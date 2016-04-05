Потрібно ефективно використовувати те що є.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:42
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:52
Правильно і більше коштів збирати з пересічних і виробляти/купувати більше дронів і максимально забезпечувати військо. З поточним запезпеченням та ресурсами ми втрачаємо людей, тому там де повинна працювати техніка, працюють люди.
Коли умовний флайман, якому збереження його кавалірок забезпечують ЗСУ, ухиляється від будь-якої допомоги війську, його треба безумовно і примусово залучати до цієї допомоги через додатковий податок..
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:59
"Поки наша Тимчасова Контрольна комісія слухняно чекає офіційних документів від районних адміністрацій, ми продовжили практику раптових виїзних перевірок укриттів. Цього разу нам стало цікаво подивитись на закуплені за подвійною ціною 1660 лавочок в укриття Солом‘янського району. Але в процесі огляду укриттів ми ще дослідили проведені за бюджетні кошти ремонти укриттів. В договорі на ремонт ми бачимо дверні коробки на 120 тисяч грн. Цікавимось, а де ж вони. А ось вони, 5 шт. Убогі і прості, як шматок сосни, якими вони і є. В туалет. В підвалі. По 600 доларів штука! Знаходимо виробника і ставимо йому заявлені в договорі параметри. Отримуємо рахунок – 25 800 за всі 5, а не за кожну. 400 відсотків навару!!!"
"Щоб не бути голослівними, ми знайшли виробника і поставили йому завдання про ціну на аналогічну за тендерними вимогами параметрами. Якщо коротко, - різниця в ціні десь 900 тисяч грн зверху. Націнка 62,5%. Майже "по божескі", - іронізує депутат.
Ємець також зазначив, що Led-лампи в заявленій кількості депутати не змогли знайти в жодному укритті.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:02
Згоден.
Тільки питання таке, яким повинен бути податок, щоб грошей стало більше ніж у москалів?
Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:06
Приймаємо рішення. Фінансування зменшити, а задачі збільшити.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:09
Какая дешевая манипуляция
Фосфорные применяют, как раз рашисты
А к кассетным относятся и ГРАДы, которые применяются с обеих сторон
Или ты предлагаешь нам отказатся от ГРАДов ? а вот по нам пусть рашисты фигачат из ГРАДов ?
Кстати, всякие Солнцепёки тоже запрещены, но рашисты их используют
Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:13
Може б ви прийшли й показали клас по ефективному використанню того, що є? Наприклад, як літати цивільними мавіками в умовах РЕБу, під дощем, вітром, часом з землі пострілюють, часом прильоти біля оператора і т. д.
ІМХО, щоб забезпечити більш якісне, ніж зараз, використання того, що є, треба людей кращих, ніж зараз. Поголовна мобілізація і відбір кращих з кращих... Але це фантазії...
Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:21
_Mykola_ ,
конфіскація. Бо будь які податки він оптимізує. А добровільно донатити - воно не поміститься в 150 дол на місяць його щасливого життя.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:22
А ось і свіженьке лайно. Розберемо по пунктах.
1) Хто сказав, що робота нашої оборонної промисловості не організована? Є докази, що вона працює хаотично чи не працює зовсім? Немає. Тоді з якою метою цей вислів?
2) Це натяк, що ми нічого не робимо? Докази є? Немає.
3) На цій гілці було багато постів про українське виробництво різних БПЛА, не кажучи про те скільки новин про це гуляє у ЗМІ. Але попри це Лад сміливо заявляє, що нема такого.
Всім адекватним зрозуміло, що обговорювати на форумі роботу нашої оборонної промисловості зараз не слід, але ганьбити її безпідставно - це що таке? Як на мене, це спроба довести широкому колу читачів неправдиву інформацію про те, що у нас слабка оборонна промисловість, яка нічого серйозного не може виробляти і не виробляє. З якою метою він це пише? Щоб послабити віру в наші власні сили та можливості, посіяти сумніви щодо нашої перемоги тощо. Чому він не пише про слабкі сторони ворога? Натомість, писав неодноразово про те, який ворог сильний, "вялікій" і про "хароших рузькіх".
ПС. Наша оборонна промисловість працює настільки добре, наскільки це можливо в нинішніх умовах. Знаю, але говорити детально не можна.
Востаннє редагувалось fler в П'ят 30 чер, 2023 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:22
І як це робити, як обгрунтовати, якщо Буданов в цей час по суті запевняв, що звільнемо ще до літа і т.д.?
В тому і справа: відоси, заклики, що важко, довго, треба допомагати -- в основному з нижнього рівня.
А все за планом, пучком, літом на набережній - з верхнього.
І яким чином цей верхній рівень при таких заявах може збільшувати примус?
Чи перебиває і наскільки на тимчасово окупованих територіях ІПСО Буданова ІПСО рашопропагандистів це ще питання, а от вплив для рішень тут і підрив довіри до заяв високопосадовців виникає.
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