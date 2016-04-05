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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4447444844494450>
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 13:07

detroytred , синя фуражка без «курки» - ознака, що оркестр можливо з авіаційної частини чи авіаційного ВУЗу.
По другій частині вашого посту: не дуже це все.
Таке було в 14-15 роках, коли з кожної авіабригади висмикувати 15-20 солдат/прапорщиків і відправляли в окопи у відрядження на 6 місяців. Охорона і оборона самого аеродрому і містечка сильно просідала.
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 13:20

Хотаб
Й отаке:
*Контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані українських військових льотчиків.

Зрадником виявився військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська.

На початку повномасштабного вторгнення рф він дистанційно вийшов на одного з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку зс рф, з яким раніше навчався в училищі льотчиків.

Встановлено, що зрадник готував списки діючих пілотів Повітряних сил ЗСУ.
Передусім агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24.*
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-z ... storonu-rf
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 13:44

  detroytred написав:Бобуа
В епопеї поки замість *кожен в країні мав би піти на фронт* і *І де наша демобілізація???* для Вас і Ко отакі добрі введення:
​Рада збільшила виплати та відпустки військовим
https://lb.ua/society/2023/06/28/562679 ... ustki.html
Ну і Слава Героям!

Диявол, криється в деталях, там є цікавий пункт, яким зрізаються фактично відстрочки всім хто звільнявся/виїзджав за кордон "по догляду". :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 16:35

парламент перейменував селище міського типу Славське Стрийського району Львівської області на Славсько. За це рішення проголосував 251 народний депутат.

е легко виправити на о і до паспортного відділу можна не ходити...
звучить по дебільному, но то таке
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 16:38

Колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь (Паша "Мерседес") приїхав до прихожан. Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчився.

Скандальний митрополит з'явився перед прихожанами у Лаврі, про це повідомила спільнота "Союз православних журналістів" у Telegram.

На кадрах видно, як прихожани оточили митрополита та цілували йому руки, а той благословляв їх.
https://www.unian.ua/society/vzhe-ne-pi ... 11643.html

коли вже вони всі залишать країну?(прихильники руського миру)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:51

  prodigy написав:Колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь (Паша "Мерседес") приїхав до прихожан. Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчився.

Скандальний митрополит з'явився перед прихожанами у Лаврі, про це повідомила спільнота "Союз православних журналістів" у Telegram.

На кадрах видно, як прихожани оточили митрополита та цілували йому руки, а той благословляв їх.
https://www.unian.ua/society/vzhe-ne-pi ... 11643.html

коли вже вони всі залишать країну?(прихильники руського миру)

Почему впустили , почему не отпиздили ? :?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 18:37

Vadim_
Это не Лебедь блдь, а помесь Кшпировского с Мунтяном
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 18:51

  барабашов написав:Vadim_
Это не Лебедь блдь, а помесь Кшпировского с Мунтяном

Палиция с ваенкомами ищут новобранцев , а москали працюють
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:15

  prodigy написав:парламент перейменував селище міського типу Славське Стрийського району Львівської області на Славсько. За це рішення проголосував 251 народний депутат.

е легко виправити на о і до паспортного відділу можна не ходити...
звучить по дебільному, но то таке


Чому, це оригінальна назва, яка вернулася.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 29 чер, 2023 19:55, всього редагувалось 6 разів.
Yuri_61
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