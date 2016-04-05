|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:51
freeze написав:
По поводу фортификации.
У орков есть специальные подразделения бурятов и других нацменов, которые не занимаются ни боевой подготовкой, вообще ни чем в армии, только копают. Подвозят их, технику инженерную подгоняют и копают днями.
А теперь представьте, у нас, хлопцы 16 месяцев на службе, наряды на СП, дроны летают надо отбиваться, кого то надо отправить на охрану складов, тысячи дел, и ещё надо копать в каменистом грунте как у нас, где кирки гнутся. Можно предъявить хлопцам претензии, что они хуже копают ? Одни копают в Аркадии в кафе с неограниченным алкоголем, другие 16 месяцев долбят грунт кирками. Так дела не делаются. И я прямо говорю, так войны не выигрываются. Помню во времена ВМВ была трудовая повинность, приезжали гражданские, неделю копали усердно, и домой работать в тылу на благо фронта. И победили.
У нас для многих, если не для большинства идёт Ютуб война, посмотрели новости, поболели за наших, и своими делами мирными заниматься, как отдохнуть на выходных спланировали и тд. Ещё раз утверждаю, так войны с превосходящим многократно по населению противником не выигрываются. Только предельная концентрация всего общества и перевод экономики на военные рельсы. А этого нет, такое решение верхов, ибо рейтинг упадет.
Полностью согласен. Причём - "домой работать в тылу на благо фронта". По ленд-лизу тогда получили много, но и сами сделали ещё больше.
Но это не объясняет слова главного сержанта.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24836
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5063 раз.
- Подякували: 4709 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:51
ЛАД написав:
Сейчас это может сделать не нация, а только верха в приказном порядке.
и чего ждут?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 18106
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2161 раз.
- Подякували: 3091 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:52
freeze написав:
По минам чуть позже.
Не поверите, почти ежедневно проверяющие с разных верхов приезжают.
В зону боевых действий.
Я так понимаю, чтобы удостоверение УДБ получить, да пропорционально дням сотку получить.
Проверяют как заполняются тетради командиров, как нарисованы карты, как списывается имущество.
Чтобы вы понимали, банальный саперный провод, использованный на взрывные заграждения, списывает не командир батальона, и даже не командир бригады, а в Киеве высшее руководство по службе. Все это нереально, если не было бы в действительности. Трэш какой-то.
"Борьба с коррупцией и казнокрадством".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24836
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5063 раз.
- Подякували: 4709 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:55
detroytred
,
Завжди дивувався...
Це ж внутрішня кухня.
До отаких спецзасобів завжди ставляться прискіпливо в питаннях списання. Я не знаю, чи потрапляє вищезгадана річ під статтю 263 ККУ , але всілякі масксітки та інше інженерне майно (яке точно не потрапляє) дуже популярне у цивільних і часто розкрадається і по терміну зписується. Тому вимоги до списання часто перевищують логіку. До списання боєприпасів менше питань, бо їх зберігання дома - це вже стаття.
Віталік, коли людина живе в скрежеті зубками, вона втрачає здоровʼя)). Не можна стільки часу думати про мене)) У тебе і так малорухомий спосіб життя, а ще сюди нерви… І будеш поповнювати статистику інфарктом-інсультників в свої неповні 50..
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 30 чер, 2023 12:03, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9268
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 1998 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:01
vitaliian написав: detroytred написав:
В системі начальник-підлеглий формат не зміниш
так смоделируйте что хотаб у успиха начальник) и окажется ситуация полностью идентичная вашей.
Та ні))
В них отака ситуація виникла, бо один не начальник іншому.
Наявність загальної справи + підпорядкованість.
Другої складової в нашому випадку нема.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26906
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:08
ЛАД написав:
Но это не объясняет слова главного сержанта.
Правий Хотаб, що цілий головний майстер-сержант мабуть помилився. Як мінімум, у формулюванні -- *Ми не вміємо (мінувати, окопуватись)*. Тобто що справа саме у вмінні.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26906
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:11
yama написав:
..........
Чи можна взагалі відслудкувати пуск такої ракети ?
Я так думаю що там дві хвилини від пострілу до прильту і без шансів , спочатку приліт ,а вже потім оповіщення = тривога? Тобто у людей жодних шансів не було ? Це дуже трагічно
Скорость ракеты после начального участка траектории: 2100 м/c
....Максимальная дальность поражения цели: 500 км «Искандер-К» (с крылатой ракетой Р-500).
(из Вики)
При пуске даже с макс. дальности подлётное время примерно 4 минуты.
С 300 км - 2-2,5 минуты.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24836
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5063 раз.
- Подякували: 4709 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:13
detroytred написав: ЛАД написав:
Но это не объясняет слова главного сержанта.
Правий Хотаб, що цілий головний майстер-сержант мабуть помилився. Як мінімум, у формулюванні -- *Ми не вміємо (мінувати, окопуватись)*. Тобто що справа саме у вмінні.
Может, да, а, может, и нет.
Возможно, вопрос в качестве боевой подготовки за прошедшие 30 дет.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24836
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5063 раз.
- Подякували: 4709 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:14
vitaliian написав: detroytred написав:
В системі начальник-підлеглий формат не зміниш
так смоделируйте что хотаб у успиха начальник) и окажется ситуация полностью идентичная вашей.
У такій моделі начальник (Хотаб) звільнив би підлеглого (Успіха), тому що мова не йде про висококваліфікованого фахівця (якого важко замінити) або інваліда (якого важко звільнити).
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3929
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 1288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:16
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
Но это не объясняет слова главного сержанта.
Правий Хотаб, що цілий головний майстер-сержант мабуть помилився. Як мінімум, у формулюванні -- *Ми не вміємо (мінувати, окопуватись)*. Тобто що справа саме у вмінні.
Может, да, а, может, и нет.
Возможно, вопрос в качестве боевой подготовки за прошедшие 30 дет.
У кацапчиків такі самі мобіки. Звідки у них бажання копати чи навченість? Версія про те, що окупант вільно забирає на окупованих територіях техніку і примушує за збереження життя місцевих людей працювати мені здається реальною. І окупанту не жаль втратити ні цю техніку , ні людей через обстріли .
На нашій половині фронту треба багато заплатити (звідки,?хто? по якій статті?) щоб хтось копав на передньому краї своїм трактором.
При пуске даже с макс. дальности подлётное время примерно 4 минуты.
А ще у наших людей нема звички реагувати на сигнали тривоги. Може %% 10 змінює свій звичний ритм при тривозі. Я не змінюю ніяк, якщо в місті. Якщо біля вертольота - відходжу від нього. Якщо в повітрі - посадка де бачиш і можеш, бо працює ппо.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 30 чер, 2023 12:22, всього редагувалось 3 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9268
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 1998 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД
і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|118129
|
|
|6076
|492546
|
|
|1
|5795
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|