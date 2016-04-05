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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4447444844494450
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:33

  Yuri_61 написав:Привіт усім добропорядним людям!
А чи ви теж помітили, що є три, принаймі, , "екземпляри" путіна:
наприклад, позавчора (імхо) один з них, який одутловатий, незграбний, патякав, заїкаючись, перед роzzійським вояками. Інший його клон гастролював вчора в Дербенті. Цей екземпляр путіна дуже жвавий з худою мордою і довгою шиєю, а третій екземпляр пристаркуватий, спілкується з оточуючими за допомогою довжелезного столу і 10 денного карантину. Натомість решта клонів путіна їм років десь 55 і вони майже цілуються у ясна з усіма, хто поряд.


Не дивіться москальські відео. :D
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:45

  Vadim_ написав:
  prodigy написав:Колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь (Паша "Мерседес") приїхав до прихожан. Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчився.

Скандальний митрополит з'явився перед прихожанами у Лаврі, про це повідомила спільнота "Союз православних журналістів" у Telegram.

На кадрах видно, як прихожани оточили митрополита та цілували йому руки, а той благословляв їх.
https://www.unian.ua/society/vzhe-ne-pi ... 11643.html

коли вже вони всі залишать країну?(прихильники руського миру)

Почему впустили , почему не отпиздили ? :?

прокуратура каже що це фейк
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:51

Корова рыжая одна. Брали мы ее одну...(с) ;)

  Yuri_61 написав:А чи ви теж помітили, що є три, принаймі,"екземпляри" путіна...
...решта клонів путіна їм років десь 55 і вони майже цілуються у ясна з усіма, хто поряд.

От мені цікаво, якби одного з них прилюдно вбили (напр., снайпер влучив у голову), то як тоді бути з "оригіналом"? :mrgreen: "чтобы не нарушать отчетности" (с) :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:55

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:
  prodigy написав:Колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь (Паша "Мерседес") приїхав до прихожан. Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчився.

Скандальний митрополит з'явився перед прихожанами у Лаврі, про це повідомила спільнота "Союз православних журналістів" у Telegram.

На кадрах видно, як прихожани оточили митрополита та цілували йому руки, а той благословляв їх.
https://www.unian.ua/society/vzhe-ne-pi ... 11643.html

коли вже вони всі залишать країну?(прихильники руського миру)

Почему впустили , почему не отпиздили ? :?

прокуратура каже що це фейк

Прокуратура каже, що фейк, але
В прокуратуре также уточнили, что сегодня экс-настоятель лавры прибыл в ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области для проведения следственных действий, где ему повторно было вручено ходатайство о продлении срока действия меры пресечения.

То есть, вроде под домашним арестом, поэтому в Лавре его не было
Но он в Лавре был, потому что "следственные действия"
Но как-то на видео слабо похоже на следственные действия
pesikot
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  #<1 ... 4447444844494450
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