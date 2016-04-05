Додано: Сер 28 чер, 2023 21:53

mephala написав: ИМХО если ничего не докажут - через время отсудит и место и компенсацию. ИМХО если ничего не докажут - через время отсудит и место и компенсацию.

Такое не доказать может только украинская прокуратура и другие антикоррупционные органы. Семья человека, всю жизнь проработавшего на государство сначала покупает гленваген ценой больше 100 Куе, ввозит его, регистрирует и отправляет его с водителем в Марбэлью жене, покупается дом за несколько млн евро, + покупается офис на центральной улице Марбельи хз за сколько, но даже не за 20ти летнюю зп областного военкома. Офис кстати куплен напополам с женой.Если кто не знает Марбэлья это самый дорогой курорт Испании, у всех миллионеров там стоят яхты и имеются особняки, место элитное и мега дорогое. И среди всех бизнесменов, миллионеров, сильных мира сего затесалсяобычный украинский областной военком. И самое главное, всё это приобреталось спустя 8-10 месяцев после начала полномасштабного вторжения.Понять, простить и отпустить. В целом ему действительно слишком много внимания, просто он оказался не слишком умным, таких Вась о которых широким массам ничего не известно уже слишком много. К сожалению нет политической воли для борьбы с коррупцией. Считаю коррупция в военное время должна наказываться наравне с коллабрационизмом, ибо приносит такие же разрушения.