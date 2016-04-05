Hotab написав:stm , там публика вероятно говорит о декларациях гос(военно)служащих от майора и выше. А в них и имущество семьи указывается) Причем так как декларация эта ежегодная, то где-то должны были всплывать миллионы в виде доходов. Ранее. И денежки на депозитах. И на картах просто. И наличка. Естественно их нигде не видно))
Ну давайте серьезно. Эти все декларации доступны (были до войны). Там надо пройти определенные процедуры. Для СМИ это все просто. Но они этого не сделали. Вы сам ролик смотрели?
Там и близко нет чего-то, что может быть доказательством.
Сейчас начали проверки всех военкомов. Очень хорошо. Но козе понятно, что военком не берет взятки лично. Надо трясти всех работников военкомата. Там нарушений немеряно.
Грубо говоря, если по закону, придется остановить мобилизацию на неопределенный срок. Или сделать вид, что ничего особого нет.
Но опять таки, по серьезному. Думаю, сначала нужно доказательства найти, а затем скандал подымать. А главное доказательство, - люди, которые давали взятки. Без их свидетельств,- все туфта. Если наши суды пропустят, то будет иск в ЕСПЧ. А там что говорить? Что жена дом купила (еще не факт, что она его покупала)?
ЛАД написав:Поки що передислокацію Вагнера бачить тільки Дуда.
Показуємо супутникові знімки можливого польового табору «вагнерівців» у Білорусі
Напередодні білоруські ЗМІ повідомили про ремонт військової частини в селі Цель (приблизно 90 км від Мінська). Місцеві стурбовані можливою появою «вагнерівців» біля Осиповичів. Російські ЗМІ теж писали, що вони можуть бути в тому районі області
можна припустити , що trade in, і накинув зверху 15-20к але за тиждень після мерса він купує для дружини з салону(з нульовим пробігом)Новий Porsche Cayenne, теж червоний салон, тільки кузов зелений https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-po ... 14410.html у квітні родина переїхала до будинку (до війни ціна 400к+), може оренда?(багато домів були зачинені), але після порша здається що придбали
Змінюється чинна на даний момент норма, що відстрочку від мобілізації отримують військовозобов'язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.
Прийнятий закон визначає, що відстрочку можна буде оформити лише в тому випадку, якщо в родині не має інших людей, зобов’язаних утримувати особу з інвалідністю.
Для цього законопроєкт доповнює абзац 11 частини І статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати». https://varta1.com.ua/news/vidstrochok- ... 67034.html Буде відсічено дуже великий прошарок тих, хто мав відстрочку від мобілізації.
«Шановні українці. Щодо відео, яке з'явилось в мережі, що за відео я думаю ви самі вже зрозуміли. Так от. З тими хто це відео виклав, я розберуся окремо. Зараз щодо вашої реакції. Власне що ви бачили на цьому відео? Ви бачили на ньому прояв мужності. Прояв людської гідності. Як бійці 47-ї бригади «Маґура» з величезним ризиком для власного життя евакуюють своїх поранених товаришів з поля бою. І в результаті вони це зробили. Ось що ви бачите на відео. Прояв мужності, честі й гідності. Все», — наголосив головний сержант бригади.
«Щодо мінних полів. Так вже історично склалось, що росіяни на десять голів вище за нас в інженерно-саперному напрямку. Чому так трапилось це окреме питання. Чому так трапилось у нашій країні й в нашій армії. Але це факт. Ви собі уявити не можете, наскільки масштабно, швидко й ефективно вони мінуються. Ми не вміємо мінувати так, як вони. Ми не вміємо окопуватись так, як вони. Це факт. Згодні ви з цим чи не згодні, й мова не йде про окремі ситуації, а про ситуацію загалом. Про загальну обстановку», — повідомив Маркус. «Ситуація, яка склалася на відео, є наслідком ось цієї фахової роботи росіян. На мінне поле можливо наштовхнутися будь-де й не завжди розвідка має інформацію. Таке буває. На жаль. Це війна. Це штурми. На штурмах, на жаль, гинуть люди. Бо ми йдемо працювати туди де нас хочуть вбити. Така в нас робота».