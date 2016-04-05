detroytred написав:....... Вже три фахівці-ядерщики тільки за сьогодні доносили до суспільства, що ймовірність жахливих наслідків дуже низька. І виходило у них дуже переконливо. Наскільки я зрозумів одного з них, то ядерний вибух там взагалі неможливий. Можливий лише вихід назовні з-за вибухівки матеріалів з сховища відходів і (того що в заглушених реакторах). І цієї вибухівки треба ну дуже багато. Не ядерний вибух...
Так це чи не так хто зна. А поки є факт: спочатку роздраконили суспільство, потім заспокоюють.
Мне кажется, это объясняется противоречиями между требованиями внешней и внутренней пропаганды. Для внешнего потребителя важно нагнетание страха перед ядерной опасностью - для мобилизации поддержки и общественного мнения. Причём, именно для "широких народных масс"; "правители" наверняка знают или, по крайней мере, легко могут получить квалифицированную информацию об истинной ситуации. Для внутреннего потребителя это (нагнетание страха) крайне опасно - может привести к панике и массовой миграции с востока и центра на запад Украины или вообще за границу.
Я не знаком с конструкцией ядерных реакторов, поэтому не могу судить о реальности ядерной опасности. Но судя по тому, что на Западе это не вызывает особо сильной реакции, "фахівці-ядерщики" говорят правду и большой опасности подрыв реакторов не представляет.
ЛАД написав:Не очень понятно, почему. Наша армия, как и российская, родом из Советской Армии. Ладно, у нас нет новой техники, нет ОМП, нет ещё чего-то нового. Но почему разучились минировать и даже окапываться?! Кто-нибудь из форумчан может объяснить?
Може колега Фрііз роз'яснить.
Думаю, у нас просто такого запасу мін немає, щоб мінувати, і замало саперів
Або головний сержант сказав куйню. Почекайте трішки.