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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4438443944404441
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:56

  hume написав:
  detroytred написав:[
Але коли не виконує свою функцію НАБУ, або отой п-к сам бере хабарі, то ВСЯ система втрачає функціонал.
Кстати, взяли какого-то главу СИЛЬРАДЫ на взятке в 120 Куе, на секундочку... Глава села даже вымагает больше 100 Куе, о чем можно говорить если человек сидит на постоянном потоке. Нужны показательные наказания. У нас чиновники с цепи сорвались, они даже на камеру спорят, что в условном пгт на 10 тысяч человек нужен стадион за 150 млн грн. И это в то время когда военные по сотне собирают на условные дроны, авто, прицелы, протезы и ТД.
Тобто чиновник сільради приймає рішення вагою в 150 млн...
Питання на засипку
А чи зміг би він вимагати хабар в 100 000 доларів, якби його право приймати рішення було б обмежено сумою в 1 млн грн?
Звичайно при цьому виникне питання
Якщо в сільради є 150 млн - а голова приймає рішення на 1 млн - то що робити з 149 млн які залишаться..
і ось тут і випливає моя теза
Якщо чиновник обрізаний в праві прийняття рішень ..то виходить що ці рішення мають приймати мешканці...
Хоче чиновник прийняти рішення на 150 млн...нехай переконає мешканців сільради надати йому САМЕ на ЦЕ рішення - повноваження...

Ви ж розумієте що самі цифри - умовні...
А якщо в сільраді чим більше сплатив податків тим пріорітетніший маєш голос - так тут взагалі комунізм попре.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:57

Советский прапорщик это не звание, а образ мысли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:59

Будівельник
*Я ж Вам описав
Станом на сьогодні ВСІ працюють під ковпаком нормативів з допомогою яких ВСІХ можна закрити*

Так і я про те ж саме.
Про реальні цілі регуляторів ринку. Можновладців. Посадовців. Управлінців.


Якщо пересічні завжди бажають жити краще. Самим.
То можновладці теж саме. Але відносно пересічних, держави, суспільства мають варіанти:
- співпадіння своїх і їх інтересів;
- неспівпадання.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В мене щось переклинило на пенсії)

неужели приходит понимание?
вопрос риторический...
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:діяла б оця ваша чарівна паличка (форумчанин розповідає, що нехай ти підійдеш до дзеркала...), то нею давно б скористалися.
А так ви навіть патентувати не збираєтеся.
1 Чарівної палички - нема
2 Не все потрібно патентувати , часто вигідніше отримувати надприбутки не відкриваючи секретів
3 Вихід на рівень сплати в 100 000 грн в рік податків( в еквіваленті з сьогоднішніми ) - в мене пішло перших 15 років
Мій молодший вийде на 100 000 в цьому році
І в 2024 я бачу що буде ріст в 2 рази до 200 000-250 000 грн/рік

Отже зеркало діє
Патенти працюють

Але у вас немає ні грошей щоб їх купити , ні розуму щоб зрозуміти.

Отже
Чого бідний..бо ..і далі по тексту.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:03

  ЛАД написав:Советский прапорщик это не звание, а образ мысли.
А що таке любитель пушкіна під російськими бомбами?
Мешканець дурки.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:04

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:будівельник себе позиціонує альфою і омегою цього форуму, а мислить шаблонами і стеріотипами як сільська бабуля 30-х років що черпає інфу від сусідок і партійної газети
Я аналізую і бачу хто який наратив просуває
І по принципу - шукай кому вигідно - роблю висновки
Всі три (лад, ви , андрійчик777) поміченні в надмірному просуванні тез як все погано...
Для лада все зрозуміло , при совку він був начальником + молодий+ здоровий - тому погано в Україні для нього дорівнює треба вернутись в совок
Для вас - якщо все погано то існує можливість що угорщина буде мати більше впливу на Україну і мукачевЕ вернеться в Угорщину( те що історія не знає прикладів коли закарпатські українці розстрілювали угорців, зате знає як угорці розстрілювали українців- для вас не показник)
І останній андрійчик777 - крайнім націоналістам не потрібна сильна влада в Україні...бо вони самі хочуть стати владою, тому вони й не проти щоб розвалити Україну відокремивши від неї території компактного проживання не націоналістів..

Я пояснив свій алгоритм?

При цьому , цей алгоритм не заперечує того що всі ви можете бути на утриманні в педераційників.

Молодець! Візьми собі печенько з полички.
*його обізвали "альфою і омегою цього форуму" по приколу, а він подумав що це справді так і 100% підтвердив це своєю відповіддю. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:05

  Прохожий написав:
  detroytred написав:В мене щось переклинило на пенсії)

неужели приходит понимание?
вопрос риторический...

Невже зраділи, що знайшли до чого причепитися?
Питання риторичне...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:12

  budivelnik написав:
  hume написав:
  detroytred написав:[
Але коли не виконує свою функцію НАБУ, або отой п-к сам бере хабарі, то ВСЯ система втрачає функціонал.
Кстати, взяли какого-то главу СИЛЬРАДЫ на взятке в 120 Куе, на секундочку... Глава села даже вымагает больше 100 Куе, о чем можно говорить если человек сидит на постоянном потоке. Нужны показательные наказания. У нас чиновники с цепи сорвались, они даже на камеру спорят, что в условном пгт на 10 тысяч человек нужен стадион за 150 млн грн. И это в то время когда военные по сотне собирают на условные дроны, авто, прицелы, протезы и ТД.
Тобто чиновник сільради приймає рішення вагою в 150 млн...
Питання на засипку
А чи зміг би він вимагати хабар в 100 000 доларів, якби його право приймати рішення було б обмежено сумою в 1 млн грн?
Звичайно при цьому виникне питання
Якщо в сільради є 150 млн - а голова приймає рішення на 1 млн - то що робити з 149 млн які залишаться..
і ось тут і випливає моя теза
Якщо чиновник обрізаний в праві прийняття рішень ..то виходить що ці рішення мають приймати мешканці...
Хоче чиновник прийняти рішення на 150 млн...нехай переконає мешканців сільради надати йому САМЕ на ЦЕ рішення - повноваження...

Ви ж розумієте що самі цифри - умовні...
А якщо в сільраді чим більше сплатив податків тим пріорітетніший маєш голос - так тут взагалі комунізм попре.

Немного разная ситуация. Городской голова города на 10 тысяч человек продвигает проект на 150 млн, с высокой долей вероятности, чтоб поиметь откат. Логично предположить, что проект такого уровня немного несоответсвует уровню самого города. И в то же время глава сильрады вымагает у предпринимателя 120 Куе за подписание документов, здесь уже имеем просто обнаглевшего чиновника.
hume
 
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