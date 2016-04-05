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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 чер, 2023 20:22
detroytred написав: Starikan написав:
Почекайте, от з'являться Бальцерович та Лі Куан з великим бажанням все змінити "по максимуму" (с) - усі стануть як вихованці Ітонів та Оксфордів
Зачекайте, трошки не так.
Оті бальцеровичів, лі куани працювали з тими пересічними, які є.
А не чекали, поки вони дотягнують до вихованців Ітонів чи Оксфордів.
Або не робили цих пересічних спочатку такими, а вже потім реформи.
І до того ж! Одним з головних факторів, завдяки чому лі Куань зміг скористатися отим вікном можливостей, стало його навчання і зв'язки, які він отримав в оксфордах.
Оксфорди (вчитися, мінятися) треба, в першу чергу, не пересічним, а можновладцям.
Не перекручуйте.
Я й казав, що нехай до влади прийдуть бальцеровичі.
Але друга моя теза полягає в тому, що в них нічого не вийде.
Тому, що наші пересічні - не поляки та не конфуціанці та буддісти.
А нащадки недавних кріпаків імперій царів і леніних-сталіних.
І не в тему, а просто роздуми. Згадаймо ікону усіх правозахисників-лібералів-демократів - академіка Сахарова. Хто, як не він, завзято конструював термоядерну зброю для дорогих микит сергійовичів та леонідів іллічів, та на останок запропонував ідею термоядерної торпеди, щоб знищувати узбережжя Штатів? Та ще й майже похвалявся про це у своїх мемуарах без усякого каяття.
Востаннє редагувалось Starikan
в Сер 28 чер, 2023 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 20:24
Starikan написав:
Не перекручуйте.
Я й казав
Сорян, не зрозумів.
А стосовно вдасться чи ні -- питання дискусійне.
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detroytred
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Додано: Сер 28 чер, 2023 20:40
vt313 написав: pesikot написав:
военкома нужно судить по закону, дать ему много-много лет бесплатного 3-х разового питания в закрытом помещении.
За то, что его жена купила дом?
Почему-то, по желанию Кости из Кировограда, повесить военкома за купленный дом женой- у тебя претензий не было
А вот осудить его по закону - претензии есть
Так и запишем
Может, потому что, повесить военкома - это фантастика, а вот осудить по закону - вполне реально и ты этого сам боишься
Что уже, смешно ? ржачно ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 28 чер, 2023 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 20:41
detroytred написав: vt313 написав:
Я десь пів...
Добре.
Ви мені тільки скажіть, що бачили підставою - усне розпорядження.
(мені не треба доказів). Я може й помиляюсь і все змінилось навіть отак.
Тоді я уточню у тих, хто десятками років в пнш, знш. Невже так.
Бо поки впевнений в іншому.
І про які графи у звичайних наказах комчастини по звільненню, переведенню?
Звичайний набір тексту без граф.
Сам писав.
В наказі є (була, може що й змінилось) така графа.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 20:41
Кацапи повідомляють, що російський генерал Суровікін перебуває у СІЗО ще від 25 червня.Також був затриманий його заступник генерал-полковник Юдін. Їх заарештовано за держзраду. Нібито Суровікін був проінформований про "військовий переворот", і всіляко сприяв його реалізації.
Мінус ще два генерали під час війни. Гарна робота.
Суровікін був командувачем Об'єднаного угруповання військ на війні в Україні, допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після контрнаступу України минулого року. У січні його замінили на посаді командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій в Україні і, як і раніше, користується популярністю серед військових.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 20:43
pesikot написав: vt313 написав: pesikot написав:
военкома нужно судить по закону, дать ему много-много лет бесплатного 3-х разового питания в закрытом помещении.
За то, что его жена купила дом?
Почему-то, по желанию Кости из Кировограда, повесить военкома за купленный дом жены - у тебя претензий не было
Так и запишем
Як не було претензій? Не може бути.
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vt313
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Додано: Сер 28 чер, 2023 20:52
stm написав: vitaliian написав:
Військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає «24 канал».
«Рішення Ставки верховного головнокомандувача, прийняте 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Відбувається процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час», – зазначила Гуменюк.
Зазначається, що наразі ЗСУ не втручається в роботу правоохоронних органів, ті порушення та провадження, які були порушені, вони продовжуються, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається.
Очолює одеський ТЦК зараз заступник начальника.
Это незаконченный гештальт. Увольнение не равно наказанию.
ИМХО если ничего не докажут - через время отсудит и место и компенсацию.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 20:52
Vt313
Уточнив.
Про таке на сьогодні поки що не чули.
Але розповіли дещо і сказали-довели, що може бути що завгодно...
Так що по такій дрібниці)), як підстава в наказі, можна хоч ... намалювати.
Всюди все по-різному.
"Бо схотілося" рулить.
З.и. прочитав повідомлення вище. Тим паче забираю свої слова назад (про таке не може бути). Дякую за нові знання.
Я кажу -- форум є кладязем нового або штовхачем для отримання його.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 20:53
vt313 написав: pesikot написав: vt313 написав:
За то, что его жена купила дом?
Почему-то, по желанию Кости из Кировограда, повесить военкома за купленный дом жены - у тебя претензий не было
Так и запишем
Як не було претензій? Не може бути.
Можешь кривляться, как угодно
Но претензий - у тебя не было
Ты не хочешь по закону, ты хочешь трындеть на форуме
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