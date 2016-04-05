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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4461446244634464>
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:23

  sashaqbl написав:Може б ви прийшли й показали клас по ефективному використанню того, що є? Наприклад, як літати цивільними мавіками в умовах РЕБу, під дощем, вітром, часом з землі пострілюють, часом прильоти біля оператора і т. д.
ІМХО, щоб забезпечити більш якісне, ніж зараз, використання того, що є, треба людей кращих, ніж зараз. Поголовна мобілізація і відбір кращих з кращих... Але це фантазії...


Цим і займаюсь :D

Людей також треба якісно використовувати, саме тих що є.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:24

  _Mykola_ написав:І тут знову стає питання фінансування, більше грошей на дрони => більше дронів.

Ну какой вопрос финансирования?
Вы вообще видите, что согласно состоявшимся и оглашённым тендерам в прозоро денег нереально много, чиновники не могут выдумать куда их потратить.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:З якою метою він це пише? Щоб послабити віру в наші власні сили та можливості, посіяти сумніви щодо нашої перемоги тощо. Чому він не пише про слабкі сторони ворога? Натомість, писав неодноразово про те, який ворог сильний, "вялікій" і про "хароших рузькіх".
ПС. Наша оборонна промисловість працює настільки добре, наскільки це можливо в нинішніх умовах. Знаю, але говорити детально не можна

А ви не припускаєте, що це пишеться з тою ж метою, з якою писалось наприклад про яйця за 17 гривень.
Або ми об'єктивно оцінюємо cитуацію, оцінюємо свої помилки і виправляємо їх, тоді ми переможемо. Або транслюємо переможні реляції, які є тільки в фантазіях деяких людей. І тоді в один прекрасний момент можемо опинитися перед не дуже приємною дійсністю, як це сталося з "второй армієй". Казки арестовичів, буданових та деяких осіб з тут присутніх, на жаль, до перемоги нас не ведуть, а віддаляють її.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:31

  yanyura написав:
«Ядерний шантаж нас не зупинить»: що сказав Залужний в інтерв’ю WP
30 Червня 2023 14:56

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав інтерв’ю виданню Washington Post. Він говорив зокрема про потребу у забезпечення зброєю, комунікацію з Марком Міллі та ядерний шантаж росії — зібрали головне.
.........

https://hromadske.ua/posts/yadernij-sha ... ntervyu-wp

Само интервью:
Ukraine’s top general, Valery Zaluzhny, wants shells, planes and patience
June 30, 2023 at 5:00 a.m. EDT

https://www.washingtonpost.com/world/20 ... interview/

Вы меня опередили. :)
Вам +.
Хорошее интервью.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:34

  Faceless написав:........
А без отого скиглення, що вам щось затикають, до чого конкретно претензія? Про використання заборонених боєприпасів? Кацапам їх пред'являйте. ОБСЄ і Amnesty international їх злочини не бачить впритул, та й фіксувати їх бздять - зате істерики через чиїсь вкиди чи сумнівні відео піднімають аж бігом.

Растёте не по дням, а по часам. :)
Не знаю, откуда Вы взяли, что "ОБСЄ і Amnesty international їх злочини не бачить впритул, та й фіксувати їх бздять".
Ukrainian насчёт кассетных боеприпасов правильно написал.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 30 чер, 2023 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:35

  sashaqbl написав:А ви не припускаєте, що це пишеться з тою ж метою, з якою писалось наприклад про яйця за 17 гривень.
Або ми об'єктивно оцінюємо cитуацію, оцінюємо свої помилки і виправляємо їх, тоді ми переможемо. Або транслюємо переможні реляції, які є тільки в фантазіях деяких людей. І тоді в один прекрасний момент можемо опинитися перед не дуже приємною дійсністю, як це сталося з "второй армієй". Казки арестовичів, буданових та деяких осіб з тут присутніх, на жаль, до перемоги нас не ведуть, а віддаляють її.


А з якою метою писалось про яйця по 17 грн.?

Можемо дискутувати про казки Арестовича та Буданова, вони прийняли таке рішення.
А яка альтернатива? Спеціалісти є такі які є.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:36

  Hotab написав:_Mykola_ ,


Коли умовний флайман, якому збереження його кавалірок забезпечують ЗСУ, ухиляється від будь-якої допомоги війську, його треба


конфіскація. Бо будь які податки він оптимізує. А добровільно донатити - воно не поміститься в 150 дол на місяць його щасливого життя.

Тобто в Борисова (скажімо так - підозрілі накопичення) конфіскувати не можемо, а у Флая (за те, що добровільно не донатить) без проблем.
З обивателем не можна так...
Збіжать, знесши будь-які кордони та паркани (адже "совкового колючого дроту" на кордоні нема в цивілізованій країні). І будуть праві.

Да і країн, де тільки патріоти і борисови, немає.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:38

  detroytred написав:Тобто в Борисова (скажімо так - підозрілі накопичення) конфіскувати не можемо, а у Флая (за те, що добровільно не донатить) без проблем.
в этом весь хотаб у которого враги успих и флайман, которые даже на админштраф не нагрешили. другая реальность.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 чер, 2023 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:39

  sashaqbl написав:
  fler написав:З якою метою він це пише? Щоб послабити віру в наші власні сили та можливості, посіяти сумніви щодо нашої перемоги тощо. Чому він не пише про слабкі сторони ворога? Натомість, писав неодноразово про те, який ворог сильний, "вялікій" і про "хароших рузькіх".
ПС. Наша оборонна промисловість працює настільки добре, наскільки це можливо в нинішніх умовах. Знаю, але говорити детально не можна

А ви не припускаєте, що це пишеться з тою ж метою, з якою писалось наприклад про яйця за 17 гривень.

До чого тут яйця? Оборонна промисловість та публічні закупівлі - це різні речі, нє?
  sashaqbl написав: Або ми об'єктивно оцінюємо cитуацію, оцінюємо свої помилки і виправляємо їх, тоді ми переможемо.

Де ви побачили в постах Лада об'єктивну оцінку? :shock: У нас дрони не виробляють? Брехня! У нас снаряди не виробляють? Брехня! Патріоти ми не можемо виробляти? Це доведено? Ні! Проте можемо інше, є багато гарних військових розробок. А бездоказову ганьбу не слід називати об'єктивною оцінкою.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:41

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:----------
ЛАД
Надо организовывать работу оборонной промышленности. Понятно, что Патриоты мы не сделаем, но многое можем сделать сами, не ожидая милости от партнёров. Например, те же дроны. По крайней мере, простейшие.
----------
Ми їх робимо, і навіть не найпростіші

Вопрос в количествах.

І тут знову стає питання фінансування, більше грошей на дрони => більше дронів.

більше грошей это не всё. Надо и больше рабочих, которые не будут требовать фантастические зарплаты. Это проще, чем добиться высоких военных налогов.
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