RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4442444344444445>
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:49

  Starikan написав:Почекайте, от з'являться Бальцерович та Лі Куан з великим бажанням все змінити "по максимуму" (с) - усі стануть як вихованці Ітонів та Оксфордів :mrgreen:

Зачекайте, трошки не так.
Оті бальцеровичів, лі куани працювали з тими пересічними, які є.
А не чекали, поки вони дотягнують до вихованців Ітонів чи Оксфордів.
Або не робили цих пересічних спочатку такими, а вже потім реформи.

І до того ж! Одним з головних факторів, завдяки чому лі Куань зміг скористатися отим вікном можливостей, стало його навчання і зв'язки, які він отримав в оксфордах.
Оксфорди (вчитися, мінятися) треба, в першу чергу, не пересічним, а можновладцям.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 28 чер, 2023 20:08, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26886
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:52

  konstantin kirovograd написав:а не много ли привелегий для этого вора военкома что на него сколько времени тратит през и Залужный,народ уже пальцы стёр по клавам куярить коменты пишит везде,новости два месяца каждый день по телекам телеграмам марафонам.....РАЗВЕ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ....я думаю он должен был висеть где-то на столбе через 30 секунд после того как про него вышла инфа в СМИ а через минуту мы все его должны были забыть и заниматься более важными делами

Мабуть краще буде все ж залишатися з такими воєнкомами і баригами, ніж з такою пропозицією рішення проблеми.
Бо якось можна і самому на стовпі опинитися за 30 сек.))

Якщо що, то я завжди був за -- краще бариги, ніж ідейні.
Бо ідеї змінюються... і глибоко затягують.

В ідеє Заходу лежить обиватель.
Безідейний.
Ось це і є ідея - відсутність ідеї.
Лише права і обов'язки обивателя. Будівельника ринку. При законах.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26886
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:01

yanyura , дякую.
«Я це люблю»(с)
Верхівка ескадрильї в землі. Та і самі машини у них лічені, це не сміття списане вагнерівське ми-24. Ггггг)))
Hotab
 
Повідомлень: 9258
З нами з: 15.02.09
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1997 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:05

  konstantin kirovograd написав:я думаю он должен был висеть где-то на столбе через 30 секунд после того как про него вышла инфа в СМИ а через минуту мы все его должны были забыть и заниматься более важными делами

Это слишком почетно для него, так как примерно в подобном случае, а именно после распятия, Иисус Христос не только воскрес, но и еще ему молится христианская часть мира после этого.
Honestus
 
Повідомлень: 112
З нами з: 26.12.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:07

  konstantin kirovograd написав:а не много ли привелегий для этого вора военкома что на него сколько времени тратит през и Залужный,народ уже пальцы стёр по клавам куярить коменты пишит везде,новости два месяца каждый день по телекам телеграмам марафонам.....РАЗВЕ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ....я думаю он должен был висеть где-то на столбе через 30 секунд после того как про него вышла инфа в СМИ а через минуту мы все его должны были забыть и заниматься более важными делами


А лучше до того как вышла статья в СМИ :D
vt313
 
Повідомлень: 155
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:12

  konstantin kirovograd написав:а не много ли привелегий для этого вора военкома что на него сколько времени тратит през и Залужный,народ уже пальцы стёр по клавам куярить коменты пишит везде,новости два месяца каждый день по телекам телеграмам марафонам.....РАЗВЕ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ....я думаю он должен был висеть где-то на столбе через 30 секунд после того как про него вышла инфа в СМИ а через минуту мы все его должны были забыть и заниматься более важными делами

А давай тебя повесим, потому что ты мне не нравишься
Почему нет ? ...

Ты там с какого дуба упал ?

военкома нужно судить по закону, дать ему много-много лет бесплатного 3-х разового питания в закрытом помещении.

Но вешать его по-беспределу - заткни свое хлебало

А то вы вешатели разойдетесь и полстраны перевешаете, ебаньки
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8082
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:13

  detroytred написав:Нема графи))


Я десь пів року займав посаду ПНШ.
vt313
 
Повідомлень: 155
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:14

Оптимістичний погляд від Маркуса.
Одна справа, коли *все за планом* від верхів, інша - коли й ще знизу:

"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми "
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/28/7408922/
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26886
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:21

  pesikot написав:
военкома нужно судить по закону, дать ему много-много лет бесплатного 3-х разового питания в закрытом помещении.


За то, что его жена купила дом? :D
vt313
 
Повідомлень: 155
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:21

  vt313 написав:Я десь пів...

Добре.
Ви мені тільки скажіть, що бачили підставою - усне розпорядження.
(мені не треба доказів). Я може й помиляюсь і все змінилось навіть отак.

Тоді я уточню у тих, хто десятками років в пнш, знш. Невже так.
Бо поки впевнений в іншому.

І про які графи у звичайних наказах комчастини по звільненню, переведенню?
Звичайний набір тексту без граф.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26886
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4442444344444445>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118092
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492490
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5787
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4839)
28.06.2023 19:43
Акордбанк (1207)
28.06.2023 19:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.