Starikan написав:Почекайте, от з'являться Бальцерович та Лі Куан з великим бажанням все змінити "по максимуму" (с) - усі стануть як вихованці Ітонів та Оксфордів
Зачекайте, трошки не так. Оті бальцеровичів, лі куани працювали з тими пересічними, які є. А не чекали, поки вони дотягнують до вихованців Ітонів чи Оксфордів. Або не робили цих пересічних спочатку такими, а вже потім реформи.
І до того ж! Одним з головних факторів, завдяки чому лі Куань зміг скористатися отим вікном можливостей, стало його навчання і зв'язки, які він отримав в оксфордах. Оксфорди (вчитися, мінятися) треба, в першу чергу, не пересічним, а можновладцям.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 28 чер, 2023 20:08, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd написав:а не много ли привелегий для этого вора военкома что на него сколько времени тратит през и Залужный,народ уже пальцы стёр по клавам куярить коменты пишит везде,новости два месяца каждый день по телекам телеграмам марафонам.....РАЗВЕ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ....я думаю он должен был висеть где-то на столбе через 30 секунд после того как про него вышла инфа в СМИ а через минуту мы все его должны были забыть и заниматься более важными делами
Мабуть краще буде все ж залишатися з такими воєнкомами і баригами, ніж з такою пропозицією рішення проблеми. Бо якось можна і самому на стовпі опинитися за 30 сек.))
Якщо що, то я завжди був за -- краще бариги, ніж ідейні. Бо ідеї змінюються... і глибоко затягують.
В ідеє Заходу лежить обиватель. Безідейний. Ось це і є ідея - відсутність ідеї. Лише права і обов'язки обивателя. Будівельника ринку. При законах.
konstantin kirovograd написав:я думаю он должен был висеть где-то на столбе через 30 секунд после того как про него вышла инфа в СМИ а через минуту мы все его должны были забыть и заниматься более важными делами
Это слишком почетно для него, так как примерно в подобном случае, а именно после распятия, Иисус Христос не только воскрес, но и еще ему молится христианская часть мира после этого.
konstantin kirovograd написав:а не много ли привелегий для этого вора военкома что на него сколько времени тратит през и Залужный,народ уже пальцы стёр по клавам куярить коменты пишит везде,новости два месяца каждый день по телекам телеграмам марафонам.....РАЗВЕ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ....я думаю он должен был висеть где-то на столбе через 30 секунд после того как про него вышла инфа в СМИ а через минуту мы все его должны были забыть и заниматься более важными делами
konstantin kirovograd написав:а не много ли привелегий для этого вора военкома что на него сколько времени тратит през и Залужный,народ уже пальцы стёр по клавам куярить коменты пишит везде,новости два месяца каждый день по телекам телеграмам марафонам.....РАЗВЕ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ....я думаю он должен был висеть где-то на столбе через 30 секунд после того как про него вышла инфа в СМИ а через минуту мы все его должны были забыть и заниматься более важными делами
А давай тебя повесим, потому что ты мне не нравишься Почему нет ? ...
Ты там с какого дуба упал ?
военкома нужно судить по закону, дать ему много-много лет бесплатного 3-х разового питания в закрытом помещении.
Но вешать его по-беспределу - заткни свое хлебало
А то вы вешатели разойдетесь и полстраны перевешаете, ебаньки