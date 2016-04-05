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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4456445744584459
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:59

  detroytred написав:Все...
Тека Буданова вичерпалась.
Віримо тільки ЗСУ!

*Відповідаючи на питання, чи є його слова гарантією повного звільнення України до кінця року, Буданов відзначив, що «у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог».
https://varta1.com.ua/news/v-rozvidci-s ... 67092.html

Ни в коем случае не сомневаюсь в профессионализме Буданова, но всё таки глава ГУР не должен быть столь медийным.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:......
ИМХО. Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ (і це повинно бути багато більше 1,5%), тільки так ВСІ будуть хоча б пасивно допомагати війську.
Але одночасно забезпечити і жорстоке (при розкраданнях, однозначна конфіскація всього майна і строк від 5-7 років) контролювання витрат з цього податку, по принципу як у "Повернись живим", де все-все прозоро і документально підтверджено...

Надо организовывать работу оборонной промышленности. Понятно, что Патриоты мы не сделаем, но многое можем сделать сами, не ожидая милости от партнёров. Например, те же дроны. По крайней мере, простейшие.
Ми їх робимо, і навіть не найпростіші
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:02

  hume написав:Ни в коем случае не сомневаюсь в профессионализме Буданова

Саме так.
Мова не про його професіоналізм.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Днепровский район как пороблено. Закупку барабанов отменили, но вместо них купили конструкторы и санитарно гигиенические товары для укрытий на 4 млн грн.

Точно нужно военный налог увеличивать?
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hume написав:
  detroytred написав:Все...
Тека Буданова вичерпалась.
Віримо тільки ЗСУ!

*Відповідаючи на питання, чи є його слова гарантією повного звільнення України до кінця року, Буданов відзначив, що «у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог».
https://varta1.com.ua/news/v-rozvidci-s ... 67092.html

Ни в коем случае не сомневаюсь в профессионализме Буданова, но всё таки глава ГУР не должен быть столь медийным.
В мене враження, що ця медійність направлена в першу чергу на зовнішнього слухача, такий собі інструмент впливу
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:12

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Все...
Тека Буданова вичерпалась.
Віримо тільки ЗСУ!

Дивно, що хтось всерйоз сприймав його слова...

Якщо б я їх тільки прочитав, то може ще й не так серйозно сприймав, але в отому тривалому інтерв'ю ...
Це треба бачити, як він поводився з журналісткою і взагалі.
Образно - Що це у нас, смертних, думки, а в нього бачення майбутнього, бо в нього тека-то на столі. Якої в нас, смертних, нема.

Ну дійсно я вважав, отже для такого повинні бути залізо-бетонні підстави.
А тут раптом -- "«у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог".

Погоджуюсь.
Та розмова з журналісткою була якась надто переконуюча і оптимістична.
Типу я знаю те, чого ви усі не знаєте. Звичайно я повірив йому тоді. Звичайно, я серйозно сприймав його слова. А чому ні?
Сьогодні очевидно що це був пафос і більше нічого.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:34

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:......
ИМХО. Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ (і це повинно бути багато більше 1,5%), тільки так ВСІ будуть хоча б пасивно допомагати війську.
Але одночасно забезпечити і жорстоке (при розкраданнях, однозначна конфіскація всього майна і строк від 5-7 років) контролювання витрат з цього податку, по принципу як у "Повернись живим", де все-все прозоро і документально підтверджено...

Надо организовывать работу оборонной промышленности. Понятно, что Патриоты мы не сделаем, но многое можем сделать сами, не ожидая милости от партнёров. Например, те же дроны. По крайней мере, простейшие.
Ми їх робимо, і навіть не найпростіші

Вопрос в количествах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:36

  Faceless написав:....
В мене враження, що ця медійність направлена в першу чергу на зовнішнього слухача, такий собі інструмент впливу

Интервью были в основном нашим корреспондентам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:....
В мене враження, що ця медійність направлена в першу чергу на зовнішнього слухача, такий собі інструмент впливу

Интервью были в основном нашим корреспондентам.
Це якраз не має значення, кому було інтерв'ю :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:44

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:..........
Якщо б я їх тільки прочитав, то може ще й не так серйозно сприймав, але в отому тривалому інтерв'ю ...
Це треба бачити, як він поводився з журналісткою і взагалі.
Образно - Що це у нас, смертних, думки, а в нього бачення майбутнього, бо в нього тека-то на столі. Якої в нас, смертних, нема.

Ну дійсно я вважав, отже для такого повинні бути залізо-бетонні підстави.
А тут раптом -- "«у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог".

Погоджуюсь.
Та розмова з журналісткою була якась надто переконуюча і оптимістична.
Типу я знаю те, чого ви усі не знаєте. Звичайно я повірив йому тоді. Звичайно, я серйозно сприймав його слова. А чому ні?
Сьогодні очевидно що це був пафос і більше нічого.

Одно интервью можно было воспринимать серьёзно, второе уже вызывало сомнения. После третьего вопрос был один - куда (на какой пост) он метит. Или развивается чересчур завышенное самомнение (комплекс Наполеона).
ЛАД
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