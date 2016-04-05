Додано: Чет 29 чер, 2023 10:55

«Шановні українці. Щодо відео, яке з'явилось в мережі, що за відео я думаю ви самі вже зрозуміли. Так от. З тими хто це відео виклав, я розберуся окремо. Зараз щодо вашої реакції. Власне що ви бачили на цьому відео? Ви бачили на ньому прояв мужності. Прояв людської гідності. Як бійці 47-ї бригади «Маґура» з величезним ризиком для власного життя евакуюють своїх поранених товаришів з поля бою. І в результаті вони це зробили. Ось що ви бачите на відео. Прояв мужності, честі й гідності. Все», — наголосив головний сержант бригади.«Щодо мінних полів. Так вже історично склалось, що росіяни на десять голів вище за нас в інженерно-саперному напрямку. Чому так трапилось це окреме питання. Чому так трапилось у нашій країні й в нашій армії. Але це факт. Ви собі уявити не можете, наскільки масштабно, швидко й ефективно вони мінуються. Ми не вміємо мінувати так, як вони. Ми не вміємо окопуватись так, як вони. Це факт. Згодні ви з цим чи не згодні, й мова не йде про окремі ситуації, а про ситуацію загалом. Про загальну обстановку», — повідомив Маркус. «Ситуація, яка склалася на відео, є наслідком ось цієї фахової роботи росіян. На мінне поле можливо наштовхнутися будь-де й не завжди розвідка має інформацію. Таке буває. На жаль. Це війна. Це штурми. На штурмах, на жаль, гинуть люди. Бо ми йдемо працювати туди де нас хочуть вбити. Така в нас робота».“ В мене до вас велике прохання не поводьтеся як людожери. Не розповсюджуйте подібні відеоролики. Не робить видовища зі страждань наших людей. Поважайте їх. Поважайте їх рідних. Поважайте в решти решт себе. Дякую.