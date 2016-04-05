Hotab написав:Версія про те, що окупант вільно забирає на окупованих територіях техніку і примушує за збереження життя місцевих людей працювати мені здається реальною. І окупанту не жаль втратити ні цю техніку , ні людей через обстріли .
Ще наші колаборанти вислужуються. Для таких скажу- доказова база збирається по кожному факту.
Собрать технику не проблема и без коллаборантов. Бульдозер не иголка, не спрячешь. Да никто и не старался.
На нашій половині фронту треба багато заплатити (звідки,?хто? по якій статті?) щоб хтось копав на передньому краї своїм трактором.
Техніка мобілізована з 24.02. Але її багато потрібно в тилу, самі знаєте чому.
Чому? До недавнего времени на замороженной стройке недалеко от меня постоянно стояли машины и бульдозеры. Сейчас исчезли.
Так саме Успіх усіма способами показує шо його пора зільнить
Проте ніяк не збагне, що на форумі і не звільняють, і 100к не нараховують) А повага якщо і потрібна, то від сімʼї , друзів, а не невідомих людей на форумі))
Від сімʼї, друзів треба більше. Від невідомих людей на форумі хоча б елементарна повага.
Дешевенький маніпуляційї словом «захисник». Нема безумовної індульгенції захисникам. Якщо захисник каже жінці, що вона насосала на на ребени , то в реальному життя треба ховати обличчя захисника, щоб не поламали.
Немає безумовної індульгенції. Але і жінка повинна вести себе хоч трошки чемно, а не користатись тим, що вона жінка і їй не можна брутально відповідати (хоча що таке "насосала на на ребени", не зрозумів).
vitaliian написав:тот кто плачет на форуме вапще то вас защищает. у вас ко всем защитникам такое пренебрежительное отношение? чёто не удивляюсь. Наверное вы считаете, что защитники бессмертны, и вообще воюют не успихи а хаймарсы, которыми управляют из космоса.
Хотів відповісти, вже багато написав, але залишу так як є. Мова йшла за конкретний випадок Hotab- начальник, Успіх- підлеглий. Конкретно у Вашому питанні трішечки інше питання, яке починається фразою:"Ти мене поважаєш"?
Востаннє редагувалось Water в П'ят 30 чер, 2023 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Не потрібні ніякі «але». Сама фраза «як ти можеш так ставитись до захисника» не має права на існування. Просто тому, що нема індульгенції, і ситуації , де захисник заслуговує негатив - можуть існувати і існують.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 30 чер, 2023 13:25, всього редагувалось 1 раз.
"Насосала" я как раз понимаю. А вот слова "ребени" не знал.
Немає безумовної індульгенції. Але і
Не потрібні ніякі «але». Сама фраза «як ти можеш так ставитись до захисника» не має права на існування. Просто тому, що нема індульгенції, і ситуації , де захисник заслуговує негатив - можуть існувати і існують.
Існують. Та "але" також потрібно. Ставитися можна як завгодно. Про себе. А ось висловлюватися треба акуратніше, а не ображати без приводу. Бачив ситуації, коли жінка веде себе по-хамськи, а коли наривається на відповідь, починається вереск: "Я ж жінка!". Якщо рівноправ'я, то рівноправ'я.