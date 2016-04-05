RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4442444344444445
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:22

  detroytred написав:
  Starikan написав:Почекайте, от з'являться Бальцерович та Лі Куан з великим бажанням все змінити "по максимуму" (с) - усі стануть як вихованці Ітонів та Оксфордів :mrgreen:

Зачекайте, трошки не так.
Оті бальцеровичів, лі куани працювали з тими пересічними, які є.
А не чекали, поки вони дотягнують до вихованців Ітонів чи Оксфордів.
Або не робили цих пересічних спочатку такими, а вже потім реформи.

І до того ж! Одним з головних факторів, завдяки чому лі Куань зміг скористатися отим вікном можливостей, стало його навчання і зв'язки, які він отримав в оксфордах.
Оксфорди (вчитися, мінятися) треба, в першу чергу, не пересічним, а можновладцям.

Не перекручуйте.
Я й казав, що нехай до влади прийдуть бальцеровичі.
Але друга моя теза полягає в тому, що в них нічого не вийде.
Тому, що наші пересічні - не поляки та не конфуціанці та буддісти.
А нащадки недавних кріпаків імперій царів і леніних-сталіних.

І не в тему, а просто роздуми. Згадаймо ікону усіх правозахисників-лібералів-демократів - академіка Сахарова. Хто, як не він, завзято конструював термоядерну зброю для дорогих микит сергійовичів та леонідів іллічів, та на останок запропонував ідею термоядерної торпеди, щоб знищувати узбережжя Штатів? Та ще й майже похвалявся про це у своїх мемуарах без усякого каяття.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 28 чер, 2023 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19506
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2520 раз.
Подякували: 3094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:24

  Starikan написав:Не перекручуйте.
Я й казав

Сорян, не зрозумів.
А стосовно вдасться чи ні -- питання дискусійне.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26886
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4442444344444445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Starikan, vt313 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118092
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492490
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5787
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4839)
28.06.2023 19:43
Акордбанк (1207)
28.06.2023 19:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.