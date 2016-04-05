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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4438443944404441>
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Для нормальної роботи системи (машини) потрібна справна робота усіх елементів системи.
Так...при умові що ти не можеш використати іншу систему( машину)

Я пропоную відмовитись для машини яка розроблена як парова і тепер модернізована до суміші бензину і дизелю....
І відразу переходити до електро...

Ви пропонуєте модернізувати немодернізуєме...Прапор вам в руки.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:33

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Роль чиновників ви самі ж підтвердили)) -- "В 2000-х , коли чиновники зрозуміли що...".
Коли чиновники зрозуміли...
Чиновники. Зрозуміли. То і зробили, як треба, як повинні. Для ринку.
Вибачте, що другим , бо тільки дочитав.

Так ви дописали, як робити краще для ринку далі. Як розвивати далі.
Чиновникам робити. Які рішення їм приймати далі. Щоб мільйони вкладали ...

Регулятор ринку - змінює умови в ринку- ринок розвивається.
Так це і діє.
Класика Кейнса, Фрідманом і т.д.
Тільки кожен своїм інструментом)) впливу на ринок.

А сам ринок - це не гівно-палки, а купа рослин. Які умови, так і ростуть.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Для вас - якщо все погано то існує можливість що угорщина буде мати більше впливу на Україну і мукачевЕ вернеться в Угорщину( те що історія не знає прикладів коли закарпатські українці розстрілювали угорців, зате знає як угорці розстрілювали українців- для вас не показник)


от це "мукачево вернеться в Угорщину" є тим самим стеріотипом від людини яка поняття зеленого не має в цій темі, а керуються заголовками в ЗМІ
Якщо припустити, в якомусь страшному сні, що стояв би вибір то 80% виберуть скоріше Японію ніж Угорщину
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Это же очевидно, что пару десятков нужно посадить от 15 и до пожизненного без права досрочного освобождения в колонии строгого режима.
Їх це не злякає
Досвід показує що режим зміниться( тим більше в Україні зміни кожних 4 роки) отже максимум це 10 років...

Я думаю що ефективніше було б не встигати арештувати підозрюваного з попереднім зливом інформації де він знаходиться ....І місця підбирати а-лягоспіталь , або а-ля місце компактного проживання осіб які втратили рідних від подібних ударів...
І бажано щоб там камер було побільше....

Така собі ізраїльська тема
Ядерної зброї в нас нема - але при потребі ми можемо її примінити...

Так само і ми
Україна засуджує дії натовпу які привели до шматування підозрюваного на шматки , але попереджає , що і в наступних випадках в першу чергу сили правопорядку будуть задіяні для розбирання завалів і тільки після того як пересвідчаться що завали розібрані - перейдемо до арештів і захисту підозрюваних.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Краще спробуйте зрозуміти, чому ніхто не прислухається до ваших порад, і не підходить до дзеркала.
А з якої стелі ця теза?
Я незручний - тому відкрито мене підтримувати = зайвий клопіт
Але відсутність відкритою підтримки зовсім не говорить про те що 10% тут присутніх зі мною не погоджуються.
Люди почули що їм потрібно , а далі зєднують почуте від мене з власним досвідом і отримують якусь СВОЮ власну унікальність

Ну про зміну своїх сусідів, району, міста, сестри від ваших порад -- ви ж мовчите.
То логічно, що на інших вплив ще менший.

Да і по логіці: діяла б оця ваша чарівна паличка (форумчанин розповідає, що нехай ти підійдеш до дзеркала...), то нею давно б скористалися.
А так ви навіть патентувати не збираєтеся.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 28 чер, 2023 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:43

detroytred ,
Невже розміщує зашкварні фото тощо?


Насправді надто багато уваги до нього знов. І притягнули його сюди знов, для чогось. Коли дізнались , що інші щось погане розмістили в ЗМІ і прилетіло.
Проте….
Дійсно, не розміщував він нічого. Бо він бунтар вербальний. «Дам копняка командиру», проте боязливий і ніколи цього не зробить. Пише,,що наступного разу поїде у неоформлене (незаконну ) відпустку , щоб зберегти виплату 100к бойових, і тут через кілька хвилин трусливо видаляє.
Пише дурь, а щоб не відповідати трусливо добавляє «такий сон». Отак в балансує між хайпонути і
страхом відповідальності.
Все ж таки раджу знайти реальну причину чому Успіх не слухає "настирних порад". І чому так реагує на радників.

Тоді й може! досягнете результату (щоб він і прислухався, і реагував інакше.

Навіщо? Все одно ж не розміщує. Отж результат досягнуто. А як там він реагує - мені все одно. По реакції він і отримує.

Звідки у вас оце як у шкільного психолога «унікальний», «особливий підхід» ??
Ви в ВВНЗ були офіцером і працювали з військовими , чи в садочку «Мишенятко» маминих квіточок виховували?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 чер, 2023 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:45

  detroytred написав:Журналіст Костянтин Андріюк у Telegram повідомляє, що «українська волонтерка показала у своєму Instagram іноземних інструкторів у Краматорську, після чого по їхньому розташуванню було завдано удару. Волонтерка сфотографувалася з інструкторами з Канади, відзначила їхні акаунти та геолокацію міста.

Після обстрілу піцерії, де вечеряли інструктори, деякі з акаунтів іноземців запостили сторіс, де підтвердили, що Росія завдала ракетного удару прямо під час їжі.
https://varta1.com.ua/news/ukrayinska-v ... 66993.html

Пригадалося чисте поле Успіха...


интересно в СБУ на эту волонтерку уже накатали телегу? :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:46

  detroytred написав:[
Але коли не виконує свою функцію НАБУ, або отой п-к сам бере хабарі, то ВСЯ система втрачає функціонал.


Кстати, взяли какого-то главу СИЛЬРАДЫ на взятке в 120 Куе, на секундочку... Глава села даже вымогает больше 100 Куе, о чем можно говорить если человек сидит на постоянном потоке. Нужны показательные наказания. У нас чиновники с цепи сорвались, они даже на камеру спорят, что в условном пгт на 10 тысяч человек нужен стадион за 150 млн грн. И это в то время когда военные по сотне собирают на условные дроны, авто, прицелы, протезы и ТД.
Востаннє редагувалось hume в Сер 28 чер, 2023 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так ви дописали, як робити краще для ринку далі. Як розвивати далі.
Чиновникам робити. Які рішення їм приймати далі. Щоб мільйони вкладали ...
Якщо в дітей чиновників цих мільйонів немає - то жодний закон який допоможе ці мільйони вкласти -прийнятий не буде.

Тому і є кілька простих тверджень , наприклад
Я можу відчитатись за кожен доллар...але з другого заробленого мільйону..( тобто перший зароблявся точно незаконно)
чи
У питанні офшорів в 2014-2019 роках , підприємець Порошенко довів Президенту Поршенко - що працювати без офшорів неможливо...

От і виходить
Чим менше влади в чиновників - тим більше свободи в підприємців, а чим більше свободи в підприємців - тим більше населення захоче цим займатись - а чим більше населення захоче цим займатись - тим більше партій буде відстоювати це право....

І точно так само навпаки
Чим більше чиновник буде впливати - тим менше...

Я ж Вам описав
Станом на сьогодні ВСІ працюють під ковпаком нормативів з допомогою яких ВСІХ можна закрити
Не закривабють не тому що не можуть
Не закривають вибірково
Але для того щоб 20-30 років створювати капітал знаючи що тебе в будь-яку мить закриють - треба бути з залізними нервами і максимальним авантюристом( з кулеметом під ліжком і розумінням що при потребі ти цей кулемет( родича суддю) ти приміниш + максимально широко розповсюджувати цю тезу...

Чи багато Ви знаєте людей які будуть з одного боку відбитими на всю голову а з другого профі в галузі?

Тобто ще раз
Ми не пройшли ще стадії формування підприємництва як класу...бо 70 років цей клас вистрілювали, а 30 років різні лади тягнули назад до системи розстрільних команд...

Тепер лади програли , залишились Ви...які точно так само як лади тягнули назад - ви пробуєте переступити через еволюційну сходинку що прийняти закони/рішення розвинутих..і до вас ніяк не дійде
якщо в індії кастова система - то в ній не буде працювати шведська модель капіталізму..поки всіх індійців не нагодують до рівня шведів.
Якщо в Україні 4000 доларів ВВП на людину (15000 на працюючого ) то вона НЕ ДОЖЕНЕ США в якої в 4 рази вище якщо будуть введені закони США.
А от якщо в Україні ввести закони США 1950 року випуску - то шанси зявляться...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:53

Хотаб
В мене щось переклинило на пенсії)) і я зацікавився глибше.

А для практики, згоден, цього не потрібно, да і складно (неможливо) реалізувати.

Але тут же хфорум...
Можна дозволити отаке.

Ну і на всяк випадок нагадаю -- на істину в останній інстанції я не претендую. Будь-які заперечення тільки вітаю.
detroytred
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