detroytred написав:
Зачекайте, трошки не так.
Оті бальцеровичів, лі куани працювали з тими пересічними, які є.
А не чекали, поки вони дотягнують до вихованців Ітонів чи Оксфордів.
Або не робили цих пересічних спочатку такими, а вже потім реформи.
І до того ж! Одним з головних факторів, завдяки чому лі Куань зміг скористатися отим вікном можливостей, стало його навчання і зв'язки, які він отримав в оксфордах.
Оксфорди (вчитися, мінятися) треба, в першу чергу, не пересічним, а можновладцям.
Не перекручуйте.
Я й казав, що нехай до влади прийдуть бальцеровичі.
Але друга моя теза полягає в тому, що в них нічого не вийде.
Тому, що наші пересічні - не поляки та не конфуціанці та буддісти.
А нащадки недавних кріпаків імперій царів і леніних-сталіних.
І не в тему, а просто роздуми. Згадаймо ікону усіх правозахисників-лібералів-демократів - академіка Сахарова. Хто, як не він, завзято конструював термоядерну зброю для дорогих микит сергійовичів та леонідів іллічів, та на останок запропонував ідею термоядерної торпеди, щоб знищувати узбережжя Штатів? Та ще й майже похвалявся про це у своїх мемуарах без усякого каяття.