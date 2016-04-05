Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:22

ЛАД написав: 1) Надо организовывать работу оборонной промышленности. 2) Понятно, что Патриоты мы не сделаем, но многое можем сделать сами, не ожидая милости от партнёров. 3) Например, те же дроны. По крайней мере, простейшие.

А ось і свіженьке лайно. Розберемо по пунктах.1) Хто сказав, що робота нашої оборонної промисловості не організована? Є докази, що вона працює хаотично чи не працює зовсім? Немає. Тоді з якою метою цей вислів?2) Це натяк, що ми нічого не робимо? Докази є? Немає.3) На цій гілці було багато постів про українське виробництво різних БПЛА, не кажучи про те скільки новин про це гуляє у ЗМІ. Але попри це Лад сміливо заявляє, що нема такого.Всім адекватним зрозуміло, що обговорювати на форумі роботу нашої оборонної промисловості зараз не слід, але ганьбити її безпідставно - це що таке? Як на мене, це спроба довести широкому колу читачів неправдиву інформацію про те, що у нас слабка оборонна промисловість, яка нічого серйозного не може виробляти і не виробляє. З якою метою він це пише? Щоб послабити віру в наші власні сили та можливості, посіяти сумніви щодо нашої перемоги тощо. Чому він не пише про слабкі сторони ворога? Натомість, писав неодноразово про те, який ворог сильний, "вялікій" і про "хароших рузькіх".ПС. Наша оборонна промисловість працює настільки добре, наскільки це можливо в нинішніх умовах. Знаю, але говорити детально не можна.