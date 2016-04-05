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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4449445044514452
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:47

  detroytred написав:
  Faceless написав:Думаю, у нас просто такого запасу мін немає, щоб мінувати, і замало саперів

Може ще оце *Землєделіє*
https://mil.in.ua/uk/news/natsgvardiya- ... u-mashynu/

Інженерну техніку різну нам надають партнери. Чи достатня кількість - ?

Маркус не говорит о нехватке мин, или людей, или техники (хотя, возможно, это есть). Он пишет именно о
Ми не вміємо мінувати так, як вони. Ми не вміємо окопуватись так, як вони. Це факт.


freeze вряд ли сможет это объяснить. Он видит сегодняшнюю ситуацию, почему разучились за 30 лет он вряд ли знает. Тут нужен кто-то, служивший в прошедшие годы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:49

  fler написав:
  Yuri_61 написав:А чи ви теж помітили, що є три, принаймі,"екземпляри" путіна...
...решта клонів путіна їм років десь 55 і вони майже цілуються у ясна з усіма, хто поряд.

От мені цікаво, якби одного з них прилюдно вбили (напр., снайпер влучив у голову), то як тоді бути з "оригіналом"? :mrgreen: "чтобы не нарушать отчетности" (с) :wink:

так скажут, что чудом выжил. И отчетность не нарушится.

Вы, видимо, сейчас сами отчетностью занимались недавно? :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:53

  buratinyo написав:Вы, видимо, сейчас сами отчетностью занимались недавно? :mrgreen:

)))
Це п'ять.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 23:28

  detroytred написав:.......
Вже три фахівці-ядерщики тільки за сьогодні доносили до суспільства, що ймовірність жахливих наслідків дуже низька.
І виходило у них дуже переконливо.
Наскільки я зрозумів одного з них, то ядерний вибух там взагалі неможливий.
Можливий лише вихід назовні з-за вибухівки матеріалів з сховища відходів і (того що в заглушених реакторах).
І цієї вибухівки треба ну дуже багато.
Не ядерний вибух...

Так це чи не так хто зна.
А поки є факт: спочатку роздраконили суспільство, потім заспокоюють.

Мне кажется, это объясняется противоречиями между требованиями внешней и внутренней пропаганды.
Для внешнего потребителя важно нагнетание страха перед ядерной опасностью - для мобилизации поддержки и общественного мнения. Причём, именно для "широких народных масс"; "правители" наверняка знают или, по крайней мере, легко могут получить квалифицированную информацию об истинной ситуации.
Для внутреннего потребителя это (нагнетание страха) крайне опасно - может привести к панике и массовой миграции с востока и центра на запад Украины или вообще за границу.

Я не знаком с конструкцией ядерных реакторов, поэтому не могу судить о реальности ядерной опасности. Но судя по тому, что на Западе это не вызывает особо сильной реакции, "фахівці-ядерщики" говорят правду и большой опасности подрыв реакторов не представляет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 23:49

  Faceless написав:
detroytred написав:
  ЛАД написав:Не очень понятно, почему.
Наша армия, как и российская, родом из Советской Армии.
Ладно, у нас нет новой техники, нет ОМП, нет ещё чего-то нового.
Но почему разучились минировать и даже окапываться?!
Кто-нибудь из форумчан может объяснить?

Може колега Фрііз роз'яснить.
Думаю, у нас просто такого запасу мін немає, щоб мінувати, і замало саперів


Або головний сержант сказав куйню. Почекайте трішки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 23:51

  Faceless написав:у нас просто такого запасу мін немає, щоб мінувати

До кінця 2019 року, відповідно до проекту Альянсу, в Україні мають утилізувати загалом ... три мільйони одиниць протипіхотних мін та касетних боєприпасів

https://www.dw.com/uk/%D1%87%D0%BE%D0%B ... a-38110253

  Faceless написав:і замало саперів

І саперів достатньо.
https://zn.ua/ukr/international/ukrayin ... ivani.html

До речі, мінування протипехотними і протитанковими мінами можна здійснювати дистанційно, наприклад, літаками і вертольотами, артілерією, ракетними системами, які можуть доставляти касетні боєприпаси:
https://jurkniga.ua/contents/vibukhovi- ... kraini.pdf
https://www.ukrmilitary.com/2016/02/by- ... e-afu.html
https://navy.mil.gov.ua/ukrayinski-vms- ... i-tehniky/
Honestus
 
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