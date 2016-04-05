detroytred написав:....... Вже три фахівці-ядерщики тільки за сьогодні доносили до суспільства, що ймовірність жахливих наслідків дуже низька. І виходило у них дуже переконливо. Наскільки я зрозумів одного з них, то ядерний вибух там взагалі неможливий. Можливий лише вихід назовні з-за вибухівки матеріалів з сховища відходів і (того що в заглушених реакторах). І цієї вибухівки треба ну дуже багато. Не ядерний вибух...
Так це чи не так хто зна. А поки є факт: спочатку роздраконили суспільство, потім заспокоюють.
Мне кажется, это объясняется противоречиями между требованиями внешней и внутренней пропаганды. Для внешнего потребителя важно нагнетание страха перед ядерной опасностью - для мобилизации поддержки и общественного мнения. Причём, именно для "широких народных масс"; "правители" наверняка знают или, по крайней мере, легко могут получить квалифицированную информацию об истинной ситуации. Для внутреннего потребителя это (нагнетание страха) крайне опасно - может привести к панике и массовой миграции с востока и центра на запад Украины или вообще за границу.
Я не знаком с конструкцией ядерных реакторов, поэтому не могу судить о реальности ядерной опасности. Но судя по тому, что на Западе это не вызывает особо сильной реакции, "фахівці-ядерщики" говорят правду и большой опасности подрыв реакторов не представляет.
ЛАД написав:Не очень понятно, почему. Наша армия, как и российская, родом из Советской Армии. Ладно, у нас нет новой техники, нет ОМП, нет ещё чего-то нового. Но почему разучились минировать и даже окапываться?! Кто-нибудь из форумчан может объяснить?
Може колега Фрііз роз'яснить.
Думаю, у нас просто такого запасу мін немає, щоб мінувати, і замало саперів
Або головний сержант сказав куйню. Почекайте трішки.
Honestus Ми не повинні підривати Дніпрогес у відповідь. Протипіхотні міни антигуманні і заборонені в багатьох країнах світу. П..раси підуть, а міни залишаться на десятиліття. Ми використовуємо міни обережно, і це правильно.
По поводу фортификации. У орков есть специальные подразделения бурятов и других нацменов, которые не занимаются ни боевой подготовкой, вообще ни чем в армии, только копают. Подвозят их, технику инженерную подгоняют и копают днями. А теперь представьте, у нас, хлопцы 16 месяцев на службе, наряды на СП, дроны летают надо отбиваться, кого то надо отправить на охрану складов, тысячи дел, и ещё надо копать в каменистом грунте как у нас, где кирки гнутся. Можно предъявить хлопцам претензии, что они хуже копают ? Одни копают в Аркадии в кафе с неограниченным алкоголем, другие 16 месяцев долбят грунт кирками. Так дела не делаются. И я прямо говорю, так войны не выигрываются. Помню во времена ВМВ была трудовая повинность, приезжали гражданские, неделю копали усердно, и домой работать в тылу на благо фронта. И победили. У нас для многих, если не для большинства идёт Ютуб война, посмотрели новости, поболели за наших, и своими делами мирными заниматься, как отдохнуть на выходных спланировали и тд. Ещё раз утверждаю, так войны с превосходящим многократно по населению противником не выигрываются. Только предельная концентрация всего общества и перевод экономики на военные рельсы. А этого нет, такое решение верхов, ибо рейтинг упадет.
Про Українську доктрину Президент України Володимир Зеленський запропонував до національного обговорення основні орієнтири майбутньої Української доктрини.
"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо Доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої Доктрини. Для України, яка йде до перемоги. Та для України-переможниці. Ця Доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє – і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі", – сказав очільник держави.
За підсумками дискусій у Верховній Раді України, у громадах, у ЗМІ, на освітніх, громадських та бізнесових майданчиках України буде розроблено текст Української доктрини та затверджено на засіданні Ради національної безпеки та оборони України.
Президент запропонував до початку загальнонаціональної дискусії про Українську доктрину пʼять основних орієнтирів:
філософія нашої перемоги; глобальність української безпеки; політика героїв; політика справедливості; трансформація за 10 років (нова зовнішня політика, економіка, відносини між державою і суспільством, розвиток територій, освіта та наука, культура, рівень безпеки та свободи в Україні). "Це – напрями, які можуть бути розкриті тими чи іншими конкретними пунктами, які нація визначить як важливі", – заначив Зеленський. https://tsn.ua/ukrayina/promova-prezide ... 59588.html
А треба-то нації визначитися з принципами функціонування суспільства та держави ЗАРАЗ. Не в майбутньому, а зараз. Для перемоги.
Логіка канєш потужна. (вірно написав Кучинеллі в ковідній гілці, нажаль видалили) «В 2003 році Україна відправила саперний батальйон в склад сил ООН, отже в 2023 році на фронті всього достатньо.» «Є посібник по мінування, і існують (десь в природі) вертольоти, з яких можна проводити мінування - отже все ок у нас з цим». Пруфи під заявою - десь рівня «юрыст». А чи є у військах працездатні ці ВСМ-1 , чи відпрацьовували пілоти таке коли небудь - яка різниця.
Насправді ситуація така, що дистанційно ефективно мінують хаймарси знов таки. Але скільки у нас тих ракет з такою БЧ, чи вистачає взагалі самих хаймарсів на всю лінію фронту, чи не виконують хаймарси більш важливі бойові задачі, аніж мінування…
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 30 чер, 2023 10:03, всього редагувалось 3 разів.
По минам чуть позже. Не поверите, почти ежедневно проверяющие с разных верхов приезжают. В зону боевых действий. Я так понимаю, чтобы удостоверение УДБ получить, да пропорционально дням сотку получить. Проверяют как заполняются тетради командиров, как нарисованы карты, как списывается имущество. Чтобы вы понимали, банальный саперный провод, использованный на взрывные заграждения, списывает не командир батальона, и даже не командир бригады, а в Киеве высшее руководство по службе. Все это нереально, если не было бы в действительности. Трэш какой-то.