detroytred , синя фуражка без «курки» - ознака, що оркестр можливо з авіаційної частини чи авіаційного ВУЗу. По другій частині вашого посту: не дуже це все. Таке було в 14-15 роках, коли з кожної авіабригади висмикувати 15-20 солдат/прапорщиків і відправляли в окопи у відрядження на 6 місяців. Охорона і оборона самого аеродрому і містечка сильно просідала.
Хотаб Й отаке: *Контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані українських військових льотчиків.
Зрадником виявився військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська.
На початку повномасштабного вторгнення рф він дистанційно вийшов на одного з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку зс рф, з яким раніше навчався в училищі льотчиків.
Встановлено, що зрадник готував списки діючих пілотів Повітряних сил ЗСУ. Передусім агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24.* https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-z ... storonu-rf
detroytred написав:Бобуа В епопеї поки замість *кожен в країні мав би піти на фронт* і *І де наша демобілізація???* для Вас і Ко отакі добрі введення: Рада збільшила виплати та відпустки військовим https://lb.ua/society/2023/06/28/562679 ... ustki.html Ну і Слава Героям!
Диявол, криється в деталях, там є цікавий пункт, яким зрізаються фактично відстрочки всім хто звільнявся/виїзджав за кордон "по догляду".