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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4439444044414442>
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В мене щось переклинило на пенсії)

неужели приходит понимание?
вопрос риторический...
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:діяла б оця ваша чарівна паличка (форумчанин розповідає, що нехай ти підійдеш до дзеркала...), то нею давно б скористалися.
А так ви навіть патентувати не збираєтеся.
1 Чарівної палички - нема
2 Не все потрібно патентувати , часто вигідніше отримувати надприбутки не відкриваючи секретів
3 Вихід на рівень сплати в 100 000 грн в рік податків( в еквіваленті з сьогоднішніми ) - в мене пішло перших 15 років
Мій молодший вийде на 100 000 в цьому році
І в 2024 я бачу що буде ріст в 2 рази до 200 000-250 000 грн/рік

Отже зеркало діє
Патенти працюють

Але у вас немає ні грошей щоб їх купити , ні розуму щоб зрозуміти.

Отже
Чого бідний..бо ..і далі по тексту.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:05

  Прохожий написав:
  detroytred написав:В мене щось переклинило на пенсії)

неужели приходит понимание?
вопрос риторический...

Невже зраділи, що знайшли до чого причепитися?
Питання риторичне...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:12

  budivelnik написав:
  hume написав:
  detroytred написав:[
Але коли не виконує свою функцію НАБУ, або отой п-к сам бере хабарі, то ВСЯ система втрачає функціонал.
Кстати, взяли какого-то главу СИЛЬРАДЫ на взятке в 120 Куе, на секундочку... Глава села даже вымагает больше 100 Куе, о чем можно говорить если человек сидит на постоянном потоке. Нужны показательные наказания. У нас чиновники с цепи сорвались, они даже на камеру спорят, что в условном пгт на 10 тысяч человек нужен стадион за 150 млн грн. И это в то время когда военные по сотне собирают на условные дроны, авто, прицелы, протезы и ТД.
Тобто чиновник сільради приймає рішення вагою в 150 млн...
Питання на засипку
А чи зміг би він вимагати хабар в 100 000 доларів, якби його право приймати рішення було б обмежено сумою в 1 млн грн?
Звичайно при цьому виникне питання
Якщо в сільради є 150 млн - а голова приймає рішення на 1 млн - то що робити з 149 млн які залишаться..
і ось тут і випливає моя теза
Якщо чиновник обрізаний в праві прийняття рішень ..то виходить що ці рішення мають приймати мешканці...
Хоче чиновник прийняти рішення на 150 млн...нехай переконає мешканців сільради надати йому САМЕ на ЦЕ рішення - повноваження...

Ви ж розумієте що самі цифри - умовні...
А якщо в сільраді чим більше сплатив податків тим пріорітетніший маєш голос - так тут взагалі комунізм попре.

Немного разная ситуация. Городской голова города на 10 тысяч человек продвигает проект на 150 млн, с высокой долей вероятности, чтоб поиметь откат. Логично предположить, что проект такого уровня немного несоответсвует уровню самого города. И в то же время глава сильрады вымагает у предпринимателя 120 Куе за подписание документов, здесь уже имеем просто обнаглевшего чиновника.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:18

  detroytred написав:Будівельник
*Я ж Вам описав
Станом на сьогодні ВСІ працюють під ковпаком нормативів з допомогою яких ВСІХ можна закрити*

Так і я про те ж саме.
Про реальні цілі регуляторів ринку. Можновладців. Посадовців. Управлінців.


Це не так. Можливо навіть навпаки.

А загалом, без держави буде набагато гірше.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:06

Військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає «24 канал».

«Рішення Ставки верховного головнокомандувача, прийняте 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Відбувається процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час», – зазначила Гуменюк.

Зазначається, що наразі ЗСУ не втручається в роботу правоохоронних органів, ті порушення та провадження, які були порушені, вони продовжуються, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається.

Очолює одеський ТЦК зараз заступник начальника.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:10

  vitaliian написав:
Військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає «24 канал».

«Рішення Ставки верховного головнокомандувача, прийняте 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Відбувається процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час», – зазначила Гуменюк.

Зазначається, що наразі ЗСУ не втручається в роботу правоохоронних органів, ті порушення та провадження, які були порушені, вони продовжуються, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається.

Очолює одеський ТЦК зараз заступник начальника.

Это незаконченный гештальт. Увольнение не равно наказанию.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:15

  vitaliian написав:
Військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає «24 канал».

Очолює одеський ТЦК зараз заступник начальника.


як мінімум його завтра ж мають мобілізувати в першу ж штурмову роту. Якщо звісно стоїть мета задовольнити суспільний запит на покарання
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:21

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:
Військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає «24 канал».

Очолює одеський ТЦК зараз заступник начальника.


як мінімум його завтра ж мають мобілізувати в першу ж штурмову роту. Якщо звісно стоїть мета задовольнити суспільний запит на покарання

Что бы что? Напуркуа командиру чуваки кравшие деньги?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Число жертв атаки на Краматорск возросло до 11 (фото)

2) В России отличились кровожадным заявлением на фоне удара по Краматорску
Правда, русские сочинили новую байку - якобы оккупантами был нанесен удар по месту базирования 56-й бригады ВСУ. "В городе Краматорск "Донецкой народной республики" поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ", - утверждают русские.

Куда попали, там и пункт дислокации ЗСУ ...
pesikot
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