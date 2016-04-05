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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:59
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vitaliian
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:04
_Mykola_ написав:
І тут знову стає питання фінансування, більше грошей на дрони => більше дронів.
Мабудь справа не в грошах, а в їх використанні.
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vt313
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:10
vt313 написав: _Mykola_ написав:
І тут знову стає питання фінансування, більше грошей на дрони => більше дронів.
Мабудь справа не в грошах, а в їх використанні.
Не підкажете скільки у мінімальній комплектації коштує Мавік?
А якщо він з тепловізійною камерою?
Скільки коштує Фурія?
Хобіт?
Лелека-100?
Шарк?
Скільки коштують акумулятори, зарядні, антени, планшети, перехідники, телевізори і т.д.
І це розхідники, будь-який з дронів може не повернутися з першого ж завдання...
Таки справа у грошах.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:23
vitaliian написав:
слабонервным не смотреть
Послє ажесточітельних байов нас просто обнулілі.
І шо, чому це відео не з крємля з головою пуйла на підлозі?
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Water
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:23
_Mykola_ написав:
Не підкажете скільки у мінімальній комплектації коштує Мавік?
А якщо він з тепловізійною камерою?
Скільки коштує Фурія?
Mavic 3 - від 1500$, хоча зараз ціни переважно в районі 2-3 тис.
Mavic 3T - 3500-5000$.
Час життя на фронті - 1-2 тижні.
Є більш спеціалізовані дрони, менш чутливі до РЕБу, в них термін життя трохи більший. А вони дорожчі і їх нема фізично.
Забезпечення аеророзвідки батальйонного рівня(куди власне і йдуть мавіки) - 10 15 тис. $ в місяць.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:29
Water написав: vitaliian написав:
слабонервным не смотреть
Послє ажесточітельних байов нас просто обнулілі.
І шо, чому це відео не з крємля з головою пуйла на підлозі?
Так шо - їбати їх кобил тєпєрь повинні ми як завєщал вєлікій фюрєр?
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барабашов
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:33
_Mykola_ написав: vt313 написав: _Mykola_ написав:
І тут знову стає питання фінансування, більше грошей на дрони => більше дронів.
Мабудь справа не в грошах, а в їх використанні.
Не підкажете скільки у мінімальній комплектації коштує Мавік?
А якщо він з тепловізійною камерою?
Скільки коштує Фурія?
Хобіт?
Лелека-100?
Шарк?
Скільки коштують акумулятори, зарядні, антени, планшети, перехідники, телевізори і т.д.
І це розхідники, будь-який з дронів може не повернутися з першого ж завдання...
Таки справа у грошах.
Не знаю.
Може бути знищений відразу. Це до питання використання тих самих грошей.
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vt313
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