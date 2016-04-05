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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4461446244634464
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:44

  vt313 написав:
  mephala написав:так а в уставе не записано что они должны тратить бабло на содержание? хотите сказать что можно не тратить бабло но быть в НАТО? не верю.
нарушение устава было бы поводом на исключение.


Написано. Какой-то процент от ВВП.
Но этого придерживается только США. И то не уверен.

Насколько понимаю, это требование на уровне призывов, пожеланий и каких-то не обязательных решений, а не на уровне Устава. Возможно, ошибаюсь, но вряд ли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:47

  fler написав:Де ви побачили в постах Лада об'єктивну оцінку? :shock: У нас дрони не виробляють? Брехня! У нас снаряди не виробляють? Брехня! Патріоти ми не можемо виробляти? Це доведено? Ні! Проте можемо інше, є багато гарних військових розробок. А бездоказову ганьбу не слід називати об'єктивною оцінкою.

Флер, при всій повазі, але після твердження Чалого (Чалого!!!) про ракети ("а хто ж нам дасть" -- тобто площину не можемо-неможемо, а навіть дозволять чи ні) доводити треба Вам, а не Вашим опонентам.

А так -- я вже давно задавав питання: ми тут обговорюємо реалії (звісно в рамках дозволеного)) чи іпсошим міфічних читачів?
Треба якось визначитися.
Тоді не буде недорозумінь.

Моє бачення: навпаки, якщо хтось і виклав щось негативне, то форумчани заперчать, покажуть, докажуть.
Міфічним читачам це буде тільки на користь.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Де ви побачили в постах Лада об'єктивну оцінку? У нас дрони не виробляють? Брехня! У нас снаряди не виробляють?

Дрони в нас звісно виробляють. І снаряди теж. Але на жаль, є купа моментів, про які на форумі писати не варто.
Щодо дронів, то їх виробляють не завдяки державі, а скоріш наперекір.
Про снаряди можете Успіха спитати в приват, він, думаю, стикався і з українськими і з пакистанськими. Розкаже багато цікавого, чого в рожевих окулярах не видно.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:01

  detroytred написав:
  fler написав:Де ви побачили в постах Лада об'єктивну оцінку? :shock: У нас дрони не виробляють? Брехня! У нас снаряди не виробляють? Брехня! Патріоти ми не можемо виробляти? Це доведено? Ні! Проте можемо інше, є багато гарних військових розробок. А бездоказову ганьбу не слід називати об'єктивною оцінкою.

Флер, при всій повазі, але після твердження Чалого (Чалого!!!) про ракети ("а хто ж нам дасть" -- тобто площину не можемо-неможемо, а навіть дозволять чи ні) доводити треба Вам, а не Вашим опонентам.


Трішки не так. Оскільки ми не можемо самостійно їх виробляти, то потрібен дозвіл.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:07

  fler написав:
ЛАД написав:1) Надо организовывать работу оборонной промышленности. 2) Понятно, что Патриоты мы не сделаем, но многое можем сделать сами, не ожидая милости от партнёров. 3) Например, те же дроны. По крайней мере, простейшие.

А ось і свіженьке лайно. Розберемо по пунктах.
........
ПС. Наша оборонна промисловість працює настільки добре, наскільки це можливо в нинішніх умовах. Знаю, але говорити детально не можна.

Что наша оборонка "не може" я не писал. Это Ваше утверждение.
Всё остальное Ваши розовые мечты.
Ещё расскажите, что наша оборонка все 30 лет работает на полную катушку. :)
Мы можем делать танки. Возможно, не хуже Леопардов. Делаем?
Мы могли (можем?) делать ещё много чего. Делаем? Все 30 лет? и сегодня?
Мы можем делать дроны в гораздо больших количествах. Не такая уж высокотехнологичная продукция. Делаем? Да, но мало (недостаточно). А "багато постів" и "скільки новин про це гуляє у ЗМІ" - "пости" и "новини" писать проще, чем делать дроны.
А Вы можете и дальше разводить розовые сопли и рассказывать сказки о победе в ближайшие дни.
Это сильно мобилизует людей на борьбу с врагом. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:08

  vt313 написав:
  detroytred написав:
  fler написав:Де ви побачили в постах Лада об'єктивну оцінку? :shock: У нас дрони не виробляють? Брехня! У нас снаряди не виробляють? Брехня! Патріоти ми не можемо виробляти? Це доведено? Ні! Проте можемо інше, є багато гарних військових розробок. А бездоказову ганьбу не слід називати об'єктивною оцінкою.

Флер, при всій повазі, але після твердження Чалого (Чалого!!!) про ракети ("а хто ж нам дасть" -- тобто площину не можемо-неможемо, а навіть дозволять чи ні) доводити треба Вам, а не Вашим опонентам.


Трішки не так. Оскільки ми не можемо самостійно їх виробляти, то потрібен дозвіл.

Від кого і на що?
І по якій причині не надають?
(по Вашому баченню, раз вже кажете, що потрібен дозвіл. І чому не можемо самостійно?)
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:12

  fler написав:.......
Патріоти ми не можемо виробляти? Це доведено? Ні!
.......

А що, можемо? :shock:
Ну, Вы уж откровенный бред не пишите.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:16

  detroytred написав:
  vt313 написав:
Трішки не так. Оскільки ми не можемо самостійно їх виробляти, то потрібен дозвіл.

Від кого і на що?
І по якій причині не надають?


Якщо Ви виходите на пристойну мікроелектроніку, то у тут же запитують де ці ІМС будуть використовуватись.
І якщо це воєнка, то виключно з дозволу США (хто там саме повинен дати дозвіл не знаю).
І так само по іншим позиціям.

Я не в курсі, що там надають чи не надають. Просто дозвіл потрібен.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:16

  vt313 написав:Згоден.
Тільки питання таке, яким повинен бути податок, щоб грошей стало більше ніж у москалів?

Можна розпочати з 10-20%, це б дуже різко збільшило забезпечення ЗСУ.
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