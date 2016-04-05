RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4458445944604461
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:59

слабонервным не смотреть

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18108
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3091 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:04

  _Mykola_ написав:І тут знову стає питання фінансування, більше грошей на дрони => більше дронів.


Мабудь справа не в грошах, а в їх використанні.
vt313
 
Повідомлень: 167
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:10

  vt313 написав:
  _Mykola_ написав:І тут знову стає питання фінансування, більше грошей на дрони => більше дронів.


Мабудь справа не в грошах, а в їх використанні.

Не підкажете скільки у мінімальній комплектації коштує Мавік?
А якщо він з тепловізійною камерою?
Скільки коштує Фурія?
Хобіт?
Лелека-100?
Шарк?
Скільки коштують акумулятори, зарядні, антени, планшети, перехідники, телевізори і т.д.

І це розхідники, будь-який з дронів може не повернутися з першого ж завдання...

Таки справа у грошах.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4556
З нами з: 09.02.09
Подякував: 649 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:23

  vitaliian написав:слабонервным не смотреть

Послє ажесточітельних байов нас просто обнулілі.
І шо, чому це відео не з крємля з головою пуйла на підлозі?
Water
 
Повідомлень: 1889
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Не підкажете скільки у мінімальній комплектації коштує Мавік?
А якщо він з тепловізійною камерою?
Скільки коштує Фурія?

Mavic 3 - від 1500$, хоча зараз ціни переважно в районі 2-3 тис.
Mavic 3T - 3500-5000$.
Час життя на фронті - 1-2 тижні.
Є більш спеціалізовані дрони, менш чутливі до РЕБу, в них термін життя трохи більший. А вони дорожчі і їх нема фізично.
Забезпечення аеророзвідки батальйонного рівня(куди власне і йдуть мавіки) - 10 15 тис. $ в місяць.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:29

  Water написав:
  vitaliian написав:слабонервным не смотреть

Послє ажесточітельних байов нас просто обнулілі.
І шо, чому це відео не з крємля з головою пуйла на підлозі?

Так шо - їбати їх кобил тєпєрь повинні ми як завєщал вєлікій фюрєр?
барабашов
 
Повідомлень: 3256
З нами з: 16.06.15
Подякував: 250 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:33

  _Mykola_ написав:
  vt313 написав:
  _Mykola_ написав:І тут знову стає питання фінансування, більше грошей на дрони => більше дронів.


Мабудь справа не в грошах, а в їх використанні.

Не підкажете скільки у мінімальній комплектації коштує Мавік?
А якщо він з тепловізійною камерою?
Скільки коштує Фурія?
Хобіт?
Лелека-100?
Шарк?
Скільки коштують акумулятори, зарядні, антени, планшети, перехідники, телевізори і т.д.

І це розхідники, будь-який з дронів може не повернутися з першого ж завдання...

Таки справа у грошах.


Не знаю.

Може бути знищений відразу. Це до питання використання тих самих грошей.
vt313
 
Повідомлень: 167
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4458445944604461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, sashaqbl, vt313, Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118131
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492550
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5796
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (321)
30.06.2023 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.