як класу...бо 70 років цей клас вистрілювали, а 30 років різні лади тягнули назад до системи розстрільних команд...Тепер лади програли , залишились Ви...які точно так само як лади тягнули назад - ви пробуєте переступити через еволюційну сходинку що прийняти закони/рішення розвинутих..і до вас ніяк не дійдеякщо в індії кастова система - то в ній не буде працювати шведська модель капіталізму..поки всіх індійців не нагодують до рівня шведів.Якщо в Україні 4000 доларів ВВП на людину (15000 на працюючого ) то вона НЕ ДОЖЕНЕ США в якої в 4 рази вище якщо будуть введені закони США.А от якщо в Україні ввести закони США 1950 року випуску - то шанси зявляться...