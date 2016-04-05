Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:41

Дерев'яний між тим вже по 89 до долара. "вагнер" грав у орків уособлення "патріотичних" сил. В "армію" йшли воювати або насильно мобілізовані або за гроші. Поточне пожвавлення бойових дій та падіння рубля призведуть восени до нової хвилі масової часткової мобілізації.

Ця хвиля мобілізації призведе до нової кризи в економіці, бо такого потоку грошей від продажу вуглеводнів як минулого року вже немає і буде ще хвиля еміграції населення, яке зберегло хоч трохи адекватності. При цьому знадобляться додаткові гроші на фсб та росгвардію, задля контроля нових можливих бунтів в армії

Приблизно в той же час просування на півдні дозволить взяти під вогневий контроль з Хаймарсів всю смугу оборони орків вздовж Азовського моря.

Ніякої подоби "єдиного дня голосування" або "виборів" на окупованих частинах Запорізької та Херсонської області не буде.

Десь наприкінці осені взимку буде ганебна втеча орків зі смуги оборони вздовж Азовського моря. Невиключений ще один підрив кримського мосту. Все це створить дуже негативний суспільно - політичний та економічний фон перед "перевиборами" хуйла навесні 2023.

Ну і курс долара буде за 130. Участь у війні, робота на підприємстві ВПК або спецслужбі не буде забезпечувати "найбагатшим" рядовим оркам ні відпочинку влітку десь на теплому морі, ні купівлю нового китайського авто, хіба що якусь службову іпотеку в мухосранську...