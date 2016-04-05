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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4456445744584459>
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:22

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:А вот о довольно сволочном интервью Орбана - https://www.dw.com/ru/viktor-orban-my-h ... a-66047825.
Оригинал интервью здесь - https://www.bild.de/politik/ausland/pol ... .bild.html.
Нужен ли такой член в НАТО и ЕС?

Не потрібен. Але нема механізмів виключення. А сам він не вийде, йому зручно користуватися фінансуванням ЄС і парасолькою НАТО.
І це ще одна причина, чому з прийомом України не поспішатимуть. Без робочої системи стримувань і противаг є всі шанси отримати ще одну Угорщину за якийсь час...

Согласен. И насчёт приёма Украины.
Но, видимо, пора разработать порядок исключения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:25

БЕРЛИН, 19 июня (Рейтер) - У вооруженных сил Германии осталось всего около 20 000 осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, написал в понедельник журнал Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальные документы министерства обороны, подготовленные для того, чтобы убедить бюджетный комитет в необходимости срочных закупок.

Такие страны, как Германия, поспешили отправить на Украину 155-метровые артиллерийские снаряды, используемые для гаубиц после ее вторжения в Россию в феврале 2022 года, что привело к истощению запасов для собственной обороны.

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Der Spiegel пишет, что к 2031 году вооруженным силам Германии необходимо накопить около 230 000 снарядов, чтобы соответствовать целям НАТО и иметь достаточно артиллерии, чтобы выдержать 30 дней интенсивных боев.

https://www.reuters.com/world/europe/germany-only-has-20000-high-explosive-artillery-shells-left-report-2023-06-19/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:27

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану (реєстраційний номер 9342).

Законом передбачено щомісячні доплати військовим: військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях - від 30 тис. до 100 тис. грн. Ці доплати не виплачуватимуться тиловикам. Також передбачені законом виплати:

військовим, які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира, - 20 100 грн;
строковикам - 6 тис. грн;
курсантам - 2 350 грн;
інструкторам у військових частинах - від 15 тис. до 30 тис. грн.
Законом також передбачено збільшення відпусток для військовослужбовців під час дії воєнного стану. Всім військовослужбовцям передбачена щорічна відпустка 30 днів (на сьогодні - 10 днів), а також може ще бути відпустка до 10 днів за сімейними обставинами.
Законом визначено, що мобілізовані військовослужбовці, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки (не менше 1 місяця) або не мають бойового досвіду, не можуть допускатися до бойових дій.

Відповідно до закону, строковики за їх власним бажанням можуть бути переведені на військову службу за призовом під час мобілізації або на військову службу за контрактом на час до оголошення рішення про демобілізацію.

28 червня Верховна Рада України ухвалила закон з реєстраційним номером 9342. За нього проголосувало 311 народних депутатів.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:было бы желание и политическая воля то исключили бы.
помню там США возмущались что тянут финансово очень много.
можно сделать распределение финансов и кто не тянет - на выход.

Не все так просто. Немає процедури виключення. Щоб прийняти її - треба підтримку всіх країн(зараз рішення приймаються тільки так в ЄС).
Тобто єдиний робочий варіант - розірвати всі договори і перепідписати заново. Але це купа ризиків.
Недавно Німеччина піднімала питання про прийом рішень більшістю - але взбрикнуло багато країн, що це буде порушення їх сувернітету.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:29

  prodigy написав:Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану (реєстраційний номер 9342).

А цей ще ні:
Вже другий місяць, в порушення Конституції, Президент не підписує закон, що дає право звільнитись зі служби військовим близькі родичі, яких загинули або пропали безвісти на війні.

Відповідний законопроєкт № 8009 Верховна Рада схвалила ще 3 травня 2023 року. Восьмого травня закон, підписаний Головою Верховної Ради, був переданий на підпис Президенту, проте станом на 20 червня будь-яке президентське рішення стосовного нього відсутнє.

Згідно з 94 статтею Конституції, Президент зобов'язаний протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону (тобто до 23 травня) або підписати його або ветувати (повернути зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду).
https://www.ukrmilitary.com/2023/06/8009.html
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:38

Все...
Тека Буданова вичерпалась.
Віримо тільки ЗСУ!

*Відповідаючи на питання, чи є його слова гарантією повного звільнення України до кінця року, Буданов відзначив, що «у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог».
https://varta1.com.ua/news/v-rozvidci-s ... 67092.html
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:43

Рубрика «помощь ліш до лєта»

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
БЕРЛИН, 19 июня (Рейтер) - У вооруженных сил Германии осталось всего около 20 000 осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, написал в понедельник журнал Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальные документы министерства обороны, подготовленные для того, чтобы убедить бюджетный комитет в необходимости срочных закупок.

Такие страны, как Германия, поспешили отправить на Украину 155-метровые артиллерийские снаряды, используемые для гаубиц после ее вторжения в Россию в феврале 2022 года, что привело к истощению запасов для собственной обороны.

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Der Spiegel пишет, что к 2031 году вооруженным силам Германии необходимо накопить около 230 000 снарядов, чтобы соответствовать целям НАТО и иметь достаточно артиллерии, чтобы выдержать 30 дней интенсивных боев.


а местные адепты считают, что помощь будет литься вечно.

Чи були ті, хто казав «вєчно», чи Віталіку наснилось - того не відомо, але ті, хто казали «до лєта максимум» точно були. Папір все памʼятає.

Про Германію можна доповнити свіжою іншою:
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Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 30 чер, 2023 14:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Все...
Тека Буданова вичерпалась.
Віримо тільки ЗСУ!

Дивно, що хтось всерйоз сприймав його слова...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:50

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Все...
Тека Буданова вичерпалась.
Віримо тільки ЗСУ!

Дивно, що хтось всерйоз сприймав його слова...

Якщо б я їх тільки прочитав, то може ще й не так серйозно сприймав, але в отому тривалому інтерв'ю ...
Це треба бачити, як він поводився з журналісткою і взагалі.
Образно - Що це у нас, смертних, думки, а в нього бачення майбутнього, бо в нього тека-то на столі. Якої в нас, смертних, нема.

Ну дійсно я вважав, отже для такого повинні бути залізо-бетонні підстави.
А тут раптом -- "«у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог".
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 30 чер, 2023 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Кассетные боеприпасы тоже запрещены. Тем не менее...
І фосфорні боєприпаси, і ще багато іншого. Це все тільки привід збудитися імпотентному ОБСЄ чи гімнюкам з Amnesty international

Вы точно хотите в Европу?
Я й так в Європі, як і вся Україна. Якщо вам не подобається, то тільки виїзджати
А до чого питання? Вас дивує, що ці заборонені боєприпаси кацапи використовують ще з 2014? І що ОБСЄ нічого впритул не бачить? Чи що Amnesty international гімнюки?
Faceless
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