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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 09:43
Завжди дивувався...
Це ж внутрішня кухня. Ніякі політики, цивільні чиновники, населення ні до чого.
Могли б самі вирішити...
Всі ж генерали все це знають.
І самі були взводними, ротними.
Перевіряючі повинні приїжджати з питаннями: чим вам допомогти, що треба змінити для того, щоб ви ефективніше виконували завдання, щоб вам було зручніше та легше.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 09:59
ЛАД написав:
freeze вряд ли сможет это объяснить. Он видит сегодняшнюю ситуацию, почему разучились за 30 лет он вряд ли знает. Тут нужен кто-то, служивший в прошедшие годы.
для того щоб пояснити це достатньо уявити:
- рівень дисципліни
- рівень мотивації до дії
- авторитет командира
1)рівень дисципліни залишає бажати кращого (як приклад той же Маркус якому Залужний зробив зауваження стосовно каски і бронежилета)
я особисто став сильно переймати виконанням ТБ тільки коли посів керівну позицію (старпом), до того теж не дуже полюбляв safety shoes (тому що в них навіть стояти важко, а якщо набігаєш за 6 годин 4-5км, то потім за інші 6 ноги не тільки не відпочили, а якщо 2 тижні портів, то носити тиждень-це болісно), каску я взагалі почав носити тільки капітаном (дуже легко бути провідником, коли ти це робиш 20-30хв на день)
у приватних повідомленнях Успіх писав, як вони ставляться до берців у 35град спеку коли підрозділ в тилу, але якайсь щоденна робота постійно виконується
теж саме скажу про себе , що до 45років ходив у спортзал у "шльопанцях" (а як побачив, як блин 20кг впав на пальці, то почав взувати кросівки)
2) рівень мотивації-це по перше гроші (в срср -це була гарна характеристика, потім премія)
працюючи у єкіпажі де 80% філіппінці, довго намагався щоб моряки дотримували правил ТБ, доки одного разу не роздрукував фото обрублених кінцівок, мертвого повара(який впав несучі вантаж у шлепках), і пояснив, що у випадку смерті-родина не отримує страховку, тому що був у шлепках або без каски/комбінезону- це швидко спрацювало.
якщо командир підрозділу (сержант або офіцер) сам не подає приклад правильних дій, або якщо він вважає все це зайвим, то результат відповідний (мінування теж)
3)в перші дні війни було не до виконання уставу і правил ТБ, сьогодні картина не змінилась
авторитет інколи буває дуже "хибний", скажімо за півроку люди не бачили свого комбрига, або комполку (а інколи і комбата), тобто для когось такий командир вкрай авторитетний, тому що ненапрягає (дає жити...бухати, не носити броник, не домагається до якості окопів, або несення служби охорони ділянки(чергування, аеро/радіо спостереження), тобто якщо "микола" спить вночі підчас вахти(або тільки робить фейс, що уважно спостерігає), і нікого це не бентежить, навіть не командира, а товаришей(які довіряють своє життя такому солдату), то виникають скрізь такі випадки з смертями (але до ЗМІ доходить 2-3%, корпоративна етика (або страх відповідальності-прокурори та ДБР)
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:10
freeze написав:
Помню во времена ВМВ была трудовая повинность, приезжали гражданские, неделю копали усердно, и домой работать в тылу на благо фронта. И победили.
моя бабка(на той час їй було 39 років) була мобілізована на "трудовой фронт" у 1941, потім після визволення (Курська дуга, 1943)-теж мобілізували (хоч у неї було 7 дітей (3 своїх, 4 -загиблої сестри), дітей залишили на бабцю 75років, відпустили тільки у 1945 або 46му (жили вони в бараках як "зеки", під конвоєм, різниця була в тому що не мали терміна засудження, тобто статті УК)
в наш час, це не спрацює...доведено ще в мирний час у лютому 2022,
коли запропонували вийти на суботник на 3 години і прибрати територію вздовж головної вулиці-з 400 елітних домів вийшло 7 людей(з них 4 жінки і дитина 10 років, я і ще один депутат)
Щоб робити земляні роботи -треба допомога бізнесу (нехай бізнес робить це як волонтерство(безкоштовно, окрім плати за дизель), техніки в країні достатньо, навіть в ДСУНС
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:26
detroytred написав:
Могли б самі вирішити...
вот вам кейс, порешайте чтобы хотаб не булил успиха. Потом расскажите какие успехи. В остальном причины те же.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:31
freeze написав:
У орков есть специальные подразделения бурятов и других нацменов, которые не занимаются ни боевой подготовкой, вообще ни чем в армии, только копают. Подвозят их, технику инженерную подгоняют и копают днями.
Вони заходять в окуповане місто та за допомогою колаборантів збирають всю техніку, яка хоч якось працює. Садять нашого тракториста, показують місце де потрібно копать.
Це можливо порівнять, якщо на нашій землі все працює, бойові дії йдуть десь у Воронєжі, ми збираємо всю москальську техніку...
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:36
По Краматорську , співчуваю родичам загиблих. Чи був хоч гіпотетичний шанс заховатися ? Скільки хвилин летить іскандер ?Чи була вчасно оголошена тривога? Чи був хоч якийсь шанс добігти до якогось підвалу, я розумію що від прямого влучання жоден підвал не врятує. Ці питання для того об проаналізувати ситуації і зрозуміти чи є можливість вжити заходів для не повторення. До прикладу в новинах було що Ізраіль передавав нам на тест якусь систему оповіщення яка інформувала про час підльоту , тобто якимось чином вказувалось скільки секунд чи хвилин є щоб заховатися. Чи можна взагалі відслудкувати пуск такої ракети ?
Я так думаю що там дві хвилини від пострілу до прильту і без шансів , спочатку приліт ,а вже потім оповіщення = тривога? Тобто у людей жодних шансів не було ? Це дуже трагічно
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yama
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:40
lapay написав:Honestus
..... Протипіхотні міни антигуманні і заборонені в багатьох країнах світу. ........
Кассетные боеприпасы тоже запрещены. Тем не менее...
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:40
vitaliian написав: detroytred написав:
Могли б самі вирішити...
вот вам кейс, порешайте чтобы хотаб не булил успиха. Потом расскажите какие успехи. В остальном причины те же.
Та це з іншої опери.
Коли Успіх змінив формат, то там ще питання хто кого булить))
В системі начальник-підлеглий формат не зміниш. Справа лише у намірах. Начальників. Намірах до справи, до підлеглих.
Як ото вище freeze позначив: приїхати за УБД та преміями; забюрократити списання дроту; або приїхати допомогти; полегшити облік і т.д.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:41
vitaliian написав: detroytred написав:
Могли б самі вирішити...
вот вам кейс, порешайте чтобы хотаб не булил успиха. Потом расскажите какие успехи. В остальном причины те же.
Інтернет булінг це смішно… Це має хоч якесь значення для людей в яких хочаб мільйон підписників і які з того живуть (із своєї інтернет активності). імхо . І то для психічно стабільних особистостей хейт навіть на руку бо це теж популярність. Ну а от обнулення це інша історія , але я не дуже пригадую в Україні такі прецеденти хіба кароліна та що анілорак
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:43
detroytred написав:
В системі начальник-підлеглий формат не зміниш
так смоделируйте что хотаб у успиха начальник) и окажется ситуация полностью идентичная вашей.
yama написав:
Інтернет булінг це смішно…
внешне любая девиация может выглядеть смешной, но только не для тех кто знает к чему она приводит. В интернете чуть-чуть проще, неадеквата можно заигнорить. В реальной жизни сложно игнорить того, кто каждый день рядом и обладает правами бОльше, чем вы. Данный пример был выбран потому, что оба песонажа хорошо всем знакомы.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 30 чер, 2023 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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