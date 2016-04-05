stm написав:Это незаконченный гештальт. Увольнение не равно наказанию.
Не удивлюсь если отпустят на пенсию в Марбелью без привлечения к ответственности за незаконное обогащение путём отмазывания призывников, и не только. Таких коррупционеров уже, как минимум, на бригаду набралось. У европейцев диссонанс возникает когда они видят ультра дорогие авто сбежавших украинсктх чиновников (даже не топового уровня)..
Скорее всего да... У него ещё сын К9 СБУ Одесской обл., поэтому не удивлена "мы провели расследование и ничего не обнаружили". Проблема в том, что оно такое тупое что вся шайка вычисляется на раз. Там брат водителя с инвалидностью в Марбелье. Вот его доки на инвалидность и подписи на негодность - это и есть наши герои статьи 358 УК. Но видимо "я поручил Залужному его уволить" мне так и будет резать слух, напуркуа это Залужному поручать, если это прерогатива непосредственного начальника Васи...
vt313 написав:Так і тут наказ на звільнення. В наказі є графа, - підстава. В цій графі пишуть, - усне розпорядження. Усне розпорядження головнокомандуючого остаточне і оскарженню не підлягає.
Звичайно я наказу не бачив, але це законно і просто.
Не будеш же писати, що звільнили на підставі того що дружина купила дім. А то так офіцерів не напасешся, а тут війна все таки.
Нема графи)) Є підстава на яку посилаються, наприклад, для наказа начальника Борисова Командувача ОП Південь про перевід, звільнення і здачу-прийом посади з термінами - наказ к-ча Сухвійськ, ГК.
Якщо хоча б припустити про усне розпорядження, як підставу, то звільнений подасть до суду. І виграє. Бо там з мантій випадуть, коли про усне розпорядження прочитають в наказі.
Виплатять гроші... І оновлять на посаді. А якщо звільнений не дурень, то років 5-10 побуде на пенсії, а потім отримає кошти, як за 5-10 років служби. Це окремо, додатково до пенсії. Тобто пенсію не відрахують. Гроші за ні за що.
По нормальному ще й стягти ці кошти повинні будуть з цього віддавшого такий незаконний наказ, який наніс втрати для держави, -- де підстава усне розпорядження. Саме тому на таке ніхто не йде. Бо кошти...
Hotab написав:В ил-22 подполковник, в ка-52 - подполковник, явно комэск или выше, инструктор. На правой чашке на «кашке» майор, старший штурман-инструктор (думаю старший штурман этой же эскадрильи) Пригожин, ты мой герой. На ми-8 комплекс РЭБ, дорогая игрушка. )) Интересно, хотели заглушить им связь, или наоборот прослушать и понять , кто курирует весь этот движ.
📦 Экипаж ИЛ- 22 успешно демобилизированы благодаря вагнеровцам:
- подполковник Артем Милованов; - майор Геннадий Белякин; - майор Александр Свиридов; - капитан Виктор Попов, - капитан Артем Шароглазов; - капитан Игорь Волочилов; - лейтенант Никита Голубев - старший сержант Алексей Скрыков; - старший сержант Виктор Подрепный; - старший прапорщик Сергей Старушок;
Hotab написав:В ил-22 подполковник, в ка-52 - подполковник, явно комэск или выше, инструктор. На правой чашке на «кашке» майор, старший штурман-инструктор (думаю старший штурман этой же эскадрильи) Пригожин, ты мой герой. На ми-8 комплекс РЭБ, дорогая игрушка. )) Интересно, хотели заглушить им связь, или наоборот прослушать и понять , кто курирует весь этот движ.
📦 Экипаж ИЛ- 22 успешно демобилизированы благодаря вагнеровцам:
- подполковник Артем Милованов; - майор Геннадий Белякин; - майор Александр Свиридов; - капитан Виктор Попов, - капитан Артем Шароглазов; - капитан Игорь Волочилов; - лейтенант Никита Голубев - старший сержант Алексей Скрыков; - старший сержант Виктор Подрепный; - старший прапорщик Сергей Старушок;
prodigy написав: 90% народу (навіть у нас в країні) ідіоти (зовсім не по медичним параметрам), вони мало інформовані (мінімальна ерудиція навіть на рівні початкової школи),-не буду надавати прикладів, скажу це стосується "природознавства" за 3й клас радянської школи безпечні, байдужі, невиховані, інколи агресивні
ЗСУ, волонтери, а також патріотичні журналісти(форумчані) -це менше 5% картина не змінилась майже за 500 днів війни
пс вчора знов свято у "гостинному домі" і десяток нетверезих (жінок і чоловіків 40/45) волають в караоке "рюмка водки", минулого тижня було молоде покоління (за яким майбутнє країни-відбудова, стандарти як у ЕС)-артем кинг та інша московська попса
Почекайте, от з'являться Бальцерович та Лі Куан з великим бажанням все змінити "по максимуму" (с) - усі стануть як вихованці Ітонів та Оксфордів
а не много ли привелегий для этого вора военкома что на него сколько времени тратит през и Залужный,народ уже пальцы стёр по клавам куярить коменты пишит везде,новости два месяца каждый день по телекам телеграмам марафонам.....РАЗВЕ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ....я думаю он должен был висеть где-то на столбе через 30 секунд после того как про него вышла инфа в СМИ а через минуту мы все его должны были забыть и заниматься более важными делами