sashaqbl написав:Може б ви прийшли й показали клас по ефективному використанню того, що є? Наприклад, як літати цивільними мавіками в умовах РЕБу, під дощем, вітром, часом з землі пострілюють, часом прильоти біля оператора і т. д. ІМХО, щоб забезпечити більш якісне, ніж зараз, використання того, що є, треба людей кращих, ніж зараз. Поголовна мобілізація і відбір кращих з кращих... Але це фантазії...
Цим і займаюсь
Людей також треба якісно використовувати, саме тих що є.
fler написав:З якою метою він це пише? Щоб послабити віру в наші власні сили та можливості, посіяти сумніви щодо нашої перемоги тощо. Чому він не пише про слабкі сторони ворога? Натомість, писав неодноразово про те, який ворог сильний, "вялікій" і про "хароших рузькіх". ПС. Наша оборонна промисловість працює настільки добре, наскільки це можливо в нинішніх умовах. Знаю, але говорити детально не можна
А ви не припускаєте, що це пишеться з тою ж метою, з якою писалось наприклад про яйця за 17 гривень. Або ми об'єктивно оцінюємо cитуацію, оцінюємо свої помилки і виправляємо їх, тоді ми переможемо. Або транслюємо переможні реляції, які є тільки в фантазіях деяких людей. І тоді в один прекрасний момент можемо опинитися перед не дуже приємною дійсністю, як це сталося з "второй армієй". Казки арестовичів, буданових та деяких осіб з тут присутніх, на жаль, до перемоги нас не ведуть, а віддаляють її.
«Ядерний шантаж нас не зупинить»: що сказав Залужний в інтерв’ю WP 30 Червня 2023 14:56
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав інтерв’ю виданню Washington Post. Він говорив зокрема про потребу у забезпечення зброєю, комунікацію з Марком Міллі та ядерний шантаж росії — зібрали головне. .........
Faceless написав:........ А без отого скиглення, що вам щось затикають, до чого конкретно претензія? Про використання заборонених боєприпасів? Кацапам їх пред'являйте. ОБСЄ і Amnesty international їх злочини не бачить впритул, та й фіксувати їх бздять - зате істерики через чиїсь вкиди чи сумнівні відео піднімають аж бігом.
Растёте не по дням, а по часам. Не знаю, откуда Вы взяли, что "ОБСЄ і Amnesty international їх злочини не бачить впритул, та й фіксувати їх бздять". Ukrainian насчёт кассетных боеприпасов правильно написал.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 30 чер, 2023 18:36, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:А ви не припускаєте, що це пишеться з тою ж метою, з якою писалось наприклад про яйця за 17 гривень. Або ми об'єктивно оцінюємо cитуацію, оцінюємо свої помилки і виправляємо їх, тоді ми переможемо. Або транслюємо переможні реляції, які є тільки в фантазіях деяких людей. І тоді в один прекрасний момент можемо опинитися перед не дуже приємною дійсністю, як це сталося з "второй армієй". Казки арестовичів, буданових та деяких осіб з тут присутніх, на жаль, до перемоги нас не ведуть, а віддаляють її.
А з якою метою писалось про яйця по 17 грн.?
Можемо дискутувати про казки Арестовича та Буданова, вони прийняли таке рішення. А яка альтернатива? Спеціалісти є такі які є.
Коли умовний флайман, якому збереження його кавалірок забезпечують ЗСУ, ухиляється від будь-якої допомоги війську, його треба
конфіскація. Бо будь які податки він оптимізує. А добровільно донатити - воно не поміститься в 150 дол на місяць його щасливого життя.
Тобто в Борисова (скажімо так - підозрілі накопичення) конфіскувати не можемо, а у Флая (за те, що добровільно не донатить) без проблем. З обивателем не можна так... Збіжать, знесши будь-які кордони та паркани (адже "совкового колючого дроту" на кордоні нема в цивілізованій країні). І будуть праві.
fler написав:З якою метою він це пише? Щоб послабити віру в наші власні сили та можливості, посіяти сумніви щодо нашої перемоги тощо. Чому він не пише про слабкі сторони ворога? Натомість, писав неодноразово про те, який ворог сильний, "вялікій" і про "хароших рузькіх". ПС. Наша оборонна промисловість працює настільки добре, наскільки це можливо в нинішніх умовах. Знаю, але говорити детально не можна
А ви не припускаєте, що це пишеться з тою ж метою, з якою писалось наприклад про яйця за 17 гривень.
До чого тут яйця? Оборонна промисловість та публічні закупівлі - це різні речі, нє?
sashaqbl написав: Або ми об'єктивно оцінюємо cитуацію, оцінюємо свої помилки і виправляємо їх, тоді ми переможемо.
Де ви побачили в постах Лада об'єктивну оцінку? У нас дрони не виробляють? Брехня! У нас снаряди не виробляють? Брехня! Патріоти ми не можемо виробляти? Це доведено? Ні! Проте можемо інше, є багато гарних військових розробок. А бездоказову ганьбу не слід називати об'єктивною оцінкою.
Faceless написав:---------- ЛАД Надо организовывать работу оборонной промышленности. Понятно, что Патриоты мы не сделаем, но многое можем сделать сами, не ожидая милости от партнёров. Например, те же дроны. По крайней мере, простейшие. ---------- Ми їх робимо, і навіть не найпростіші
Вопрос в количествах.
І тут знову стає питання фінансування, більше грошей на дрони => більше дронів.
більше грошей это не всё. Надо и больше рабочих, которые не будут требовать фантастические зарплаты. Это проще, чем добиться высоких военных налогов.