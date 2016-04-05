«Ядерний шантаж нас не зупинить»: що сказав Залужний в інтерв’ю WP

30 Червня 2023 14:56



Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав інтерв’ю виданню Washington Post. Він говорив зокрема про потребу у забезпечення зброєю, комунікацію з Марком Міллі та ядерний шантаж росії — зібрали головне.



Про літаки



Залужний висловив роздратування, що Україна досі не отримала більш сучасні літаки. За його словами, F-16 Київ отримає не раніше кінця цього року, і це в кращому випадку.



«Більшість наших західних партнерів не почали б таку операцію (контрнаступ — ред.) без переваги в повітрі. Але від нас очікують швидкої деокупації», — наголосив Залужний.



І зауважив, що українська армія все одно виконує плани, маючи обмежене постачання та бійців, які тренувалися на базах НАТО. Але потрібні літаки для протистояння пілотам рф у небі.



«Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися й отримати 120 літаків. Чому? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні», — сказав Залужний.



Він пояснив, що іншого шляху для перемоги немає. Мовляв, росіяни використовують авіацію іншого покоління. І додав: «Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами, і всі сказали б: «Ти що, з глузду з'їхав?"».



Про артилерію



Головнокомандувач ЗСУ також зауважив, що артилерія також іноді має вдесятеро менше снарядів, аніж росіяни. Але для просування треба вистрілювати хоча б однакову їхню кількість.



«Ми просуваємося, навіть якщо це 500 метрів на добу. Це не шоу, кожен метр дається з кров’ю», — підкреслив він.



Про співпрацю з Міллі



Одним із тих, хто, як Залужний сподівається, може допомогти Україні з озброєнням і технікою, є голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. З ним головнокомандувач ЗСУ «на зв’язку 24/7».



«Я можу подзвонити і сказати: «Якщо я за тиждень не отримаю 100 тисяч боєприпасів, тисяча людей загине». Зі снарядами досі є проблема — Україна витрачає їх набагато швидше, ніж Заходу вдається виробляти та постачати», — сказав Залужний в інтервʼю.



Водночас головнокомандувач ЗСУ уточнив, що не Міллі вирішує, отримає Україна літаки чи ні.



Про цілі контрнаступу



Однією з головних цілей контрнаступу є «знищення сухопутного коридору в Крим», наголошує головком. Це потрібно, щоб підірвати постачання росіян на тимчасово окупований півострів.



З цим можуть допомогти сучасні західні танки, зокрема Leopard, та американські бойові машини піхоти Bradley.



Щодо гучної історії про знищені зразки техніки, Залужний жорстко відповів: «Вони тут не для парадів і не для фото з політиками; вони тут для війни. І "Леопарди" на ній — цілі».



Поки що українська сторона не кинула у бій всі свої сили та шукає слабкі місця в обороні росіян, сказав Залужний. Але все одно вже вдалося звільнити приблизно 130 квадратних кілометрів землі.



Про спробу заколоту в рф



Щодо очільника ПВК «Вагнер» євгена пригожина та його «повстання», то воно ніяк не вплинуло на бойові дії, зазначив Залужний. Каже, що «вагнерівці» покинули передову біля Бахмута ще до початку «маршу на москву», а інтенсивність боїв не знизилася.



WP також поцікавився думкою Залужного, чи становлять «вагнерівці» нову загрозу з Півночі, і він відповів так: «У мене багато страхів, і «Вагнер» серед них. І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова закрутиться... Наше завдання — підготуватися до найгірших і можливих сценаріїв. І ми будемо намагатися мінімізувати можливі наслідки».



Про можливу атаку на ЗАЕС



Залужний також прокоментував загрозу потенційного теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції. Він сказав: «Це взагалі не зупиняє мене. Ми робимо свою роботу. Ці сигнали направлені на те, щоб ми боялися ядерного удару. Щоб ми здалися, чи що?».

