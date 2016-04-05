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Напад росії і білорусі на Україну
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Shaman
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Додано: Сер 28 чер, 2023 21:06
Итак
konstantin kirovograd написал, что надо вешать военкома
Я ему написал, что он не прав, что надо по закону
Он переобулся в прыжке и ... не признал свою неправоту
Обвинил меня в чём-то там
Не понимаю, что ему сложно сказать, что он не прав и ошибся
Или он таки поддерживает вешать кого-либо без суда и следствия
Теряюсь в догадках ...
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pesikot
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Додано: Сер 28 чер, 2023 21:12
pesikot написав:
Можешь кривляться, как угодно
Но претензий - у тебя не было
Ты не хочешь по закону, ты хочешь трындеть на форуме
По этому поводу можно только трындеть.
Да не вопрос. Что можно предъявить по закону? Вот по серьезному?
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vt313
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Додано: Сер 28 чер, 2023 21:16
vt313 написав: pesikot написав:
Можешь кривляться, как угодно
Но претензий - у тебя не было
Ты не хочешь по закону, ты хочешь трындеть на форуме
По этому поводу можно только трындеть.
Да не вопрос. Что можно предъявить по закону? Вот по серьезному?
щось типу недекларування доходів та майна
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Shaman
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Додано: Сер 28 чер, 2023 21:23
vt313 написав: pesikot написав:
Можешь кривляться, как угодно
Но претензий - у тебя не было
Ты не хочешь по закону, ты хочешь трындеть на форуме
По этому поводу можно только трындеть.
Да не вопрос. Что можно предъявить по закону? Вот по серьезному?
Все претензии к Косте из Кировограда, он вообще хочет военкома повесить
К нему у тебя претензий нет
Отсюда следует - повесить военкома ты тоже хочешь, а по закону не хочешь
Как-то так
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pesikot
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Додано: Сер 28 чер, 2023 21:41
Shaman написав: vt313 написав: pesikot написав:
Можешь кривляться, как угодно
Но претензий - у тебя не было
Ты не хочешь по закону, ты хочешь трындеть на форуме
По этому поводу можно только трындеть.
Да не вопрос. Что можно предъявить по закону? Вот по серьезному?
щось типу недекларування доходів та майна
А було?
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vt313
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Додано: Сер 28 чер, 2023 21:53
mephala написав:
ИМХО если ничего не докажут - через время отсудит и место и компенсацию.
Такое не доказать может только украинская прокуратура и другие антикоррупционные органы. Семья человека, всю жизнь проработавшего на государство сначала покупает гленваген ценой больше 100 Куе, ввозит его, регистрирует и отправляет его с водителем в Марбэлью жене, покупается дом за несколько млн евро, + покупается офис на центральной улице Марбельи хз за сколько, но даже не за 20ти летнюю зп областного военкома. Офис кстати куплен напополам с женой.
Если кто не знает Марбэлья это самый дорогой курорт Испании, у всех миллионеров там стоят яхты и имеются особняки, место элитное и мега дорогое. И среди всех бизнесменов, миллионеров, сильных мира сего затесался
обычный украинский областной военком. И самое главное, всё это приобреталось спустя 8-10 месяцев после начала полномасштабного вторжения.
Понять, простить и отпустить. В целом ему действительно слишком много внимания, просто он оказался не слишком умным, таких Вась о которых широким массам ничего не известно уже слишком много. К сожалению нет политической воли для борьбы с коррупцией. Считаю коррупция в военное время должна наказываться наравне с коллабрационизмом, ибо приносит такие же разрушения.
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hume
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Додано: Сер 28 чер, 2023 21:57
vt313 написав: Shaman написав: vt313 написав:
По этому поводу можно только трындеть.
Да не вопрос. Что можно предъявить по закону? Вот по серьезному?
щось типу недекларування доходів та майна
А було?
в нього в декларації вказано це майно???
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Shaman
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Додано: Сер 28 чер, 2023 22:07
hume написав: mephala написав:
ИМХО если ничего не докажут - через время отсудит и место и компенсацию.
Такое не доказать может только украинская прокуратура и другие антикоррупционные органы. Семья человека, всю жизнь проработавшего на государство сначала покупает гленваген ценой больше 100 Куе, ввозит его, регистрирует и отправляет его с водителем в Марбэлью жене, покупается дом за несколько млн евро, + покупается офис на центральной улице Марбельи хз за сколько, но даже не за 20ти летнюю зп областного военкома. Офис кстати куплен напополам с женой.
Если кто не знает Марбэлья это самый дорогой курорт Испании, у всех миллионеров там стоят яхты и имеются особняки, место элитное и мега дорогое. И среди всех бизнесменов, миллионеров, сильных мира сего затесался
обычный украинский областной военком. И самое главное, всё это приобреталось спустя 8-10 месяцев после начала полномасштабного вторжения.
Понять, простить и отпустить. В целом ему действительно слишком много внимания, просто он оказался не слишком умным, таких Вась о которых широким массам ничего не известно уже слишком много. К сожалению нет политической воли для борьбы с коррупцией. Считаю коррупция в военное время должна наказываться наравне с коллабрационизмом, ибо приносит такие же разрушения.
Довести таке можна, якщо знайти людей які давали хабарі.
А Ви абсолютно впевнені, що його дружина не займалась, наприклад, контрабандою?
Або лобіюванням? Можна придумати багато чого.
Чому саме хабарництво?
Роздмухування таких скандалів, - один з елементів стратегії гібридної війни. Це, якщо серьйозно.
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vt313
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Додано: Сер 28 чер, 2023 22:12
Shaman написав:
в нього в декларації вказано це майно???
Подивіться. Все засекречено. Відкриють після війни.
Там НАЗК почало розслідування. Поїдуть в Іспанію. Впевняться, що порушень немає.
Типу, фірма А купила послуги у фірми В.
І далі що?
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vt313
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