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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 чер, 2023 22:47
Маркус не говорит о нехватке
мин, или людей, или техники (хотя, возможно, это есть). Он пишет именно о
freeze
Ми не вміємо мінувати так, як вони. Ми не вміємо окопуватись так, як вони. Це факт.
вряд ли сможет это объяснить. Он видит сегодняшнюю ситуацию, почему разучились за 30 лет он вряд ли знает. Тут нужен кто-то, служивший в прошедшие годы.
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Додано: Чет 29 чер, 2023 22:49
fler написав: Yuri_61 написав:
А чи ви теж помітили, що є три, принаймі,"екземпляри" путіна...
...решта клонів путіна їм років десь 55 і вони майже цілуються у ясна з усіма, хто поряд.
От мені цікаво, якби одного з них прилюдно вбили (напр., снайпер влучив у голову), то як тоді бути з "оригіналом"?
"чтобы не нарушать отчетности" (с)
так скажут, что чудом выжил. И отчетность не нарушится.
Вы, видимо, сейчас сами отчетностью занимались недавно?
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buratinyo
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Додано: Чет 29 чер, 2023 22:53
buratinyo написав:
Вы, видимо, сейчас сами отчетностью занимались недавно?
)))
Це п'ять.
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