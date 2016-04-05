_Mykola_ написав:...... ИМХО. Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ (і це повинно бути багато більше 1,5%), тільки так ВСІ будуть хоча б пасивно допомагати війську. Але одночасно забезпечити і жорстоке (при розкраданнях, однозначна конфіскація всього майна і строк від 5-7 років) контролювання витрат з цього податку, по принципу як у "Повернись живим", де все-все прозоро і документально підтверджено...
Надо организовывать работу оборонной промышленности. Понятно, что Патриоты мы не сделаем, но многое можем сделать сами, не ожидая милости от партнёров. Например, те же дроны. По крайней мере, простейшие.
detroytred написав:Все... Тека Буданова вичерпалась. Віримо тільки ЗСУ!
Дивно, що хтось всерйоз сприймав його слова...
Якщо б я їх тільки прочитав, то може ще й не так серйозно сприймав, але в отому тривалому інтерв'ю ... Це треба бачити, як він поводився з журналісткою і взагалі. Образно - Що це у нас, смертних, думки, а в нього бачення майбутнього, бо в нього тека-то на столі. Якої в нас, смертних, нема.
Ну дійсно я вважав, отже для такого повинні бути залізо-бетонні підстави. А тут раптом -- "«у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог".
Погоджуюсь. Та розмова з журналісткою була якась надто переконуюча і оптимістична. Типу я знаю те, чого ви усі не знаєте. Звичайно я повірив йому тоді. Звичайно, я серйозно сприймав його слова. А чому ні? Сьогодні очевидно що це був пафос і більше нічого.
_Mykola_ написав:...... ИМХО. Треба вводити додаткові цільові податки на фінансування ВСУ (і це повинно бути багато більше 1,5%), тільки так ВСІ будуть хоча б пасивно допомагати війську. Але одночасно забезпечити і жорстоке (при розкраданнях, однозначна конфіскація всього майна і строк від 5-7 років) контролювання витрат з цього податку, по принципу як у "Повернись живим", де все-все прозоро і документально підтверджено...
Надо организовывать работу оборонной промышленности. Понятно, что Патриоты мы не сделаем, но многое можем сделать сами, не ожидая милости от партнёров. Например, те же дроны. По крайней мере, простейшие.
detroytred написав:.......... Якщо б я їх тільки прочитав, то може ще й не так серйозно сприймав, але в отому тривалому інтерв'ю ... Це треба бачити, як він поводився з журналісткою і взагалі. Образно - Що це у нас, смертних, думки, а в нього бачення майбутнього, бо в нього тека-то на столі. Якої в нас, смертних, нема.
Ну дійсно я вважав, отже для такого повинні бути залізо-бетонні підстави. А тут раптом -- "«у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог".
Погоджуюсь. Та розмова з журналісткою була якась надто переконуюча і оптимістична. Типу я знаю те, чого ви усі не знаєте. Звичайно я повірив йому тоді. Звичайно, я серйозно сприймав його слова. А чому ні? Сьогодні очевидно що це був пафос і більше нічого.
Одно интервью можно было воспринимать серьёзно, второе уже вызывало сомнения. После третьего вопрос был один - куда (на какой пост) он метит. Или развивается чересчур завышенное самомнение (комплекс Наполеона).