freeze написав:Помню во времена ВМВ была трудовая повинность, приезжали гражданские, неделю копали усердно, и домой работать в тылу на благо фронта. И победили. У нас для многих, если не для большинства идёт Ютуб война, посмотрели новости, поболели за наших, и своими делами мирными заниматься, как отдохнуть на выходных спланировали и тд. Ещё раз утверждаю, так войны с превосходящим многократно по населению противником не выигрываются. Только предельная концентрация всего общества и перевод экономики на военные рельсы. А этого нет, такое решение верхов, ибо рейтинг упадет.
ИМХО. Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ (і це повинно бути багато більше 1,5%), тільки так ВСІ будуть хоча б пасивно допомагати війську. Але одночасно забезпечити і жорстоке (при розкраданнях, однозначна конфіскація всього майна і строк від 5-7 років) контролювання витрат з цього податку, по принципу як у "Повернись живим", де все-все прозоро і документально підтверджено...
Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ…
тільки так ВСІ будуть …
Умовний безробітний вітальян як віддасть свій борг ЗСУ? Тоді треба не на доходи, а на Мівіну податок. Щоб і він взяв участь . Або на повідомлення податок. От написав він 4558 постів за останні 12 місяців - сплати 45 тисяч у фонд «повернись живим» .
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 30 чер, 2023 13:58, всього редагувалось 1 раз.
...глава Минобороны ФРГ не стал делать прогнозы относительно возможного развития ситуации в случае, если украинское наступление не увенчается успехом. "Это рассуждение мы отложим до того момента, когда это произойдет. Если это произойдет, - отметил он. - Я делаю ставку на масштабное наступление, на контрнаступление, а остальное определится потом".
_Mykola_ написав:...... ИМХО. Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ (і це повинно бути багато більше 1,5%), тільки так ВСІ будуть хоча б пасивно допомагати війську. Але одночасно забезпечити і жорстоке (при розкраданнях, однозначна конфіскація всього майна і строк від 5-7 років) контролювання витрат з цього податку, по принципу як у "Повернись живим", де все-все прозоро і документально підтверджено...
Надо организовывать работу оборонной промышленности. Понятно, что Патриоты мы не сделаем, но многое можем сделать сами, не ожидая милости от партнёров. Например, те же дроны. По крайней мере, простейшие.
yama написав:По Краматорську , співчуваю родичам загиблих. Чи був хоч гіпотетичний шанс заховатися ? Скільки хвилин летить іскандер ?Чи була вчасно оголошена тривога? Чи був хоч якийсь шанс добігти до якогось підвалу, я розумію що від прямого влучання жоден підвал не врятує.
В Краматорську постійно тривоги. Коректніше буде сказати, що її зрідка виключають. Як наслідок, сильно атрофована реакція на неї, точніше повна її відсутність. Магазини, кафешки - все працює. Ніхто нікуди не ховається при ввімкненні тривоги.
yama написав:По Краматорську , співчуваю родичам загиблих. Чи був хоч гіпотетичний шанс заховатися ? Скільки хвилин летить іскандер ?Чи була вчасно оголошена тривога? Чи був хоч якийсь шанс добігти до якогось підвалу, я розумію що від прямого влучання жоден підвал не врятує.
В Краматорську постійно тривоги. Коректніше буде сказати, що її зрідка виключають. Як наслідок, сильно атрофована реакція на неї, точніше повна її відсутність. Магазини, кафешки - все працює. Ніхто нікуди не ховається при ввімкненні тривоги.
Не потрібен. Але нема механізмів виключення. А сам він не вийде, йому зручно користуватися фінансуванням ЄС і парасолькою НАТО. І це ще одна причина, чому з прийомом України не поспішатимуть. Без робочої системи стримувань і противаг є всі шанси отримати ще одну Угорщину за якийсь час...
ВАШИНГТОН, 28 июня (Рейтер) - Подавляющее большинство американцев поддерживают предоставление оружия Украине для защиты от России и считают, что такая помощь демонстрирует Китаю и другим соперникам США желание защищать интересы США и союзников, согласно опросу Reuters/Ipsos. .
Двухдневный опрос, завершившийся во вторник, выявил резкий рост поддержки вооружения Украины: 65% респондентов одобряют поставки по сравнению с 46% в майском опросе.
Согласно последнему опросу, 81% демократов, 56% республиканцев и 57% независимых выступают за поставки американского оружия в Украину.
Не потрібен. Але нема механізмів виключення. А сам він не вийде, йому зручно користуватися фінансуванням ЄС і парасолькою НАТО. І це ще одна причина, чому з прийомом України не поспішатимуть. Без робочої системи стримувань і противаг є всі шанси отримати ще одну Угорщину за якийсь час...
было бы желание и политическая воля то исключили бы. помню там США возмущались что тянут финансово очень много. можно сделать распределение финансов и кто не тянет - на выход.