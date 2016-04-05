freeze написав:

По поводу фортификации.У орков есть специальные подразделения бурятов и других нацменов, которые не занимаются ни боевой подготовкой, вообще ни чем в армии, только копают. Подвозят их, технику инженерную подгоняют и копают днями.А теперь представьте, у нас, хлопцы 16 месяцев на службе, наряды на СП, дроны летают надо отбиваться, кого то надо отправить на охрану складов, тысячи дел, и ещё надо копать в каменистом грунте как у нас, где кирки гнутся. Можно предъявить хлопцам претензии, что они хуже копают ? Одни копают в Аркадии в кафе с неограниченным алкоголем, другие 16 месяцев долбят грунт кирками. Так дела не делаются. И я прямо говорю, так войны не выигрываются. Помню во времена ВМВ была трудовая повинность, приезжали гражданские, неделю копали усердно, и домой работать в тылу на благо фронта. И победили.У нас для многих, если не для большинства идёт Ютуб война, посмотрели новости, поболели за наших, и своими делами мирными заниматься, как отдохнуть на выходных спланировали и тд. Ещё раз утверждаю, так войны с превосходящим многократно по населению противником не выигрываются. Только предельная концентрация всего общества и перевод экономики на военные рельсы. А этого нет, такое решение верхов, ибо рейтинг упадет.