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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4439444044414442
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:26

  stm написав:
  vitaliian написав:
Військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає «24 канал».

«Рішення Ставки верховного головнокомандувача, прийняте 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Відбувається процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час», – зазначила Гуменюк.

Зазначається, що наразі ЗСУ не втручається в роботу правоохоронних органів, ті порушення та провадження, які були порушені, вони продовжуються, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається.

Очолює одеський ТЦК зараз заступник начальника.

Это незаконченный гештальт. Увольнение не равно наказанию.

Не сказано головного -- за якою статею його звільнили.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Сенате США возможность передачи Украине ATACMS назвали "достаточно высокой"
Главный республиканец в Комитете по международным отношениям США сенатор Джеймс Э. Риш, который ранее уже отличился блокировкой продажи Венгрии систем HIMARS из-за ее коварных шагов в отношении Швеции и НАТО, назвал "достаточно высокой" возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS к уже имеющимся РСЗО HIMARS.
В интервью "Голоса Америки" Риш отметил, что является сторонником передачи Украине всех имеющихся у США видов вооружения, и администрация Байдена в этом плане "уже активизировалась".

Вот что выборы животворящие делают ...
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 28 чер, 2023 18:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:30

  stm написав:
  vitaliian написав:
Військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає «24 канал».

«Рішення Ставки верховного головнокомандувача, прийняте 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Відбувається процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час», – зазначила Гуменюк.

Зазначається, що наразі ЗСУ не втручається в роботу правоохоронних органів, ті порушення та провадження, які були порушені, вони продовжуються, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається.

Очолює одеський ТЦК зараз заступник начальника.

Это незаконченный гештальт. Увольнение не равно наказанию.

Не удивлюсь если отпустят на пенсию в Марбелью без привлечения к ответственности за незаконное обогащение путём отмазывания призывников, и не только. Таких коррупционеров уже, как минимум, на бригаду набралось. У европейцев диссонанс возникает когда они видят ультра дорогие авто сбежавших украинсктх чиновников (даже не топового уровня)..
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:31

  Letusrock написав:
як мінімум його завтра ж мають мобілізувати в першу ж штурмову роту. Якщо звісно стоїть мета задовольнити суспільний запит на покарання


Мобілізувати? Так він полковник ЗСУ.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:37

  detroytred написав:Не сказано головного -- за якою статею його звільнили.


В армії це не обов'язково. Перевод з одного місця служби на інше.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:47

  vt313 написав:
  detroytred написав:Не сказано головного -- за якою статею його звільнили.


В армії це не обов'язково. Перевод з одного місця служби на інше.

Звиняюсь. Неуважно прочитав, думав звільнили з лав.

Але там сказано, що вирішується питання. Тобто нема наказу на перевод (призначення на іншу посаду, відправлення у розпорядження такого-то командира).
Тобто залишається - виведення поза штат. На підставі?
Бо нема ж реорганізації даного ТЦК.

Тому все рівно залишаю питання про підстави звільнення з посади.
З натягом можна все ж таки припустити, що видали наказ про відбуття-зачислення у розпорядження.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:48

В ил-22 подполковник, в ка-52 - подполковник, явно комэск или выше, инструктор. Пригожин, ты мой герой. :mrgreen:
На ми-8 комплекс РЭБ, дорогая игрушка. ))
Интересно, хотели заглушить им связь, или наоборот прослушать и понять , кто курирует весь этот движ.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:51

  Hotab написав:В ил-22 подполковник, в ка-52 - подполковник, явно комэск или выше, инструктор. Пригожин, ты мой герой. :mrgreen:

А якщо б отой комеск наніс максимум вогневого ураження пригожинцям, то героїв побільшало))
detroytred
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