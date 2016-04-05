freeze написав:Помню во времена ВМВ была трудовая повинность, приезжали гражданские, неделю копали усердно, и домой работать в тылу на благо фронта. И победили. У нас для многих, если не для большинства идёт Ютуб война, посмотрели новости, поболели за наших, и своими делами мирными заниматься, как отдохнуть на выходных спланировали и тд. Ещё раз утверждаю, так войны с превосходящим многократно по населению противником не выигрываются. Только предельная концентрация всего общества и перевод экономики на военные рельсы. А этого нет, такое решение верхов, ибо рейтинг упадет.
ИМХО. Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ (і це повинно бути багато більше 1,5%), тільки так ВСІ будуть хоча б пасивно допомагати війську. Але одночасно забезпечити і жорстоке (при розкраданнях, однозначна конфіскація всього майна і строк від 5-7 років) контролювання витрат з цього податку, по принципу як у "Повернись живим", де все-все прозоро і документально підтверджено...
Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ…
тільки так ВСІ будуть …
Умовний безробітний вітальян як віддасть свій борг ЗСУ? Тоді треба не на доходи, а на Мівіну податок. Щоб і він взяв участь . Або на повідомлення податок. От написав він 4558 постів за останні 12 місяців - сплати 45 тисяч у фонд «повернись живим» .
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 30 чер, 2023 13:58, всього редагувалось 1 раз.
...глава Минобороны ФРГ не стал делать прогнозы относительно возможного развития ситуации в случае, если украинское наступление не увенчается успехом. "Это рассуждение мы отложим до того момента, когда это произойдет. Если это произойдет, - отметил он. - Я делаю ставку на масштабное наступление, на контрнаступление, а остальное определится потом".
_Mykola_ написав:...... ИМХО. Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ (і це повинно бути багато більше 1,5%), тільки так ВСІ будуть хоча б пасивно допомагати війську. Але одночасно забезпечити і жорстоке (при розкраданнях, однозначна конфіскація всього майна і строк від 5-7 років) контролювання витрат з цього податку, по принципу як у "Повернись живим", де все-все прозоро і документально підтверджено...
Надо организовывать работу оборонной промышленности. Понятно, что Патриоты мы не сделаем, но многое можем сделать сами, не ожидая милости от партнёров. Например, те же дроны. По крайней мере, простейшие.