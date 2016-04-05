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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4449445044514452>
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:14

  detroytred написав:.....
«Щодо мінних полів. Так вже історично склалось, що росіяни на десять голів вище за нас в інженерно-саперному напрямку. Чому так трапилось це окреме питання. Чому так трапилось у нашій країні й в нашій армії. Але це факт. Ви собі уявити не можете, наскільки масштабно, швидко й ефективно вони мінуються. Ми не вміємо мінувати так, як вони. Ми не вміємо окопуватись так, як вони. Це факт. Згодні ви з цим чи не згодні, й мова не йде про окремі ситуації, а про ситуацію загалом. Про загальну обстановку», — повідомив Маркус.
......
https://www.ukrmilitary.com/2023/06/markus-47-miny.html

Не очень понятно, почему.
Наша армия, как и российская, родом из Советской Армии.
Ладно, у нас нет новой техники, нет ОМП, нет ещё чего-то нового.
Но почему разучились минировать и даже окапываться?!
Кто-нибудь из форумчан может объяснить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:21

  ЛАД написав:

Не очень понятно, почему.
Наша армия, как и российская, родом из Советской Армии.
Ладно, у нас нет новой техники, нет ОМП, нет ещё чего-то нового.
Но почему разучились минировать и даже окапываться?!
Кто-нибудь из форумчан может объяснить?


тому що купа зрадників або тупих, крадіїв, або у переміжку трохи тих, трохи інших
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 29 чер, 2023 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:22

  fler написав:Київ не відчує наслідків ядерного вибуху на ЗАЕС, якщо росіяни наважаться здійснити цей теракт. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, столиця перебуває поза межами потенційного впливу ядерної загрози на ЗАЕС.
Також він додав, що МОЗ розробило та перевірило системи сповіщення, які працюватимуть у разі вибуху на випадок подібних ситуацій.

Вже три фахівці-ядерщики тільки за сьогодні доносили до суспільства, що ймовірність жахливих наслідків дуже низька.
І виходило у них дуже переконливо.
Наскільки я зрозумів одного з них, то ядерний вибух там взагалі неможливий.
Можливий лише вихід назовні з-за вибухівки матеріалів з сховища відходів і (того що в заглушених реакторах).
І цієї вибухівки треба ну дуже багато.
Не ядерний вибух...

Так це чи не так хто зна.
А поки є факт: спочатку роздраконили суспільство, потім заспокоюють.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:24

  fler написав:
  Yuri_61 написав:А чи ви теж помітили, що є три, принаймі,"екземпляри" путіна...
...решта клонів путіна їм років десь 55 і вони майже цілуються у ясна з усіма, хто поряд.

От мені цікаво, якби одного з них прилюдно вбили (напр., снайпер влучив у голову), то як тоді бути з "оригіналом"? :mrgreen: "чтобы не нарушать отчетности" (с) :wink:

мацковські лікарі - кудесники оживлять навіть труп путіна :lol:
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:26

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.....
«Щодо мінних полів. Так вже історично склалось, що росіяни на десять голів вище за нас в інженерно-саперному напрямку. Чому так трапилось це окреме питання. Чому так трапилось у нашій країні й в нашій армії. Але це факт. Ви собі уявити не можете, наскільки масштабно, швидко й ефективно вони мінуються. Ми не вміємо мінувати так, як вони. Ми не вміємо окопуватись так, як вони. Це факт. Згодні ви з цим чи не згодні, й мова не йде про окремі ситуації, а про ситуацію загалом. Про загальну обстановку», — повідомив Маркус.
......
https://www.ukrmilitary.com/2023/06/markus-47-miny.html

Не очень понятно, почему.
Наша армия, как и российская, родом из Советской Армии.
Ладно, у нас нет новой техники, нет ОМП, нет ещё чего-то нового.
Но почему разучились минировать и даже окапываться?!
Кто-нибудь из форумчан может объяснить?

Може колега Фрііз роз'яснить.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.....
«Щодо мінних полів. Так вже історично склалось, що росіяни на десять голів вище за нас в інженерно-саперному напрямку. Чому так трапилось це окреме питання. Чому так трапилось у нашій країні й в нашій армії. Але це факт. Ви собі уявити не можете, наскільки масштабно, швидко й ефективно вони мінуються. Ми не вміємо мінувати так, як вони. Ми не вміємо окопуватись так, як вони. Це факт. Згодні ви з цим чи не згодні, й мова не йде про окремі ситуації, а про ситуацію загалом. Про загальну обстановку», — повідомив Маркус.
......
https://www.ukrmilitary.com/2023/06/markus-47-miny.html

Не очень понятно, почему.
Наша армия, как и российская, родом из Советской Армии.
Ладно, у нас нет новой техники, нет ОМП, нет ещё чего-то нового.
Но почему разучились минировать и даже окапываться?!
Кто-нибудь из форумчан может объяснить?

Може колега Фрііз роз'яснить.
Думаю, у нас просто такого запасу мін немає, щоб мінувати, і замало саперів
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:39

  detroytred написав:Успіх казав, що їм почали оформлювати УБД.

Інформація у тему:
*Вона зазначила, що наразі існує велика проблема з пожиттєвими пільгами учасників бойових дій, які у свій час передбачили політики в чинному законодавстві без урахування спроможності Державного бюджету. Низка цих пільг не працює. Навіть у мирний час таку кількість пільг бюджет держави компенсувати не може.*
.........
І тут же це пропонує замінити по суті ще більшими витратами:
.........
https://www.ukrmilitary.com/2023/03/no-pilgi.html
Якщо пільги працюють не дуже, то як спрацюють нововведення - хто зна.
.........

Вы ошибаетесь по невнимательности.
Предлагается отменить "пожиттєві пільги" временными.
Очікується, що після 2-3 років державної підтримки учасник бойових дій зможе продовжити життєвий шлях вже без особливого супроводу держави.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:40

  Faceless написав:Думаю, у нас просто такого запасу мін немає, щоб мінувати, і замало саперів

Може ще оце *Землєделіє*
https://mil.in.ua/uk/news/natsgvardiya- ... u-mashynu/

Інженерну техніку різну нам надають партнери. Чи достатня кількість - ?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:43

  detroytred написав:
  fler написав:Київ не відчує наслідків ядерного вибуху на ЗАЕС, якщо росіяни наважаться здійснити цей теракт. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, столиця перебуває поза межами потенційного впливу ядерної загрози на ЗАЕС.
Також він додав, що МОЗ розробило та перевірило системи сповіщення, які працюватимуть у разі вибуху на випадок подібних ситуацій.

Вже три фахівці-ядерщики тільки за сьогодні доносили до суспільства, що ймовірність жахливих наслідків дуже низька.
І виходило у них дуже переконливо.
Наскільки я зрозумів одного з них, то ядерний вибух там взагалі неможливий.
Можливий лише вихід назовні з-за вибухівки матеріалів з сховища відходів і (того що в заглушених реакторах).
І цієї вибухівки треба ну дуже багато.
Не ядерний вибух...

Так це чи не так хто зна.
А поки є факт: спочатку роздраконили суспільство, потім заспокоюють.


Тут в этом контексте важно вспомнить о причинах этой войны с росией. Кстати, там голосовалка обновилась, добавились новые теоретически возможные причины. И там можно и проголосовать за другой вариант, если мнение поменялось за последние 3 месяца.

Далее. Что касается возможности ядерного взрыва на ЗАЭС. При войне с террористами нужно и думать как террористы чтобы оценить возможные исходы для судьбы ЗАЭС, для радиоактивной безопасности Украины и части Европы, а также Турции, Азербайджана, Грузии, Армении.

Итак, всем интересны ответы на два вопроса. Первый, возможен ли ядерный взрыв на станции без заноса туда атомной бомбы извне? Ответ - нет, не возможен.

Второй - возможен ли подрыв станции обычной взрывчаткой, после которого произойдет загрязнение территорий. Ответ: да, но без гарантий, без масштабного заражения и количество взрывчатки потребуется для этого солидное - десятки вагонов. Станция ведь крепкая и громадная, это же не каховская дабма и ГЭС.

Есть и третий вопрос, на который будет не такой обнадеживающий ответ. Но задавать его я не хочу, так как знаю ответ.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:46

  ЛАД написав:Предлагается отменить "пожиттєві пільги" временными.

А слона-то я і не помітив))
Дякую.
detroytred
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