freeze написав:По поводу фортификации. У орков есть специальные подразделения бурятов и других нацменов, которые не занимаются ни боевой подготовкой, вообще ни чем в армии, только копают. Подвозят их, технику инженерную подгоняют и копают днями. А теперь представьте, у нас, хлопцы 16 месяцев на службе, наряды на СП, дроны летают надо отбиваться, кого то надо отправить на охрану складов, тысячи дел, и ещё надо копать в каменистом грунте как у нас, где кирки гнутся. Можно предъявить хлопцам претензии, что они хуже копают ? Одни копают в Аркадии в кафе с неограниченным алкоголем, другие 16 месяцев долбят грунт кирками. Так дела не делаются. И я прямо говорю, так войны не выигрываются. Помню во времена ВМВ была трудовая повинность, приезжали гражданские, неделю копали усердно, и домой работать в тылу на благо фронта. И победили. У нас для многих, если не для большинства идёт Ютуб война, посмотрели новости, поболели за наших, и своими делами мирными заниматься, как отдохнуть на выходных спланировали и тд. Ещё раз утверждаю, так войны с превосходящим многократно по населению противником не выигрываются. Только предельная концентрация всего общества и перевод экономики на военные рельсы. А этого нет, такое решение верхов, ибо рейтинг упадет.
Полностью согласен. Причём - "домой работать в тылу на благо фронта". По ленд-лизу тогда получили много, но и сами сделали ещё больше. Но это не объясняет слова главного сержанта.
freeze написав:По минам чуть позже. Не поверите, почти ежедневно проверяющие с разных верхов приезжают. В зону боевых действий. Я так понимаю, чтобы удостоверение УДБ получить, да пропорционально дням сотку получить. Проверяют как заполняются тетради командиров, как нарисованы карты, как списывается имущество. Чтобы вы понимали, банальный саперный провод, использованный на взрывные заграждения, списывает не командир батальона, и даже не командир бригады, а в Киеве высшее руководство по службе. Все это нереально, если не было бы в действительности. Трэш какой-то.
До отаких спецзасобів завжди ставляться прискіпливо в питаннях списання. Я не знаю, чи потрапляє вищезгадана річ під статтю 263 ККУ , але всілякі масксітки та інше інженерне майно (яке точно не потрапляє) дуже популярне у цивільних і часто розкрадається і по терміну зписується. Тому вимоги до списання часто перевищують логіку. До списання боєприпасів менше питань, бо їх зберігання дома - це вже стаття. Віталік, коли людина живе в скрежеті зубками, вона втрачає здоровʼя)). Не можна стільки часу думати про мене)) У тебе і так малорухомий спосіб життя, а ще сюди нерви… І будеш поповнювати статистику інфарктом-інсультників в свої неповні 50..
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 30 чер, 2023 12:03, всього редагувалось 1 раз.