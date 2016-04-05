Yuri_61 написав:Привіт усім добропорядним людям! А чи ви теж помітили, що є три, принаймі, , "екземпляри" путіна: наприклад, позавчора (імхо) один з них, який одутловатий, незграбний, патякав, заїкаючись, перед роzzійським вояками. Інший його клон гастролював вчора в Дербенті. Цей екземпляр путіна дуже жвавий з худою мордою і довгою шиєю, а третій екземпляр пристаркуватий, спілкується з оточуючими за допомогою довжелезного столу і 10 денного карантину. Натомість решта клонів путіна їм років десь 55 і вони майже цілуються у ясна з усіма, хто поряд.
коли вже вони всі залишать країну?(прихильники руського миру)
Почему впустили , почему не отпиздили ?
прокуратура каже що це фейк
Прокуратура каже, що фейк, але
В прокуратуре также уточнили, что сегодня экс-настоятель лавры прибыл в ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области для проведения следственных действий, где ему повторно было вручено ходатайство о продлении срока действия меры пресечения.
То есть, вроде под домашним арестом, поэтому в Лавре его не было Но он в Лавре был, потому что "следственные действия" Но как-то на видео слабо похоже на следственные действия