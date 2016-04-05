Додано: П'ят 30 чер, 2023 09:59

ЛАД написав: freeze вряд ли сможет это объяснить. Он видит сегодняшнюю ситуацию, почему разучились за 30 лет он вряд ли знает. Тут нужен кто-то, служивший в прошедшие годы. freeze вряд ли сможет это объяснить. Он видит сегодняшнюю ситуацию, почему разучились за 30 лет он вряд ли знает. Тут нужен кто-то, служивший в прошедшие годы.

для того щоб пояснити це достатньо уявити:- рівень дисципліни- рівень мотивації до дії- авторитет командира1)рівень дисципліни залишає бажати кращого (як приклад той же Маркус якому Залужний зробив зауваження стосовно каски і бронежилета)я особисто став сильно переймати виконанням ТБ тільки коли посів керівну позицію (старпом), до того теж не дуже полюбляв safety shoes (тому що в них навіть стояти важко, а якщо набігаєш за 6 годин 4-5км, то потім за інші 6 ноги не тільки не відпочили, а якщо 2 тижні портів, то носити тиждень-це болісно), каску я взагалі почав носити тільки капітаном (дуже легко бути провідником, коли ти це робиш 20-30хв на день)у приватних повідомленнях Успіх писав, як вони ставляться до берців у 35град спеку коли підрозділ в тилу, але якайсь щоденна робота постійно виконуєтьсятеж саме скажу про себе , що до 45років ходив у спортзал у "шльопанцях" (а як побачив, як блин 20кг впав на пальці, то почав взувати кросівки)2) рівень мотивації-це по перше гроші (в срср -це була гарна характеристика, потім премія)працюючи у єкіпажі де 80% філіппінці, довго намагався щоб моряки дотримували правил ТБ, доки одного разу не роздрукував фото обрублених кінцівок, мертвого повара(який впав несучі вантаж у шлепках), і пояснив, що у випадку смерті-родина не отримує страховку, тому що був у шлепках або без каски/комбінезону- це швидко спрацювало.якщо командир підрозділу (сержант або офіцер) сам не подає приклад правильних дій, або якщо він вважає все це зайвим, то результат відповідний (мінування теж)3)в перші дні війни було не до виконання уставу і правил ТБ, сьогодні картина не зміниласьавторитет інколи буває дуже "хибний", скажімо за півроку люди не бачили свого комбрига, або комполку (а інколи і комбата), тобто для когось такий командир вкрай авторитетний, тому що ненапрягає (дає жити...бухати, не носити броник, не домагається до якості окопів, або несення служби охорони ділянки(чергування, аеро/радіо спостереження), тобто якщо "микола" спить вночі підчас вахти(або тільки робить фейс, що уважно спостерігає), і нікого це не бентежить, навіть не командира, а товаришей(які довіряють своє життя такому солдату), то виникають скрізь такі випадки з смертями (але до ЗМІ доходить 2-3%, корпоративна етика (або страх відповідальності-прокурори та ДБР)