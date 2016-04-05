Мабудь справа не в грошах, а в їх використанні.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:59
слабонервным не смотреть
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:04
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:10
Не підкажете скільки у мінімальній комплектації коштує Мавік?
А якщо він з тепловізійною камерою?
Скільки коштує Фурія?
Хобіт?
Лелека-100?
Шарк?
Скільки коштують акумулятори, зарядні, антени, планшети, перехідники, телевізори і т.д.
І це розхідники, будь-який з дронів може не повернутися з першого ж завдання...
Таки справа у грошах.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:23
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Mavic 3 - від 1500$, хоча зараз ціни переважно в районі 2-3 тис.
Mavic 3T - 3500-5000$.
Час життя на фронті - 1-2 тижні.
Є більш спеціалізовані дрони, менш чутливі до РЕБу, в них термін життя трохи більший. А вони дорожчі і їх нема фізично.
Забезпечення аеророзвідки батальйонного рівня(куди власне і йдуть мавіки) - 10 15 тис. $ в місяць.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:29
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:33
Не знаю.
Може бути знищений відразу. Це до питання використання тих самих грошей.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:37
Коли я кажу "пропагандон", то завжди обгрунтовую цитатами чи висновками з поста (чи багатьох постів того автора).
Але кидатися безпідставно звинуваченнями типу "повія", коли в тебе немає доказів - це занадто. У реальному житті за такі звинувачення дійсно можна отримати в пику.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:38
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дерев'яний між тим вже по 89 до долара. "вагнер" грав у орків уособлення "патріотичних" сил. В "армію" йшли воювати або насильно мобілізовані або за гроші. Поточне пожвавлення бойових дій та падіння рубля призведуть восени до нової хвилі масової часткової мобілізації.
Ця хвиля мобілізації призведе до нової кризи в економіці, бо такого потоку грошей від продажу вуглеводнів як минулого року вже немає і буде ще хвиля еміграції населення, яке зберегло хоч трохи адекватності. При цьому знадобляться додаткові гроші на фсб та росгвардію, задля контроля нових можливих бунтів в армії
Приблизно в той же час просування на півдні дозволить взяти під вогневий контроль з Хаймарсів всю смугу оборони орків вздовж Азовського моря.
Ніякої подоби "єдиного дня голосування" або "виборів" на окупованих частинах Запорізької та Херсонської області не буде.
Десь наприкінці осені взимку буде ганебна втеча орків зі смуги оборони вздовж Азовського моря. Невиключений ще один підрив кримського мосту. Все це створить дуже негативний суспільно - політичний та економічний фон перед "перевиборами" хуйла навесні 2023.
Ну і курс долара буде за 130. Участь у війні, робота на підприємстві ВПК або спецслужбі не буде забезпечувати "найбагатшим" рядовим оркам ні відпочинку влітку десь на теплому морі, ні купівлю нового китайського авто, хіба що якусь службову іпотеку в мухосранську...
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