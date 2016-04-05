🔥⚡️ Неизвестные хакеры, якобы связанные с ЧВК "Вагнер", обрушили российскую спутниковую связь интернет-провайдера "Дозор-Телепорт"
Он снабжал интернетом и обслуживал ФСБ рф, "Газпром", "Росатом", линии электропередач, военные объекты, нефтяные месторождения, пенсионный фонд и многие другие проекты, включая Северный торговый флот и Билибинскую АЭС Хакеры, выступающие от имени "Вагнера", опубликовали около 700 файлов, связанных с атакой. "Мы согласились на мирное решение, потому что добились главного — показали свои возможности и полное общественное одобрение наших действий. Но что мы видим вместо этого? Нынешнее военное руководство от должности не отстранено, уголовные дела не закрыты… Вы выгнали нас из зоны "СВО", из россии, но вы не можете выгнать нас из сети" 👀
Hotab написав:.... У кацапчиків такі самі мобіки. Звідки у них бажання копати чи навченість? Версія про те, що окупант вільно забирає на окупованих територіях техніку і примушує за збереження життя місцевих людей працювати мені здається реальною. І окупанту не жаль втратити ні цю техніку , ні людей через обстріли . На нашій половині фронту треба багато заплатити (звідки,?хто? по якій статті?) щоб хтось копав на передньому краї своїм трактором.
Желания у мобиков, понятно, никакие. Обученность тоже. Тут важнее обученность офицеров. Да и не все у них мобики. Есть какое-то количество служивших ранее и обученных.
А ще у наших людей нема звички реагувати на сигнали тривоги. Може %% 10 змінює свій звичний ритм при тривозі. Я не змінюю ніяк, якщо в місті. Якщо біля вертольота - відходжу від нього. Якщо в повітрі - посадка де бачиш і можеш, бо працює ппо.
Не знаю, как в других городах, а в Харькове, действительно, не реагируют. И правильно. Уже писал - у нас прилёт либо одновременно с сигналом, либо даже раньше. Из-за близости и, соответственно, малого подлётного времени.
“За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян”, - ідеться в повідомленні.
Рекомендації евакуюватися отримали також українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом.
Згідно з отриманими вказівками, вони також мають виїхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія Криму.
Hotab написав:Версія про те, що окупант вільно забирає на окупованих територіях техніку і примушує за збереження життя місцевих людей працювати мені здається реальною. І окупанту не жаль втратити ні цю техніку , ні людей через обстріли .
Ще наші колаборанти вислужуються. Для таких скажу- доказова база збирається по кожному факту.
На нашій половині фронту треба багато заплатити (звідки,?хто? по якій статті?) щоб хтось копав на передньому краї своїм трактором.
Техніка мобілізована з 24.02. Але її багато потрібно в тилу, самі знаєте чому. Не мобілізовані наші трактористи теж копать на нулі і зарплата в них не 100 штук.
fler написав:У такій моделі начальник (Хотаб) звільнив би підлеглого (Успіха), тому що мова не йде про висококваліфікованого фахівця
Так саме Успіх усіма способами показує шо його пора зільнить. Але для чого його звільнять, якщо він на форумі поплаче і далі працює.
тот кто плачет на форуме вапще то вас защищает. у вас ко всем защитникам такое пренебрежительное отношение? чёто не удивляюсь. Наверное вы считаете, что защитники бессмертны, и вообще воюют не успихи а хаймарсы, которыми управляют из космоса.
fler написав:У такій моделі начальник (Хотаб) звільнив би підлеглого (Успіха), тому що мова не йде про висококваліфікованого фахівця (якого важко замінити) або інваліда (якого важко звільнити).
и взял бы вместо него вас, на что успих давно согласен не глядя. Только чето вас вместо успиха не берут, наверное понимают сколько будет от вас пользы и сколько от него.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 чер, 2023 12:50, всього редагувалось 2 разів.
Так саме Успіх усіма способами показує шо його пора зільнить
Проте ніяк не збагне, що на форумі і не звільняють, і 100к не нараховують) А повага якщо і потрібна, то від сімʼї , друзів, а не невідомих людей на форумі))
тот кто плачет на форуме вапще то вас защищает. у вас ко всем защитникам такое пренебрежительное отношение
Дешевенькі маніпуляції словом «захисник». Нема безумовної індульгенції захисникам. Якщо захисник каже жінці, що вона насосала на рейбени , то в реальному життя треба ховати обличчя захисника, щоб не поламали.
Знову притягнули сюди його для обговорення.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 30 чер, 2023 13:15, всього редагувалось 3 разів.