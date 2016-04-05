RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4444444544464447>
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 21:03

  konstantin kirovograd написав:pesikot
тебе умному отвечу --ник мой с того времени когда Кропивницкий назывался Кировоград....так и запиши :lol:

треба зробити декомунізацію :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3683
З нами з: 29.09.19
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итак
konstantin kirovograd написал, что надо вешать военкома

Я ему написал, что он не прав, что надо по закону
Он переобулся в прыжке и ... не признал свою неправоту

Обвинил меня в чём-то там
Не понимаю, что ему сложно сказать, что он не прав и ошибся

Или он таки поддерживает вешать кого-либо без суда и следствия

Теряюсь в догадках ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8086
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 21:12

  pesikot написав:Можешь кривляться, как угодно
Но претензий - у тебя не было

Ты не хочешь по закону, ты хочешь трындеть на форуме



По этому поводу можно только трындеть.

Да не вопрос. Что можно предъявить по закону? Вот по серьезному?
vt313
 
Повідомлень: 162
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 21:16

  vt313 написав:
  pesikot написав:Можешь кривляться, как угодно
Но претензий - у тебя не было

Ты не хочешь по закону, ты хочешь трындеть на форуме

По этому поводу можно только трындеть.

Да не вопрос. Что можно предъявить по закону? Вот по серьезному?

щось типу недекларування доходів та майна
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3683
З нами з: 29.09.19
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 21:23

  vt313 написав:
  pesikot написав:Можешь кривляться, как угодно
Но претензий - у тебя не было

Ты не хочешь по закону, ты хочешь трындеть на форуме



По этому поводу можно только трындеть.

Да не вопрос. Что можно предъявить по закону? Вот по серьезному?

Все претензии к Косте из Кировограда, он вообще хочет военкома повесить

К нему у тебя претензий нет

Отсюда следует - повесить военкома ты тоже хочешь, а по закону не хочешь
Как-то так
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8086
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 21:41

  Shaman написав:
  vt313 написав:
  pesikot написав:Можешь кривляться, как угодно
Но претензий - у тебя не было

Ты не хочешь по закону, ты хочешь трындеть на форуме

По этому поводу можно только трындеть.

Да не вопрос. Что можно предъявить по закону? Вот по серьезному?

щось типу недекларування доходів та майна


А було?
vt313
 
Повідомлень: 162
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 21:53

  mephala написав:ИМХО если ничего не докажут - через время отсудит и место и компенсацию.

Такое не доказать может только украинская прокуратура и другие антикоррупционные органы. Семья человека, всю жизнь проработавшего на государство сначала покупает гленваген ценой больше 100 Куе, ввозит его, регистрирует и отправляет его с водителем в Марбэлью жене, покупается дом за несколько млн евро, + покупается офис на центральной улице Марбельи хз за сколько, но даже не за 20ти летнюю зп областного военкома. Офис кстати куплен напополам с женой.

Если кто не знает Марбэлья это самый дорогой курорт Испании, у всех миллионеров там стоят яхты и имеются особняки, место элитное и мега дорогое. И среди всех бизнесменов, миллионеров, сильных мира сего затесался
обычный украинский областной военком. И самое главное, всё это приобреталось спустя 8-10 месяцев после начала полномасштабного вторжения.

Понять, простить и отпустить. В целом ему действительно слишком много внимания, просто он оказался не слишком умным, таких Вась о которых широким массам ничего не известно уже слишком много. К сожалению нет политической воли для борьбы с коррупцией. Считаю коррупция в военное время должна наказываться наравне с коллабрационизмом, ибо приносит такие же разрушения.
hume
 
Повідомлень: 8975
З нами з: 27.12.12
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 21:57

  vt313 написав:
  Shaman написав:
  vt313 написав:По этому поводу можно только трындеть.

Да не вопрос. Что можно предъявить по закону? Вот по серьезному?

щось типу недекларування доходів та майна


А було?

в нього в декларації вказано це майно???
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3683
З нами з: 29.09.19
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 22:06

  vt313 написав:
  Letusrock написав:
як мінімум його завтра ж мають мобілізувати в першу ж штурмову роту. Якщо звісно стоїть мета задовольнити суспільний запит на покарання


Мобілізувати? Так він полковник ЗСУ.

Суд,розташувати до рядового штрафбат.Тільки буде по іншому.
kvewsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 13.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 22:07

  hume написав:
  mephala написав:ИМХО если ничего не докажут - через время отсудит и место и компенсацию.

Такое не доказать может только украинская прокуратура и другие антикоррупционные органы. Семья человека, всю жизнь проработавшего на государство сначала покупает гленваген ценой больше 100 Куе, ввозит его, регистрирует и отправляет его с водителем в Марбэлью жене, покупается дом за несколько млн евро, + покупается офис на центральной улице Марбельи хз за сколько, но даже не за 20ти летнюю зп областного военкома. Офис кстати куплен напополам с женой.

Если кто не знает Марбэлья это самый дорогой курорт Испании, у всех миллионеров там стоят яхты и имеются особняки, место элитное и мега дорогое. И среди всех бизнесменов, миллионеров, сильных мира сего затесался
обычный украинский областной военком. И самое главное, всё это приобреталось спустя 8-10 месяцев после начала полномасштабного вторжения.

Понять, простить и отпустить. В целом ему действительно слишком много внимания, просто он оказался не слишком умным, таких Вась о которых широким массам ничего не известно уже слишком много. К сожалению нет политической воли для борьбы с коррупцией. Считаю коррупция в военное время должна наказываться наравне с коллабрационизмом, ибо приносит такие же разрушения.


Довести таке можна, якщо знайти людей які давали хабарі.
А Ви абсолютно впевнені, що його дружина не займалась, наприклад, контрабандою?
Або лобіюванням? Можна придумати багато чого.
Чому саме хабарництво? :(

Роздмухування таких скандалів, - один з елементів стратегії гібридної війни. Це, якщо серьйозно.
vt313
 
Повідомлень: 162
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4444444544464447>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118095
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492491
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5787
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2684)
28.06.2023 22:32
Ринок ОВДП (4840)
28.06.2023 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.