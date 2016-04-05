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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 44414442444344444445>
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:04

Vt13
Та ні.
В наказ, який про здачу-прийом посади, усне розпорядження не запишеш))
Прийом-здача тільки на підставі наказу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:07

  hume написав:
  stm написав:Это незаконченный гештальт. Увольнение не равно наказанию.

Не удивлюсь если отпустят на пенсию в Марбелью без привлечения к ответственности за незаконное обогащение путём отмазывания призывников, и не только. Таких коррупционеров уже, как минимум, на бригаду набралось. У европейцев диссонанс возникает когда они видят ультра дорогие авто сбежавших украинсктх чиновников (даже не топового уровня)..

Скорее всего да... У него ещё сын К9 СБУ Одесской обл., поэтому не удивлена "мы провели расследование и ничего не обнаружили".
Проблема в том, что оно такое тупое что вся шайка вычисляется на раз. Там брат водителя с инвалидностью в Марбелье. Вот его доки на инвалидность и подписи на негодность - это и есть наши герои статьи 358 УК. Но видимо "я поручил Залужному его уволить" мне так и будет резать слух, напуркуа это Залужному поручать, если это прерогатива непосредственного начальника Васи...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:09

  detroytred написав:Vt13
Та ні.
В наказ, який про здачу-прийом посади, усне розпорядження не запишеш))
Прийом-здача тільки на підставі наказу.


Без проблем. Саме так і пишуть.

Залужний : "Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив, бо вони були не до цього. Ще один застрелився..."
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:11

  vt313 написав:
  detroytred написав:Vt13
Та ні.
В наказ, який про здачу-прийом посади, усне розпорядження не запишеш))
Прийом-здача тільки на підставі наказу.


Без проблем. Саме так і пишуть.

Залужний : "Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив, бо вони були не до цього. Ще один застрелився..."

Звільнив наказами.
А не усними розпорядженнями.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:19

  detroytred написав:
  vt313 написав:
  detroytred написав:Vt13
Та ні.
В наказ, який про здачу-прийом посади, усне розпорядження не запишеш))
Прийом-здача тільки на підставі наказу.


Без проблем. Саме так і пишуть.

Залужний : "Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив, бо вони були не до цього. Ще один застрелився..."

Звільнив наказами.
А не усними розпорядженнями.


Так і тут наказ на звільнення. В наказі є графа, - підстава.
В цій графі пишуть, - усне розпорядження.
Усне розпорядження головнокомандуючого остаточне і оскарженню не підлягає.

Звичайно я наказу не бачив, але це законно і просто.

Не будеш же писати, що звільнили на підставі того що дружина купила дім.
А то так офіцерів не напасешся, а тут війна все таки.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:31

  vt313 написав:Так і тут наказ на звільнення. В наказі є графа, - підстава.
В цій графі пишуть, - усне розпорядження.
Усне розпорядження головнокомандуючого остаточне і оскарженню не підлягає.

Звичайно я наказу не бачив, але це законно і просто.

Не будеш же писати, що звільнили на підставі того що дружина купила дім.
А то так офіцерів не напасешся, а тут війна все таки.

Нема графи))
Є підстава на яку посилаються, наприклад, для наказа начальника Борисова Командувача ОП Південь про перевід, звільнення і здачу-прийом посади з термінами - наказ к-ча Сухвійськ, ГК.

Якщо хоча б припустити про усне розпорядження, як підставу, то звільнений подасть до суду.
І виграє.
Бо там з мантій випадуть, коли про усне розпорядження прочитають в наказі.

Виплатять гроші... І оновлять на посаді.
А якщо звільнений не дурень, то років 5-10 побуде на пенсії, а потім отримає кошти, як за 5-10 років служби.
Це окремо, додатково до пенсії. Тобто пенсію не відрахують.
Гроші за ні за що.

По нормальному ще й стягти ці кошти повинні будуть з цього віддавшого такий незаконний наказ, який наніс втрати для держави, -- де підстава усне розпорядження.
Саме тому на таке ніхто не йде.
Бо кошти...

А так би усно звільняли, аж гай шумів..
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:37

  Hotab написав:В ил-22 подполковник, в ка-52 - подполковник, явно комэск или выше, инструктор.
На правой чашке на «кашке» майор, старший штурман-инструктор (думаю старший штурман этой же эскадрильи) Пригожин, ты мой герой. :mrgreen:
На ми-8 комплекс РЭБ, дорогая игрушка. ))
Интересно, хотели заглушить им связь, или наоборот прослушать и понять , кто курирует весь этот движ.

успешно демобилизированы благодаря вагнеровцам:

- штурман Денис Олейников и "Танцор";

https://t.me/a_shtirlitz/26282

📦 Экипаж ИЛ- 22 успешно демобилизированы благодаря вагнеровцам:

- подполковник Артем Милованов;
- майор Геннадий Белякин;
- майор Александр Свиридов;
- капитан Виктор Попов,
- капитан Артем Шароглазов;
- капитан Игорь Волочилов;
- лейтенант Никита Голубев
- старший сержант Алексей Скрыков;
- старший сержант Виктор Подрепный;
- старший прапорщик Сергей Старушок;

https://t.me/a_shtirlitz/26303

успешно демобилизирован благодаря вагнеровцам:

- командир эскадрильи 15 браа, пилот Ка-52 Алексей "Танцор" Ворожцов;

https://t.me/a_shtirlitz/26304

Везде фото демобилизованых
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:44

  yanyura написав:
  Hotab написав:В ил-22 подполковник, в ка-52 - подполковник, явно комэск или выше, инструктор.
На правой чашке на «кашке» майор, старший штурман-инструктор (думаю старший штурман этой же эскадрильи) Пригожин, ты мой герой. :mrgreen:
На ми-8 комплекс РЭБ, дорогая игрушка. ))
Интересно, хотели заглушить им связь, или наоборот прослушать и понять , кто курирует весь этот движ.

успешно демобилизированы благодаря вагнеровцам:

- штурман Денис Олейников и "Танцор";

https://t.me/a_shtirlitz/26282

📦 Экипаж ИЛ- 22 успешно демобилизированы благодаря вагнеровцам:

- подполковник Артем Милованов;
- майор Геннадий Белякин;
- майор Александр Свиридов;
- капитан Виктор Попов,
- капитан Артем Шароглазов;
- капитан Игорь Волочилов;
- лейтенант Никита Голубев
- старший сержант Алексей Скрыков;
- старший сержант Виктор Подрепный;
- старший прапорщик Сергей Старушок;

https://t.me/a_shtirlitz/26303

успешно демобилизирован благодаря вагнеровцам:

- командир эскадрильи 15 браа, пилот Ка-52 Алексей "Танцор" Ворожцов;

https://t.me/a_shtirlitz/26304

Везде фото демобилизованых

"Российский бунт - бессмысленный и беспощадный" ...
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  prodigy написав: 90% народу (навіть у нас в країні) ідіоти (зовсім не по медичним параметрам),
вони мало інформовані (мінімальна ерудиція навіть на рівні початкової школи),-не буду надавати прикладів, скажу це стосується "природознавства" за 3й клас радянської школи
безпечні, байдужі, невиховані, інколи агресивні

ЗСУ, волонтери, а також патріотичні журналісти(форумчані) -це менше 5%
картина не змінилась майже за 500 днів війни

пс вчора знов свято у "гостинному домі" і десяток нетверезих (жінок і чоловіків 40/45) волають в караоке "рюмка водки",
минулого тижня було молоде покоління (за яким майбутнє країни-відбудова, стандарти як у ЕС)-артем кинг та інша московська попса

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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:47

а не много ли привелегий для этого вора военкома что на него сколько времени тратит през и Залужный,народ уже пальцы стёр по клавам куярить коменты пишит везде,новости два месяца каждый день по телекам телеграмам марафонам.....РАЗВЕ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ....я думаю он должен был висеть где-то на столбе через 30 секунд после того как про него вышла инфа в СМИ а через минуту мы все его должны были забыть и заниматься более важными делами
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