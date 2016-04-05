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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4444444544464447
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 22:12

  Shaman написав:в нього в декларації вказано це майно???


Подивіться. Все засекречено. Відкриють після війни. :(

Там НАЗК почало розслідування. Поїдуть в Іспанію. Впевняться, що порушень немає.
Типу, фірма А купила послуги у фірми В.
І далі що?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 22:13

  vt313 написав:Довести таке можна, якщо знайти людей які давали хабарі.
А Ви абсолютно впевнені, що його дружина не займалась, наприклад, контрабандою?
Або лобіюванням? Можна придумати багато чого.
Чому саме хабарництво? :(

Роздмухування таких скандалів, - один з елементів стратегії гібридної війни. Це, якщо серьйозно.

Я думал вы напишите, что его жена возможно некая крупная бизнесс вумен и заработала около 6 млн евро чистых денег. Вы же на серьезном лице пишите, что она могла заниматься другой противозаконной деятельностью :mrgreen: карающейся сроком не менее, чем за коррупцию.

Садить коррупционеров ворующих бюджетный кошт в особо крупных масштабах во время военного положения это гибридная война?? :shock: Зазеркалье блд.
Коррупционеров оставить, обедневший народ пусть и дальше собирает по 10 грн на фпв дроны.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 22:20

  Shaman написав:[
в нього в декларації вказано це майно???

Оно не может быть указано, оно куплено в конце 2022, вроде в декабре. То есть его должны внести в 2023. Военком должен был сдавать декларации в которых указан семейный доход, и если случайно в прошлых декларациях нет 6-7млн евро, то и объяснить их появление становится тяжело. Хотя всегда можно написать расписку,что одолжил пару лямов у некой престарелой бабки, как это сделал один известный владелец диванного миллиона. Как показывает практика такое на ура прокатывает в Набу и прокуратуре.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 22:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эксруководитель Николаевской окружной прокуратуры получил пожизненное за измену.

В марте 2022 года Геннадий Герман добровольно помогал оккупантам и передавал им данные о военных. Но затем был задержан СБУ. Считается, что он корректировал ракетный удар по казарме в Николаеве, когда погибли не менее 50 человек.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 22:50

  hume написав:
  Shaman написав:[
в нього в декларації вказано це майно???

Оно не может быть указано, оно куплено в конце 2022, вроде в декабре. То есть его должны внести в 2023. Военком должен был сдавать декларации в которых указан семейный доход, и если случайно в прошлых декларациях нет 6-7млн евро, то и объяснить их появление становится тяжело. Хотя всегда можно написать расписку,что одолжил пару лямов у некой престарелой бабки, как это сделал один известный владелец диванного миллиона. Как показывает практика такое на ура прокатывает в Набу и прокуратуре.

ФОП до 20.02.2023 подаёт отчёт, могу ошибаться т.к. приравниваю к юр. Физик до 01.05.2023. Так что декларации за 2022 год объявляем закрытыми :) Интересно налоговая централизована или кума всё исправит )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 22:57

stm , там публика вероятно говорит о декларациях гос(военно)служащих от майора и выше.
А в них и имущество семьи указывается)
Причем так как декларация эта ежегодная, то где-то должны были всплывать миллионы в виде доходов. Ранее. И денежки на депозитах. И на картах просто. И наличка. Естественно их нигде не видно))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 23:21

  Hotab написав:stm , там публика вероятно говорит о декларациях гос(военно)служащих от майора и выше.
А в них и имущество семьи указывается)
Причем так как декларация эта ежегодная, то где-то должны были всплывать миллионы в виде доходов. Ранее. И денежки на депозитах. И на картах просто. И наличка. Естественно их нигде не видно))

Ще в перші дні після вторгнення Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виступило за те, щоб до перемоги над Росією декларанти "не витрачали свій час на заповнення та подання декларацій".

7 березня набув чинності закон, який переніс дедлайн подання будь-яких звітних документів на три місяці після закінчення воєнного стану...

Это не касается обычных смертных и ФОПа, только депутатов и гос.служащих и военных :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 23:31

  hume написав:Эксруководитель Николаевской окружной прокуратуры получил пожизненное за измену.

В марте 2022 года Геннадий Герман добровольно помогал оккупантам и передавал им данные о военных. Но затем был задержан СБУ. Считается, что он корректировал ракетный удар по казарме в Николаеве, когда погибли не менее 50 человек.

В военное время нет расстрела?
Странно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 23:32

  UA написав:
  hume написав:Эксруководитель Николаевской окружной прокуратуры получил пожизненное за измену.

В марте 2022 года Геннадий Герман добровольно помогал оккупантам и передавал им данные о военных. Но затем был задержан СБУ. Считается, что он корректировал ракетный удар по казарме в Николаеве, когда погибли не менее 50 человек.

В военное время нет расстрела?
Странно.

а навіщо? прокурор на зоні - таке собі життя
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 23:36

  hume написав:Я думал вы напишите, что его жена возможно некая крупная бизнесс вумен и заработала около 6 млн евро чистых денег.


Это Ваше предположение, спорить не буду.
Я же сказал, много чего можно придумать.

Просто когда речь идет об Одессе, то сначала стоит слово контрабанда, а коррупция где-то там дальше.
vt313
 
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