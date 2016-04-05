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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 44604461446244634464>
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:42

  _Mykola_ написав:
  vt313 написав:
Не знаю.

Може бути знищений відразу. Це до питання використання тих самих грошей.

І, які висновки?


Потрібно ефективно використовувати те що є.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:52

  vt313 написав:
  _Mykola_ написав:
  vt313 написав:
Не знаю.

Може бути знищений відразу. Це до питання використання тих самих грошей.

І, які висновки?


Потрібно ефективно використовувати те що є.

Правильно і більше коштів збирати з пересічних і виробляти/купувати більше дронів і максимально забезпечувати військо. З поточним запезпеченням та ресурсами ми втрачаємо людей, тому там де повинна працювати техніка, працюють люди.

Коли умовний флайман, якому збереження його кавалірок забезпечують ЗСУ, ухиляється від будь-якої допомоги війську, його треба безумовно і примусово залучати до цієї допомоги через додатковий податок..
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:59

  vt313 написав:
  _Mykola_ написав:
  vt313 написав:
Не знаю.

Може бути знищений відразу. Це до питання використання тих самих грошей.

І, які висновки?


Потрібно ефективно використовувати те що є.


"Поки наша Тимчасова Контрольна комісія слухняно чекає офіційних документів від районних адміністрацій, ми продовжили практику раптових виїзних перевірок укриттів. Цього разу нам стало цікаво подивитись на закуплені за подвійною ціною 1660 лавочок в укриття Солом‘янського району. Але в процесі огляду укриттів ми ще дослідили проведені за бюджетні кошти ремонти укриттів. В договорі на ремонт ми бачимо дверні коробки на 120 тисяч грн. Цікавимось, а де ж вони. А ось вони, 5 шт. Убогі і прості, як шматок сосни, якими вони і є. В туалет. В підвалі. По 600 доларів штука! Знаходимо виробника і ставимо йому заявлені в договорі параметри. Отримуємо рахунок – 25 800 за всі 5, а не за кожну. 400 відсотків навару!!!"
"Щоб не бути голослівними, ми знайшли виробника і поставили йому завдання про ціну на аналогічну за тендерними вимогами параметрами. Якщо коротко, - різниця в ціні десь 900 тисяч грн зверху. Націнка 62,5%. Майже "по божескі", - іронізує депутат.

Ємець також зазначив, що Led-лампи в заявленій кількості депутати не змогли знайти в жодному укритті.
https://lb.ua/society/2023/06/30/563057 ... ayonu.html
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:02

  _Mykola_ написав:Правильно і більше коштів збирати з пересічних і виробляти/купувати більше дронів і максимально забезпечувати військо. З поточним запезпеченням та ресурсами ми втрачаємо людей, тому там де повинна працювати техніка, працюють люди.

Коли умовний флайман, якому збереження його кавалірок забезпечують ЗСУ, ухиляється від будь-якої допомоги війську, його треба безумовно і примусово залучати до цієї допомоги через додатковий податок..


Згоден.
Тільки питання таке, яким повинен бути податок, щоб грошей стало більше ніж у москалів?
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:06

  jump написав:
"Поки наша Тимчасова Контрольна комісія слухняно чекає офіційних документів від районних адміністрацій, ми продовжили практику раптових виїзних перевірок укриттів. Цього разу нам стало цікаво подивитись на закуплені за подвійною ціною 1660 лавочок в укриття Солом‘янського району. Але в процесі огляду укриттів ми ще дослідили проведені за бюджетні кошти ремонти укриттів. В договорі на ремонт ми бачимо дверні коробки на 120 тисяч грн. Цікавимось, а де ж вони. А ось вони, 5 шт. Убогі і прості, як шматок сосни, якими вони і є. В туалет. В підвалі. По 600 доларів штука! Знаходимо виробника і ставимо йому заявлені в договорі параметри. Отримуємо рахунок – 25 800 за всі 5, а не за кожну. 400 відсотків навару!!!"
"Щоб не бути голослівними, ми знайшли виробника і поставили йому завдання про ціну на аналогічну за тендерними вимогами параметрами. Якщо коротко, - різниця в ціні десь 900 тисяч грн зверху. Націнка 62,5%. Майже "по божескі", - іронізує депутат.

Ємець також зазначив, що Led-лампи в заявленій кількості депутати не змогли знайти в жодному укритті.
https://lb.ua/society/2023/06/30/563057 ... ayonu.html


Приймаємо рішення. Фінансування зменшити, а задачі збільшити. :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:09

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:І фосфорні боєприпаси, і ще багато іншого. Це все тільки привід збудитися імпотентному ОБСЄ чи гімнюкам з Amnesty international

Вы точно хотите в Европу?

Какая дешевая манипуляция

Фосфорные применяют, как раз рашисты

А к кассетным относятся и ГРАДы, которые применяются с обеих сторон

Или ты предлагаешь нам отказатся от ГРАДов ? а вот по нам пусть рашисты фигачат из ГРАДов ?
Кстати, всякие Солнцепёки тоже запрещены, но рашисты их используют
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:13

  vt313 написав:
  _Mykola_ написав:
  vt313 написав:Не знаю.
Може бути знищений відразу. Це до питання використання тих самих грошей.

І, які висновки?

Потрібно ефективно використовувати те що є.

Може б ви прийшли й показали клас по ефективному використанню того, що є? Наприклад, як літати цивільними мавіками в умовах РЕБу, під дощем, вітром, часом з землі пострілюють, часом прильоти біля оператора і т. д.
ІМХО, щоб забезпечити більш якісне, ніж зараз, використання того, що є, треба людей кращих, ніж зараз. Поголовна мобілізація і відбір кращих з кращих... Але це фантазії...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:21

_Mykola_ ,


Коли умовний флайман, якому збереження його кавалірок забезпечують ЗСУ, ухиляється від будь-якої допомоги війську, його треба


конфіскація. Бо будь які податки він оптимізує. А добровільно донатити - воно не поміститься в 150 дол на місяць його щасливого життя.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:22

ЛАД написав:1) Надо организовывать работу оборонной промышленности. 2) Понятно, что Патриоты мы не сделаем, но многое можем сделать сами, не ожидая милости от партнёров. 3) Например, те же дроны. По крайней мере, простейшие.

А ось і свіженьке лайно. Розберемо по пунктах.
1) Хто сказав, що робота нашої оборонної промисловості не організована? Є докази, що вона працює хаотично чи не працює зовсім? Немає. Тоді з якою метою цей вислів?
2) Це натяк, що ми нічого не робимо? Докази є? Немає.
3) На цій гілці було багато постів про українське виробництво різних БПЛА, не кажучи про те скільки новин про це гуляє у ЗМІ. Але попри це Лад сміливо заявляє, що нема такого.
Всім адекватним зрозуміло, що обговорювати на форумі роботу нашої оборонної промисловості зараз не слід, але ганьбити її безпідставно - це що таке? Як на мене, це спроба довести широкому колу читачів неправдиву інформацію про те, що у нас слабка оборонна промисловість, яка нічого серйозного не може виробляти і не виробляє. З якою метою він це пише? Щоб послабити віру в наші власні сили та можливості, посіяти сумніви щодо нашої перемоги тощо. Чому він не пише про слабкі сторони ворога? Натомість, писав неодноразово про те, який ворог сильний, "вялікій" і про "хароших рузькіх".

ПС. Наша оборонна промисловість працює настільки добре, наскільки це можливо в нинішніх умовах. Знаю, але говорити детально не можна.
Востаннє редагувалось fler в П'ят 30 чер, 2023 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:22

  _Mykola_ написав:
  vt313 написав:
  _Mykola_ написав:І, які висновки?


Потрібно ефективно використовувати те що є.

Правильно і більше коштів збирати з пересічних і виробляти/купувати більше дронів і максимально забезпечувати військо. З поточним запезпеченням та ресурсами ми втрачаємо людей, тому там де повинна працювати техніка, працюють люди.

Коли умовний флайман, якому збереження його кавалірок забезпечують ЗСУ, ухиляється від будь-якої допомоги війську, його треба безумовно і примусово залучати до цієї допомоги через додатковий податок..


І як це робити, як обгрунтовати, якщо Буданов в цей час по суті запевняв, що звільнемо ще до літа і т.д.?

В тому і справа: відоси, заклики, що важко, довго, треба допомагати -- в основному з нижнього рівня.
А все за планом, пучком, літом на набережній - з верхнього.

І яким чином цей верхній рівень при таких заявах може збільшувати примус?
Чи перебиває і наскільки на тимчасово окупованих територіях ІПСО Буданова ІПСО рашопропагандистів це ще питання, а от вплив для рішень тут і підрив довіри до заяв високопосадовців виникає.
detroytred
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