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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4447444844494450
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:33

  Yuri_61 написав:Привіт усім добропорядним людям!
А чи ви теж помітили, що є три, принаймі, , "екземпляри" путіна:
наприклад, позавчора (імхо) один з них, який одутловатий, незграбний, патякав, заїкаючись, перед роzzійським вояками. Інший його клон гастролював вчора в Дербенті. Цей екземпляр путіна дуже жвавий з худою мордою і довгою шиєю, а третій екземпляр пристаркуватий, спілкується з оточуючими за допомогою довжелезного столу і 10 денного карантину. Натомість решта клонів путіна їм років десь 55 і вони майже цілуються у ясна з усіма, хто поряд.


Не дивіться москальські відео. :D
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:45

  Vadim_ написав:
  prodigy написав:Колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь (Паша "Мерседес") приїхав до прихожан. Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчився.

Скандальний митрополит з'явився перед прихожанами у Лаврі, про це повідомила спільнота "Союз православних журналістів" у Telegram.

На кадрах видно, як прихожани оточили митрополита та цілували йому руки, а той благословляв їх.
https://www.unian.ua/society/vzhe-ne-pi ... 11643.html

коли вже вони всі залишать країну?(прихильники руського миру)

Почему впустили , почему не отпиздили ? :?

прокуратура каже що це фейк
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:51

Корова рыжая одна. Брали мы ее одну...(с) ;)

  Yuri_61 написав:А чи ви теж помітили, що є три, принаймі,"екземпляри" путіна...
...решта клонів путіна їм років десь 55 і вони майже цілуються у ясна з усіма, хто поряд.

От мені цікаво, якби одного з них прилюдно вбили (напр., снайпер влучив у голову), то як тоді бути з "оригіналом"? :mrgreen: "чтобы не нарушать отчетности" (с) :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:55

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:
  prodigy написав:Колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь (Паша "Мерседес") приїхав до прихожан. Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчився.

Скандальний митрополит з'явився перед прихожанами у Лаврі, про це повідомила спільнота "Союз православних журналістів" у Telegram.

На кадрах видно, як прихожани оточили митрополита та цілували йому руки, а той благословляв їх.
https://www.unian.ua/society/vzhe-ne-pi ... 11643.html

коли вже вони всі залишать країну?(прихильники руського миру)

Почему впустили , почему не отпиздили ? :?

прокуратура каже що це фейк

Прокуратура каже, що фейк, але
В прокуратуре также уточнили, что сегодня экс-настоятель лавры прибыл в ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области для проведения следственных действий, где ему повторно было вручено ходатайство о продлении срока действия меры пресечения.

То есть, вроде под домашним арестом, поэтому в Лавре его не было
Но он в Лавре был, потому что "следственные действия"
Но как-то на видео слабо похоже на следственные действия
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Вашингтон близок к передаче ракет большой дальности ATACMS Украине - WSJ
Чиновники заявили, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне. Официальные лица США и Европы увидели признаки, что Белый дом, ранее неохотно настроенный на передачу, пришел к выводу, что в ближайшие недели необходимо срочно усилить борьбу Украины.

Помощь только до лета ....(с)

2) Кандидат в президенты США от республиканцев Пенс неожиданно приехал в Украину (видео)
"Приезд сюда как частного лица, возможность воочию увидеть героизм украинских солдат ... увидеть героизм людей в Ирпене ... увидеть семьи, чьи дома были буквально разбомблены в разгар российского вторжения", - сказал он.
У него есть четкое понимание, почему надо помогать украинцам.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  Yuri_61 написав:А чи ви теж помітили, що є три, принаймі,"екземпляри" путіна...
...решта клонів путіна їм років десь 55 і вони майже цілуються у ясна з усіма, хто поряд.

От мені цікаво, якби одного з них прилюдно вбили (напр., снайпер влучив у голову), то як тоді бути з "оригіналом"? :mrgreen: "чтобы не нарушать отчетности" (с) :wink:
Тю, скажуть, медики зробили диво, могз не задєт, і навіть шрам приховали, піпл схаває
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:56

Рука-обличчя...

Київ не відчує наслідків ядерного вибуху на ЗАЕС, якщо росіяни наважаться здійснити цей теракт. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, столиця перебуває поза межами потенційного впливу ядерної загрози на ЗАЕС.
Також він додав, що МОЗ розробило та перевірило системи сповіщення, які працюватимуть у разі вибуху на випадок подібних ситуацій.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 21:07

  fler написав:Київ не відчує наслідків ядерного вибуху на ЗАЕС, якщо росіяни наважаться здійснити цей теракт. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, столиця перебуває поза межами потенційного впливу ядерної загрози на ЗАЕС.
Також він додав, що МОЗ розробило та перевірило системи сповіщення, які працюватимуть у разі вибуху на випадок подібних ситуацій.

Я сьогодні дивився розу вітру з Запоріжжя

Якщо вітер буде дути на північ-північ-захід, то дійде до Київа, як діти до школи
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 21:43

  fler написав:
  Yuri_61 написав:А чи ви теж помітили, що є три, принаймі,"екземпляри" путіна...
...решта клонів путіна їм років десь 55 і вони майже цілуються у ясна з усіма, хто поряд.

От мені цікаво, якби одного з них прилюдно вбили (напр., снайпер влучив у голову), то як тоді бути з "оригіналом"? :mrgreen: "чтобы не нарушать отчетности" (с) :wink:

А ось кого вбили, той і буде оригіналом.Якщо хтось інший вилізе та скаже , що він справжній-автоматом стає "самозванцем" з усіма витікаючими наслідками для країни 404.
IDAN
 
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