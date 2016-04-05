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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4454445544564457>
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:56

  Water написав:
  Hotab написав:Версія про те, що окупант вільно забирає на окупованих територіях техніку і примушує за збереження життя місцевих людей працювати мені здається реальною. І окупанту не жаль втратити ні цю техніку , ні людей через обстріли .

Ще наші колаборанти вислужуються. Для таких скажу- доказова база збирається по кожному факту.

Собрать технику не проблема и без коллаборантов. Бульдозер не иголка, не спрячешь. Да никто и не старался.
На нашій половині фронту треба багато заплатити (звідки,?хто? по якій статті?) щоб хтось копав на передньому краї своїм трактором.

Техніка мобілізована з 24.02.
Але її багато потрібно в тилу, самі знаєте чому.

Чому?
До недавнего времени на замороженной стройке недалеко от меня постоянно стояли машины и бульдозеры. Сейчас исчезли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:12

  Hotab написав:Water ,

Так саме Успіх усіма способами показує шо його пора зільнить


Проте ніяк не збагне, що на форумі і не звільняють, і 100к не нараховують)
А повага якщо і потрібна, то від сімʼї , друзів, а не невідомих людей на форумі))

Від сімʼї, друзів треба більше.
Від невідомих людей на форумі хоча б елементарна повага.

Дешевенький маніпуляційї словом «захисник».
Нема безумовної індульгенції захисникам.
Якщо захисник каже жінці, що вона насосала на на ребени , то в реальному життя треба ховати обличчя захисника, щоб не поламали.

Немає безумовної індульгенції.
Але і жінка повинна вести себе хоч трошки чемно, а не користатись тим, що вона жінка і їй не можна брутально відповідати (хоча що таке "насосала на на ребени", не зрозумів).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:20

  vitaliian написав:тот кто плачет на форуме вапще то вас защищает. у вас ко всем защитникам такое пренебрежительное отношение? чёто не удивляюсь. Наверное вы считаете, что защитники бессмертны, и вообще воюют не успихи а хаймарсы, которыми управляют из космоса.

Хотів відповісти, вже багато написав, але залишу так як є.
Мова йшла за конкретний випадок Hotab- начальник, Успіх- підлеглий.
Конкретно у Вашому питанні трішечки інше питання, яке починається фразою:"Ти мене поважаєш"?
Востаннє редагувалось Water в П'ят 30 чер, 2023 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:20

ЛАД ,


хоча що таке "насосала на на ребени", не зрозумів).


Ну окуляри ви можете і не знати. Ось вам.
А слово «насосала» ви просто забули. :oops:
https://modivo.ua/p/ray-ban-sontsezakhi ... nsent=true



Немає безумовної індульгенції.
Але і


Не потрібні ніякі «але». Сама фраза «як ти можеш так ставитись до захисника» не має права на існування. Просто тому, що нема індульгенції, і ситуації , де захисник заслуговує негатив - можуть існувати і існують.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 30 чер, 2023 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:24

Да, не совсем свежее, но желающие порадоваться видом горящего Ил-22 могут посмотреть https://www.fontanka.ru/2023/06/25/72433892/.
Красиво.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:27

  ЛАД написав:Да, не совсем свежее, но желающие порадоваться видом горящего Ил-22 могут посмотреть https://www.fontanka.ru/2023/06/25/72433892/.
Красиво.

Як так крутить так спробуй там стрибнути. Я про пасажирів. Екіпаж і права такого не має.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 30 чер, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  lapay написав:Honestus
..... Протипіхотні міни антигуманні і заборонені в багатьох країнах світу. ........

Кассетные боеприпасы тоже запрещены. Тем не менее...
І фосфорні боєприпаси, і ще багато іншого. Це все тільки привід збудитися імпотентному ОБСЄ чи гімнюкам з Amnesty international
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:36

  Hotab написав:ЛАД ,


хоча що таке "насосала на на ребени", не зрозумів).


Ну окуляри ви можете і не знати. Ось вам.
А слово «насосала» ви просто забули. :oops:
https://modivo.ua/p/ray-ban-sontsezakhi ... nsent=true

"Насосала" я как раз понимаю. :)
А вот слова "ребени" не знал.



Немає безумовної індульгенції.
Але і


Не потрібні ніякі «але». Сама фраза «як ти можеш так ставитись до захисника» не має права на існування. Просто тому, що нема індульгенції, і ситуації , де захисник заслуговує негатив - можуть існувати і існують.

Існують.
Та "але" також потрібно. Ставитися можна як завгодно. Про себе. А ось висловлюватися треба акуратніше, а не ображати без приводу.
Бачив ситуації, коли жінка веде себе по-хамськи, а коли наривається на відповідь, починається вереск: "Я ж жінка!". Якщо рівноправ'я, то рівноправ'я.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:37

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  lapay написав:Honestus
..... Протипіхотні міни антигуманні і заборонені в багатьох країнах світу. ........

Кассетные боеприпасы тоже запрещены. Тем не менее...
І фосфорні боєприпаси, і ще багато іншого. Це все тільки привід збудитися імпотентному ОБСЄ чи гімнюкам з Amnesty international

Вы точно хотите в Европу?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:41

Ещё из приятного.
"В Белгородской области обсуждают массовый перевод школ на дистанционное обучение в сентябре" https://www.fontanka.ru/2023/06/26/72437423/
И "Всероссийский бал выпускников в Кремле отменен, переноса не будет" https://www.fontanka.ru/2023/06/26/72434825/
ЛАД
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