Yuri_61 написав:Привіт усім добропорядним людям! А чи ви теж помітили, що є три, принаймі, , "екземпляри" путіна: наприклад, позавчора (імхо) один з них, який одутловатий, незграбний, патякав, заїкаючись, перед роzzійським вояками. Інший його клон гастролював вчора в Дербенті. Цей екземпляр путіна дуже жвавий з худою мордою і довгою шиєю, а третій екземпляр пристаркуватий, спілкується з оточуючими за допомогою довжелезного столу і 10 денного карантину. Натомість решта клонів путіна їм років десь 55 і вони майже цілуються у ясна з усіма, хто поряд.
коли вже вони всі залишать країну?(прихильники руського миру)
Почему впустили , почему не отпиздили ?
прокуратура каже що це фейк
Прокуратура каже, що фейк, але
В прокуратуре также уточнили, что сегодня экс-настоятель лавры прибыл в ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области для проведения следственных действий, где ему повторно было вручено ходатайство о продлении срока действия меры пресечения.
То есть, вроде под домашним арестом, поэтому в Лавре его не было Но он в Лавре был, потому что "следственные действия" Но как-то на видео слабо похоже на следственные действия
Чиновники заявили, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне. Официальные лица США и Европы увидели признаки, что Белый дом, ранее неохотно настроенный на передачу, пришел к выводу, что в ближайшие недели необходимо срочно усилить борьбу Украины.
"Приезд сюда как частного лица, возможность воочию увидеть героизм украинских солдат ... увидеть героизм людей в Ирпене ... увидеть семьи, чьи дома были буквально разбомблены в разгар российского вторжения", - сказал он. У него есть четкое понимание, почему надо помогать украинцам.
Київ не відчує наслідків ядерного вибуху на ЗАЕС, якщо росіяни наважаться здійснити цей теракт. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, столиця перебуває поза межами потенційного впливу ядерної загрози на ЗАЕС. Також він додав, що МОЗ розробило та перевірило системи сповіщення, які працюватимуть у разі вибуху на випадок подібних ситуацій.
fler написав:Київ не відчує наслідків ядерного вибуху на ЗАЕС, якщо росіяни наважаться здійснити цей теракт. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, столиця перебуває поза межами потенційного впливу ядерної загрози на ЗАЕС. Також він додав, що МОЗ розробило та перевірило системи сповіщення, які працюватимуть у разі вибуху на випадок подібних ситуацій.
Я сьогодні дивився розу вітру з Запоріжжя
Якщо вітер буде дути на північ-північ-захід, то дійде до Київа, як діти до школи