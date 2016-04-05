Додано: Сер 28 чер, 2023 23:52

Hotab написав: stm , там публика вероятно говорит о декларациях гос(военно)служащих от майора и выше.

А в них и имущество семьи указывается)

Причем так как декларация эта ежегодная, то где-то должны были всплывать миллионы в виде доходов. Ранее. И денежки на депозитах. И на картах просто. И наличка. Естественно их нигде не видно)) , там публика вероятно говорит о декларациях гос(военно)служащих от майора и выше.А в них и имущество семьи указывается)Причем так как декларация эта ежегодная, то где-то должны были всплывать миллионы в виде доходов. Ранее. И денежки на депозитах. И на картах просто. И наличка. Естественно их нигде не видно))

Ну давайте серьезно.Эти все декларации доступны (были до войны). Там надо пройти определенные процедуры. Для СМИ это все просто.Но они этого не сделали.Вы сам ролик смотрели?Там и близко нет чего-то, что может быть доказательством.Сейчас начали проверки всех военкомов. Очень хорошо.Но козе понятно, что военком не берет взятки лично. Надо трясти всех работников военкомата. Там нарушений немеряно.Грубо говоря, если по закону, придется остановить мобилизацию на неопределенный срок.Или сделать вид, что ничего особого нет.Но опять таки, по серьезному. Думаю, сначала нужно доказательства найти, а затем скандал подымать. А главное доказательство, - люди, которые давали взятки. Без их свидетельств,- все туфта. Если наши суды пропустят, то будет иск в ЕСПЧ. А там что говорить? Что жена дом купила (еще не факт, что она его покупала)?