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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 чер, 2023 22:12
Shaman написав:
в нього в декларації вказано це майно???
Подивіться. Все засекречено. Відкриють після війни.
Там НАЗК почало розслідування. Поїдуть в Іспанію. Впевняться, що порушень немає.
Типу, фірма А купила послуги у фірми В.
І далі що?
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vt313
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Додано: Сер 28 чер, 2023 22:13
vt313 написав:
Довести таке можна, якщо знайти людей які давали хабарі.
А Ви абсолютно впевнені, що його дружина не займалась, наприклад, контрабандою?
Або лобіюванням? Можна придумати багато чого.
Чому саме хабарництво?
Роздмухування таких скандалів, - один з елементів стратегії гібридної війни. Це, якщо серьйозно.
Я думал вы напишите, что его жена возможно некая крупная бизнесс вумен и заработала около 6 млн евро чистых денег. Вы же на серьезном лице пишите, что она могла заниматься другой противозаконной деятельностью
карающейся сроком не менее, чем за коррупцию.
Садить коррупционеров ворующих бюджетный кошт в особо крупных масштабах во время военного положения это гибридная война??
Зазеркалье блд.
Коррупционеров оставить, обедневший народ пусть и дальше собирает по 10 грн на фпв дроны.
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hume
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Додано: Сер 28 чер, 2023 22:20
Shaman написав:
[
в нього в декларації вказано це майно???
Оно не может быть указано, оно куплено в конце 2022, вроде в декабре. То есть его должны внести в 2023. Военком должен был сдавать декларации в которых указан семейный доход, и если случайно в прошлых декларациях нет 6-7млн евро, то и объяснить их появление становится тяжело. Хотя всегда можно написать расписку,что одолжил пару лямов у некой престарелой бабки, как это сделал один известный владелец диванного миллиона. Как показывает практика такое на ура прокатывает в Набу и прокуратуре.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 22:49
Эксруководитель Николаевской окружной прокуратуры получил пожизненное за измену.
В марте 2022 года Геннадий Герман добровольно помогал оккупантам и передавал им данные о военных. Но затем был задержан СБУ. Считается, что он корректировал ракетный удар по казарме в Николаеве, когда погибли не менее 50 человек.
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hume
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Додано: Сер 28 чер, 2023 22:50
hume написав: Shaman написав:
[
в нього в декларації вказано це майно???
Оно не может быть указано, оно куплено в конце 2022, вроде в декабре. То есть его должны внести в 2023. Военком должен был сдавать декларации в которых указан семейный доход, и если случайно в прошлых декларациях нет 6-7млн евро, то и объяснить их появление становится тяжело. Хотя всегда можно написать расписку,что одолжил пару лямов у некой престарелой бабки, как это сделал один известный владелец диванного миллиона. Как показывает практика такое на ура прокатывает в Набу и прокуратуре.
ФОП до 20.02.2023 подаёт отчёт, могу ошибаться т.к. приравниваю к юр. Физик до 01.05.2023. Так что декларации за 2022 год объявляем закрытыми
Интересно налоговая централизована или кума всё исправит )))
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stm
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Додано: Сер 28 чер, 2023 22:57
stm , там публика вероятно говорит о декларациях гос(военно)служащих от майора и выше.
А в них и имущество семьи указывается)
Причем так как декларация эта ежегодная, то где-то должны были всплывать миллионы в виде доходов. Ранее. И денежки на депозитах. И на картах просто. И наличка. Естественно их нигде не видно))
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Hotab
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Додано: Сер 28 чер, 2023 23:21
Hotab написав:stm
, там публика вероятно говорит о декларациях гос(военно)служащих от майора и выше.
А в них и имущество семьи указывается)
Причем так как декларация эта ежегодная, то где-то должны были всплывать миллионы в виде доходов. Ранее. И денежки на депозитах. И на картах просто. И наличка. Естественно их нигде не видно))
Ще в перші дні після вторгнення Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виступило за те, щоб до перемоги над Росією декларанти "не витрачали свій час на заповнення та подання декларацій".
7 березня набув чинності закон, який переніс дедлайн подання будь-яких звітних документів на три місяці після закінчення воєнного стану...
Это не касается обычных смертных и ФОПа, только депутатов и гос.служащих и военных
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stm
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Додано: Сер 28 чер, 2023 23:31
hume написав:
Эксруководитель Николаевской окружной прокуратуры получил пожизненное за измену.
В марте 2022 года Геннадий Герман добровольно помогал оккупантам и передавал им данные о военных. Но затем был задержан СБУ. Считается, что он корректировал ракетный удар по казарме в Николаеве, когда погибли не менее 50 человек.
В военное время нет расстрела?
Странно.
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UA
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Додано: Сер 28 чер, 2023 23:32
UA написав: hume написав:
Эксруководитель Николаевской окружной прокуратуры получил пожизненное за измену.
В марте 2022 года Геннадий Герман добровольно помогал оккупантам и передавал им данные о военных. Но затем был задержан СБУ. Считается, что он корректировал ракетный удар по казарме в Николаеве, когда погибли не менее 50 человек.
В военное время нет расстрела?
Странно.
а навіщо? прокурор на зоні - таке собі життя
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Shaman
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Додано: Сер 28 чер, 2023 23:36
hume написав:
Я думал вы напишите, что его жена возможно некая крупная бизнесс вумен и заработала около 6 млн евро чистых денег.
Это Ваше предположение, спорить не буду.
Я же сказал, много чего можно придумать.
Просто когда речь идет об Одессе, то сначала стоит слово контрабанда, а коррупция где-то там дальше.
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vt313
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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